Каким будет такси через 30 лет — конкурс для дизайнеров

Недалёкое будущее. В приложении такси, помимо самого такси, есть и другие транспортные услуги. Как вы думаете, какие из них будут популярнее всего в ближайшие пять лет:

• Аренда машин, электросамокатов и велосипедов

• Доставка посылок, больших грузов, переезды

• Покупка еды, продуктов, товаров с доставкой

• Поездки на общественном транспорте

• Что-то ещё — на ваше усмотрение

Добавьте к ним основные — услуги такси — и представьте, как может выглядеть первый экран приложения: постоянный пользователь входит и собирается заказать одну из услуг. А может, две.

Результат ожидаем в виде страницы Notion, на которой будут экран приложения в смартфоне и его описание.