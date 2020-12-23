Мы всё объясним.

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Материал и новогоднее настроение подготовлено при поддержке банка «Уралсиб»

Так и что происходит

Это временный партнёрский проект с банком «Уралсиб» — мандариновый режим . На пару дней мы перевели все денежные единицы на сайте в килограммы мандаринов по текущему курсу.

Мы оценили стоимость килограмма мандаринов в восьми больших торговых сетях и вывели медианное значение. Включите проект с помощью переключателя в левой или верхней панели сайта и посмотрите на эту строку:

Пятьдесят тысяч рублей — это 50 тысяч рублей.

Зачем вы это сделали

Чтобы в рабочей суете не забыть про новогоднее настроение и рассказать о РКО, которое предоставляет «Уралсиб».

Что делать, если я включил проект, а он мне не нравится

Его можно отключить:

Переключателем в левой панели в десктопной версии сайта.



В верхней части блока комментариев в десктопе.

В верхней панели сайта в мобайле.

В верхней части блока комментариев в мобайле.

В информационной строке в статье.

А «Уралсиб» тут при чём

Поддерживает новогоднее настроение. И рассказывает о своём расчётно-кассовом обслуживании, которое поможет сфокусироваться на бизнесе и не думать о скрытых условиях или переплатах.

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