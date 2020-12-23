Мы всё объясним.
Материал и новогоднее настроение подготовлено при поддержке банка «Уралсиб»
Так и что происходит
Это временный партнёрский проект с банком «Уралсиб» — мандариновый режим. На пару дней мы перевели все денежные единицы на сайте в килограммы мандаринов по текущему курсу.
Мы оценили стоимость килограмма мандаринов в восьми больших торговых сетях и вывели медианное значение. Включите проект с помощью переключателя в левой или верхней панели сайта и посмотрите на эту строку:
Пятьдесят тысяч рублей — это 50 тысяч рублей.
Зачем вы это сделали
Чтобы в рабочей суете не забыть про новогоднее настроение и рассказать о РКО, которое предоставляет «Уралсиб».
Что делать, если я включил проект, а он мне не нравится
Его можно отключить:
- Переключателем в левой панели в десктопной версии сайта.
- В верхней части блока комментариев в десктопе.
- В верхней панели сайта в мобайле.
- В верхней части блока комментариев в мобайле.
- В информационной строке в статье.
А «Уралсиб» тут при чём
Поддерживает новогоднее настроение. И рассказывает о своём расчётно-кассовом обслуживании, которое поможет сфокусироваться на бизнесе и не думать о скрытых условиях или переплатах.
А ещё:
- РКО будет бесплатным целый год.
- Даёт 5 платежей в месяц без комиссии.
- Выпуск и обслуживание карты на месяц тоже бесплатно.
- 7% кэшбек на все покупки.
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