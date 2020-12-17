Критика: стоит ли сдавать автомобиль в аренду каршеринговому сервису

Спикеры критикуют программу YouDrive Pool, а представитель компании защищает продукт.

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Материал подготовлен при поддержке YouDrive

В начале 2019 года YouDrive запустил программу Pool, позволяющую частным лицам сдавать автомобили в аренду для работы в каршеринге. YouDrive берёт на себя все заботы по покупке, регистрации, обслуживанию автомобиля и последующей продаже, а пользователь, инвестировавший деньги в приобретение новой машины, получает ежемесячно до 27 600 рублей дохода от её использования — около 11% годовых в течение трёх лет.

Несколько людей, которые увлекаются каршерингом и следят за развитием рынка, рассказали, что их смущает в новом сервисе. А представитель YouDrive Антон Гулидов — ответил на их сомнения и попытался развеять опасения.

Непонятно, что будет с доходами в случае ДТП

Юра Николаев основатель « Трушеринг

Из пресс-релизов возникает масса вопросов, ответы на которые, если немного уделить время на их поиск, есть здесь и здесь. Я внимательно прочитал условия и мне непонятен смысл пункта про угон или тотальное повреждение автомобиля, что, думаю, волнует большинство потенциальных «инвесторов».

Иными словами, получу ли я выплаты за стоимость автомобиля единоразово, плюс ежемесячную доходность в 11% до конца срока договора (три года)? Если не до конца срока, должен ли я оплатить неустойку за преждевременное расторжение? Деньги за непригодный к восстановлению автомобиль выплатят сразу или частями?

А что будет если тотал случится в первые два месяца (во время которых, по условиям программы, нет выплат, так как доход с автомобиля уходит на оплату оборудования, резины, оклейки)? Деньги вернут, а я спишу инфляцию за прошедшие два месяца? Много вопросов, ответы на которые наверняка есть в договоре, но он не публичен и доступен после регистрации.

По экономике тоже есть определенные сомнения, если рассматривать это предложение как инвестиционный продукт и сравнивать его с другими доступными продуктами. В течение трёх лет вы получаете 11% годовых, но это не сложный процент и в рублях, которые подъедает инфляция.

Важно учесть, что транспортный налог и налог на прибыль платить тоже пользователю. Зафиксировать прибыль и убыток ранее чем через три года не получится — нужно платить неустойку. Я не силён в инвестициях и надо сравнивать более детально, но сейчас предложение похоже на консервативный инструмент вроде срочного вклада или облигаций, с пока не ясным уровнем риска.

Антон Гулидов защищает продукт

Давайте смоделируем конкретную ситуацию. Предположим, клиент стал участником программы, а через полтора года автомобиль попал в аварию, после которой не подлежит восстановлению.

В этом случае, клиент получает единовременную выплату, которая сохранит его доходность в 11% до момента аварии. Проще говоря, вы просто зарабатывали в программе по ставке 11% не три года, а полтора. То есть фактически клиент ничего не потеряет.

Конечно, такой случай не считается преждевременным расторжением договора клиентом, поэтому никаких выплат неустоек тут быть не может.

Если мы предположим, что серьёзная авария произошла в первые же два месяца после заключение договора, то клиент получает компенсацию в размере 100% стоимости автомобиля.

Что касается доходности, то сейчас это одно из наиболее выгодных предложений на инвестиционном рынке — риски просчитаны и есть фиксированный доход по привлекательной ставке.

А расчёты включают в себя и транспортный налог и НДФЛ (для физических лиц), поэтому доходность 11% указана в чистом виде с учётом всех налогов.

Непонятно, какой будет машина после каршеринга и в чём выгода

Никита Лихачёв директор по стратегическим коммуникациям Mail.ru Group

YouDrive Pool даёт 11% годовых — это сильно выше, чем ставки по вкладам в банках. Но что-то я не вижу очереди тех, кто готов покупать «Солярисы» и отдавать их на обслуживание в каршеринг. Звучит подозрительно.

Я могу забрать машину через три года работы в каршеринге, но как прогнозировать, в каком она будет состоянии? Ведь для того и есть ограничение по времени обслуживания авто в каршерингах, потому что после трех лет машины становятся практически убитыми.



На рынке есть сервисы сдачи частных машин в аренду, и я привык думать, что это когда другие пользователи арендуют машину у тебя — но ты можешь в какой-то момент сам взять её и поездить, если надо. А здесь отдал и почти с концами.



Антон Гулидов защищает продукт

Да, 11% годовая доходность действительно выше, чем могут предложить банки. И в проекте уже участвует более 400 человек, которые приобрели более 700 машин — для нас это хороший результат.

Каршеринг в Москве работает уже пять лет, но услуга нова для большинства людей. И понадобится ещё больше времени, чтобы осознать, что каршеринг может быть и инвестицией.

Экономика проекта для клиента строится, в том числе, и на выкупной стоимости машины. То есть участнику программы будет выгоднее, если мы выкупим авто по гарантированной цене. Это было серьёзным камнем преткновения для потенциальных участников. Они оправданно задавались вопросом «А что я буду делать с машиной после работы в каршеринге?».

Поэтому мы решили этот вопрос кардинально и сделали автомобиль не собственностью, а новым способом дохода и инвестиций. Но всё же, если клиент очень захочет забрать автомобиль себе по каким-то причинам, то это не будет проблемой. Тем более автомобили после каршеринга не такие «убитые», как многие думают. Их состояние намного лучше, чем, например, у автомобилей в такси.

Каршеринговые авто проходят регулярный осмотр, ремонтируются у официальных дилеров, заправляются качественным топливом. У YouDrive есть опыт продажи авто и после трёх лет работы: пробег на этих машинах был около 80 тысяч км.

Что касается последнего утверждения про «взять и поездить», то участие в Pool подразумевает покупку авто специально под участие в этом проекте. Мы возвращаемся к идее восприятия автомобиля не как своей собственности, а способу инвестирования.

А если вам нужна машина, чтобы куда-то поехать, то можно взять каршеринг — для участников программы скидка на поездки составляет 33%. Кроме того, на YouDrive теперь можно ездить не только по городу, но и на дальние расстояния до 2000 км.

Проще купить акции и облигации

Филипп Концаренко менеджер по продукту vc.ru

Я ставлю предложение YouDrive в один ряд с банковскими инвестиционными продуктами — акциями и облигациями. Предложение YouDrive: инвестиции около 1 млн рублей на три года под 11% и известные риски. Навскидку кажется, что это что-то среднее между акциями и облигациями: выгоднее, чем облигации, но не так выгодно и не так рискованно, как акции.

Но до погружения в вычисления меня смущает важный нюанс. С покупкой банковских продуктов всё максимально просто. Регистрируешься в приложении, выбираешь из сотен предложений компаний и за один клик покупаешь то, что нравится. Удобный интерфейс, никаких подписаний документов или походов в отделение банка.

Предложение YouDrive выглядит как сложный продукт, у которого более высокий входной порог — наверняка потребуются хождения по офисам, подписания документов и прочее. Плюс к этому речь идет, как мне кажется, о самой непредсказуемой сфере — автомобильной. Здесь причина поломки машины может зависеть от бюджета владельца, а стоимость запчасти — переменная величина, на которую влияет всё, кроме её себестоимости. Страшно строить прогнозы с таким обилием переменных.

Антон Гулидов защищает продукт

Да, YouDrive Pool правильно сравнивать с банковскими продуктами — по сути, это новый способ инвестировать.

И на самом деле, процесс максимально простой. Сейчас мы все вопросы решаем с помощью курьера. Необходимо только подписать два договора и передать нотариальную доверенность на автомобиль.