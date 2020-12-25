«Наше преимущество — в соотношении технологичности и стоимости»

Директор по развитию бизнеса Realme в России Дмитрий Гостев рассказал о новом бренде смартфонов.

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Материал подготовлен при поддержке Realme

Дмитрий Гостев Директор по развитию бизнеса Realme в России

Расскажите про бренд — когда он появился, как и почему вышел на российский рынок?

Компании Realme чуть больше двух лет. В 2018 году наш основатель Скай Ли создал новый бренд, который сначала вышел на азиатские рынки — китайский и индийский. Компания показала хорошие результаты, в Индии вошла в четвёрку первых по узнаваемости и в тройку — по онлайн-продажам. Доля рынка в стране составила 14,3%. Сейчас бренд Realme уже вышел на рынки 63 стран.

В России бренд запустился в июне 2019 года. Начинали как абсолютный стартап, полностью выстраивали компанию с нуля: набирали команду, заключали договоры.

По данным агентства Counterpoint, нас называют самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Это касается как общемировых продаж, так и российских.

В третьем квартале 2020 года мы достигли цифры 50 млн пользователей, то есть активированных телефонов. Мы добились этих показателей за 9 кварталов, у компании Samsung на это ушло 10 кварталов, у Xiaomi — 12. В России доля рынка компании в третьем квартале 2020 года составляла 2%, к концу года она ещё существенно подросла. В течение 1–2 лет мы хотим войти в топ-3 в стране по продажам.

Откуда пользователи сейчас узнают о бренде и есть ли планы менять или дополнять существующую стратегию продвижения?

Я могу выделить два направления, где мы были активны в 2020 году: это работа с лояльной аудиторией и с партнёрами.

В России есть активное ядро пользователей, которые взаимодействуют с вендором и участвуют в обсуждении выпускаемой продукции. Они отслеживают новости компании. Мы тратим ресурсы на коммуникации с ними, в прошлом году устраивали офлайновые мероприятия, а в 2020-м всё ушло в онлайн.

Работа с розничными партнёрами расширяет осведомлённость аудитории о нашем бренде. Она увеличивает количество потенциальных пользователей. Наше преимущество не в больших маркетинговых инвестициях, а в соотношении технологичности продукции и стоимости, агрессивного конечного предложения, которое мы делаем рынку. Сохранить набранные темпы роста, обеспечить рост продаж и пользователей — это то, чего мы планируем добиться в 2021 году.

Какие продукты Realme можно купить в России? Есть модели, которые уже доступны в других странах, но до нас пока не дошли? Почему?

Когда бренд запускался в России, то у нас было доступно всего несколько моделей. Сейчас продуктовая линейка стала заметно шире, она охватывает все ценовые диапазоны от 7000 до 30 000 рублей. При планировании ассортимента мы исходим из специфики рынка, успеха отдельных своих моделей и действий конкурентов.

В России представлены почти все модели, которые есть на глобальном рынке. Но есть и исключения. В некоторых странах мы запускаем и пилотируем проекты чуть раньше, чем в остальных. Это нужно для того, чтобы оценить потенциал региона и отношение пользователей к модели с той или иной конфигурацией.

В России любят продукты более классических, тёмных расцветок, поэтому некоторые цветовые решения, популярные в Индии или Индонезии, мы сюда не привозим. Ещё российский потребитель — нередко геймер, поэтому на нашем рынке особенно актуальны производительные процессоры и супербыстрые зарядки смартфонов. Дмитрий Гостев Директор по развитию бизнеса Realme в России

Наконец, наши устройства отличаются локализацией — набором предустановленных приложений. В России мы плотно сотрудничаем с «Яндексом». На других рынках уже доступны некоторые продукты Realme для умного дома. В 2021 году мы планируем представить их и в России.

Какие особенности российского рынка вы успели заметить?

У российских покупателей есть особые запросы. Например, здесь мы специально запустили смартфоны с функцией бесконтактной оплаты — NFС. На этот модуль мобильных платежей есть большой спрос, он в тройке главных запросов российских пользователей (вместе с мощным процессором и ёмким аккумулятором). На других рынках NFС не всегда доступен.

Видите ли вы перемены в том, как покупают и пользуются вашей продукцией с приходом коронавируса?

По количеству продаваемых смартфонов в год российский рынок находится в стагнации. Пандемия повлияла на продажи — весной они упали у всей отрасли на 70%. Однако к середине года рынок не только восстановился, но и показал рост. Возможно, это связано с тем, что границы закрыты и люди, которые тратили деньги на путешествия, решили направить эти суммы на замену своего смартфона или купить подарок близкому человеку.

Смартфоны в этот период стали для пользователей чуть ли не единственным источником общения с близкими, друзьями и проведения досуга. Мы не меняли цены, что привело к росту продаж уже во втором квартале года.

Кто в России покупает смартфоны Realme? Во всех странах присутствия бренд ориентируется на молодёжь, но в России смартфоны этой ценовой категории взрослые дети часто покупают пожилым родителям. Нет ли планов и эту аудиторию охватить?

Мы ориентируемся на молодых духом людей, это не зависит от возраста. Да, статистически наше самое активное ядро — молодёжь. Аудитория расширяется с нашим проникновением в федеральные сети. Мы начинали этот год с того, что были представлены только в DNS с ограниченным количеством салонов. Заканчиваем его с широкой сетью дистрибуции по всей стране, среди наших партнёров уже более 400 компаний.

Смартфоны Realme доступны в салонах всех федеральных операторов связи, у множества ритейлеров, на крупных маркетплейсах. Мы ожидаем, что более взрослая аудитория тоже будет рассматривать наши телефоны к покупке.

У аудитории сейчас есть запрос на более быстрые модели смартфонов, причём речь не только про игровые модели. Покупатели также выбирают модели с «плавными», в 90 Гц, экранами, у которых просто более высокое качество картинки, за счёт чего удобнее смотреть информацию.

Есть ли какие-то инновационные решения, которые вы реализовали в продукте раньше, чем это сделали другие?

Я могу привести три примера: камера, процессор и высокое время автономности. Бренд поддерживает мобильную фотографию. Модель Realme XT — первый смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Мы сотрудничаем с производителями процессоров Qualcomm и MediaTek. В марте 2021 года в смартфонах появится новая мобильная платформа Snapdragon 888 от Qualcomm. Ещё у нас есть технология быстрой зарядки 125 Вт UltraDart Fast Charging, которая позволяет зарядить смартфон за 30 минут.

Почему в последние несколько лет на рынке смартфонов нет ощутимых инноваций? Когда они будут и какими они могли бы быть?

Мы перестали замечать, как прогрессируют технологии. Мобильные телефоны вошли в жизнь каждого человека. Смартфоны убили рынок компактных камер, и существенный урон нанесён зеркальным фотоаппаратам.

В этом году мы запустили модель Realme X3 Superzoom — это камерофон. Мы тестировали его в режиме ночной съёмки, на длинной выдержке фотографировали звёздное небо и природные контуры. Мы не замечаем инноваций, потому что для нас это становится нормой.

Существенный скачок произойдёт с проникновением сетей 5G, когда базовые станции появятся по всей территории страны. Это откроет новые сценарии использования окружающих предметов. Есть виртуальная реальность, дополненная, и будет смешанная, которая изменит наш уклад жизни. Как только инфраструктура будет готова, наша компания сможет предложить свои решения — наш бренд является популяризатором 5G.

Как сейчас устроено сотрудничество бренда с OPPO?

Юридически и фактически мы две независимые компании, как в России, так и в мире. У нас свой менеджмент, своя стратегия. Если смотреть на продукцию, то она также отличается.

Какие рынки вы считаете приоритетными для развития? Как компания себя чувствует на российском рынке сейчас и к чему стремится в ближайшие год-два?

Есть рынки, которые крупнее остальных. Сегодня мы присутствуем в Европе, Азии, Южной Америке и на некоторых африканских рынках. Они разные по объёму. Российский рынок относится к стратегически важным. Темпы роста, которые показывает наше подразделение, говорят, что потребители готовы принять бренд. Продажи в следующем году очень зависят от того, как будет развиваться ситуация в мире, с заболеваемостью, вакцинированием, открытием границ. Всё это влияет на покупательские решения.

Местные филиалы компании свободны в принятии маркетинговых и иных решений или всё строго централизованно?

Решения принимают централизованно в штаб-квартире компании, там разрабатывают стратегии продвижения. У местных филиалов есть возможность локализовать решения, исходя из потребностей рынка.

Мы начинали как стартап с командой в 20 человек, этот небольшой коллектив отвечал за все процессы. Сейчас свои отделы работают по каждому направлению — например, маркетингу или продажам.

Для многих россиян знания о китайских смартфонах ограничиваются Xiaomi. Реально ли составить ей конкуренцию? Сколько времени на это может потребоваться?