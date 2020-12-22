Конкурс инструкций
Промо

Коротко: открыть счёт, оформить кредит или ипотеку — в приложении ПСБ

С удалённой идентификацией даже сложные финансовые операции проводятся в смартфоне — без посещения отделений.

31 просмотров

Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Кого заинтересует

Всех, кто пользуется банковскими услугами: открывает счета или вклады, оформляет кредиты — и не хочет ради этого ходить в отделения.

Как устроен процесс:

Нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Одно посещение отделения с паспортом и СНИЛС — и потом можно получать все финансовые услуги удалённо. Там же можно зарегистрироваться и на Госуслугах. Учётная биометрическая запись появится примерно через пять дней. Дальше — процесс полностью в онлайне.

Шаг 1. Скачать два приложения:

Шаг 2. В мобильном приложении банка нажать кнопку «Стать клиентом банка».

Шаг 3. В приложении «Биометрия» ввести логин и пароль от портала Госуслуг. После система сделает запись вашего лица и голоса, сообщит о результате проверки биометрии и вернёт в приложение банка.

Шаг 4. Прямо в мобильном приложении ПСБ заполнить короткую анкету (она же — договор с банком о присоединении).

Что ещё нужно знать

Единая биометрическая система обрабатывает одновременно и голос, и лицо. Это позволяет распознать «живого человека», а не его имитацию в цифровом канале. Такие алгоритмы считаются надёжными.

Мошенник может прийти в банк с чужим паспортом паспорту, а у биометрической системы точность распознавания 10⁻⁷. Это значит, что она пропустит только одного человека из 10 млн. Дополнительная связка с логином и паролем от Госуслуг сводит шанс мошенничества почти к нулю.

Узнать больше
0
{ "author_name": "Ekaterina Ivanova", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 189981, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Dec 2020 16:45:35 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций

Блоги компаний

Ситимобил
Подписан
Отписаться
Зачем такси нужен дом — Ситимобил открыл пространство для водителей
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Выпускники трека маркетинговых технологий программы «Московский акселератор» выступят онлайн
25 декабря пройдет демо-день выпускников трека маркетинговых технологий программы «Московский акселератор». Финалисты п…
0
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Вебинар для IT предпринимателей: Как IT компании в 2021 платить минимум налогов в России
В пятницу 25.12.2020 в 11:00 мы проведем вебинар на тему: Минимизация налогообложения IT компании в 2021 году.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladimir Evseenkov
за день
Блок зарядки в комплекте не положат, наверно
Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году
Лучезарный Смех
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Yury S

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ…

Mann Ivanov

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ…

John Doe

Epic Games и Samsung разослали…

Dennis Gerasimov

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Alex Konin

Reuters: Apple выпустит свой…

Dennis Gerasimov

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Mikhail Che

10к за нейминг, изи мани

Andrey Greenberg

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ…

Анон Плиз

Россия на неделю приостановит…

Андрей Захаров

Какие проблемы с наймом в ИТ…

Антон Гранд

Итоги «Приёмной»: на кого…

Ярослав Шенцов

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Илья Шишкунов

Артемий Лебедев ушёл из ЖЖ…

Антон Василик

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Андрей Захаров

Как я на первом курсе колледжа…

Анон Плиз

Россия на неделю приостановит…

Илитный Иксперт

Bloomberg оценил компанию…

Sergey Furtaev

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Alex Illarionov

Наушники CGpods 5.0 — все тот…

Дмитрий Кораблев

Epic Games и Samsung разослали…
null