Каким будет такси через 30 лет — конкурс для дизайнеров

Придётся включить фантазию.
Материал подготовлен при поддержке «Ситимобил»
Агрегатор такси «Ситимобил» запустил конкурс для продуктовых дизайнеров «20→50». Участникам предстоит пофантазировать, как современные технологии изменят городскую транспортную систему в ближайшие 30 лет.
Рассуждая о будущем, нужно будет предсказать развитие продуктов и подобрать логику интерфейсов. Конкурсные работы разместят в открытом доступе — можно будет сравнить своё видение с мыслями других участников.
Общий призовой фонд — 1,5 млн рублей.
Конкурс состоит из трёх туров
С каждым туром придётся заглядывать всё дальше и дальше в будущее. Первый тур — отборочный, он продлится до 29 января. Задание такое:
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться. На почту придёт письмо с разъяснением, как правильно оформить работу и прислать её организаторам.
Победитель определится по сумме набранных баллов
Во второй тур пройдут участники, чьи работы отберёт жюри. Эксперты будут оценивать креативы по трём критериям и выставлять за каждый оценку по 10-балльной шкале:
Дизайн — эстетика работы и её техническая реализация.
Продукт — новизна решения, его уникальность и актуальность на рынке.
- Визионерство — умение мыслить о продукте в будущем.
Конкурс завершится 28 марта, победителей объявят не позднее 10 апреля на церемонии награждения. Денежные призы получат авторы, которые наберут больше всего баллов в третьем туре. Призовой фонд разделят следующим образом:
500 тысяч рублей — победителю.
По 200 тысяч рублей — три участника, которым не хватило до победы считанных баллов.
- По 100 тысяч рублей — четыре дизайнера, кому не хватило чуть больше.
Кроме того, все авторы получат сертификаты об участии в конкурсе и промокоды на поездки с «Ситимобил».
Такси через 30 лет не будет существовать уже, победелем конкурса можно выбрать белый фон