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На vc.ru всё в мандаринах — что происходит

Мы всё объясним.

3 комментария
Деньги в мандаринах
601 просмотров

Материал и новогоднее настроение подготовлено при поддержке банка «Уралсиб»

Так и что происходит

Это временный партнёрский проект с банком «Уралсиб» — мандариновый режим. На пару дней мы перевели все денежные единицы на сайте в килограммы мандаринов по текущему курсу.

Мы оценили стоимость килограмма мандаринов в восьми больших торговых сетях и вывели медианное значение. Включите проект с помощью переключателя в левой или верхней панели сайта и посмотрите на эту строку:

Пятьдесят тысяч рублей — это 50 тысяч рублей.

Зачем вы это сделали

Чтобы в рабочей суете не забыть про новогоднее настроение и рассказать о РКО, которое предоставляет «Уралсиб».

Что делать, если я включил проект, а он мне не нравится

Его можно отключить:

  • Переключателем в левой панели в десктопной версии сайта.
  • В верхней части блока комментариев в десктопе.
  • В верхней панели сайта в мобайле.
  • В верхней части блока комментариев в мобайле.
  • В информационной строке в статье.

А «Уралсиб» тут при чём

Поддерживает новогоднее настроение. И рассказывает о своём расчётно-кассовом обслуживании, которое поможет сфокусироваться на бизнесе и не думать о скрытых условиях или переплатах.

А ещё:

  • РКО будет бесплатным целый год.
  • Даёт 5 платежей в месяц без комиссии.
  • Выпуск и обслуживание карты на месяц тоже бесплатно.
  • 7% кэшбек на все покупки.
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3 комментария
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3 комментария
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Деньги в мандаринах

Марк

0

Выходит, что по курсу Уралсиба кило мандарин - 2 бакса.
Кудрявый ценник.) 

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Саша Мураховский

Марк
0

По средней стоимости в восьми торговых сетях 🤷‍♂️

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Рома Ситниченко

0
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