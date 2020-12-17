Конкурс инструкций
Промо

Каким будет такси через 30 лет — конкурс для дизайнеров

Придётся включить фантазию.

1 комментарий
154 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Ситимобил»

Агрегатор такси «Ситимобил» запустил конкурс для продуктовых дизайнеров «20→50». Участникам предстоит пофантазировать, как современные технологии изменят городскую транспортную систему в ближайшие 30 лет.

Рассуждая о будущем, нужно будет предсказать развитие продуктов и подобрать логику интерфейсов. Конкурсные работы разместят в открытом доступе — можно будет сравнить своё видение с мыслями других участников.

Общий призовой фонд — 1,5 млн рублей.

Конкурс состоит из трёх туров

С каждым туром придётся заглядывать всё дальше и дальше в будущее. Первый тур — отборочный, он продлится до 29 января. Задание такое:

Недалёкое будущее. В приложении такси, помимо самого такси, есть и другие транспортные услуги. Как вы думаете, какие из них будут популярнее всего в ближайшие пять лет:

• Аренда машин, электросамокатов и велосипедов

• Доставка посылок, больших грузов, переезды

• Покупка еды, продуктов, товаров с доставкой

• Поездки на общественном транспорте

• Что-то ещё — на ваше усмотрение

Добавьте к ним основные — услуги такси — и представьте, как может выглядеть первый экран приложения: постоянный пользователь входит и собирается заказать одну из услуг. А может, две.

Результат ожидаем в виде страницы Notion, на которой будут экран приложения в смартфоне и его описание.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться. На почту придёт письмо с разъяснением, как правильно оформить работу и прислать её организаторам.

Победитель определится по сумме набранных баллов

Во второй тур пройдут участники, чьи работы отберёт жюри. Эксперты будут оценивать креативы по трём критериям и выставлять за каждый оценку по 10-балльной шкале:

  • Дизайн — эстетика работы и её техническая реализация.

  • Продукт — новизна решения, его уникальность и актуальность на рынке.

  • Визионерство — умение мыслить о продукте в будущем.

Конкурс завершится 28 марта, победителей объявят не позднее 10 апреля на церемонии награждения. Денежные призы получат авторы, которые наберут больше всего баллов в третьем туре. Призовой фонд разделят следующим образом:

  • 500 тысяч рублей — победителю.

  • По 200 тысяч рублей — три участника, которым не хватило до победы считанных баллов.

  • По 100 тысяч рублей — четыре дизайнера, кому не хватило чуть больше.

Кроме того, все авторы получат сертификаты об участии в конкурсе и промокоды на поездки с «Ситимобил».

Полные правила
1 комментарий
1
{ "author_name": "Дмитрий Мухин", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 188368, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Dec 2020 17:32:18 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций
0
1 комментарий Накачай стартап
Популярные
По порядку

Artem 69

0

Такси через 30 лет не будет существовать уже, победелем конкурса можно выбрать белый фон

Ответить
Написать комментарий...

Комментарии

Вяльцев Андрей

Ценообразование в SEO — что в…

Ivan Kizimenko

Бизнес на безопасном…

Карфаген должен…

Критика: стоит ли сдавать…

Вяльцев Андрей

Ценообразование в SEO — что в…

Дмитрий П

Протест питерских баров: почему…

Sergei Timofeyev

Пандемия снизила долю…

Dmitriy Alekperov

«Дом свиданий "Тиндер"» и…

Семен Смирнов

Не могу вернуть в «М.Видео…

Maksim Momonov

Интернет-кочевники — кто это…

Розарио Агро

«Мы против Apple и за малый…

Илья Шишкунов

Как мы создавали Miro и Zoom в…

Виктор Петров

Тренды 2021

Sergey Kozlov

Протест питерских баров: почему…

Stepan Trifonov

Тренды 2021

Семен Смирнов

Не могу вернуть в «М.Видео…

ок

Не могу вернуть в «М.Видео…

Юрий Иванов

Стартап-разработчик водородных…

Pavel Ivanov

Разработчик ИИ-технологий…

Ilya Karbyshev

SEO-проектирование: что это и…

Andrew Freez

Пользователи популярного у…
null