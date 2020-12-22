Коротко: открыть счёт, оформить кредит или ипотеку — в приложении ПСБ

С удалённой идентификацией даже сложные финансовые операции проводятся в смартфоне — без посещения отделений.
Материал подготовлен при поддержке ПСБ
Кого заинтересует
Всех, кто пользуется банковскими услугами: открывает счета или вклады, оформляет кредиты — и не хочет ради этого ходить в отделения.
Как устроен процесс:
Нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Одно посещение отделения с паспортом и СНИЛС — и потом можно получать все финансовые услуги удалённо. Там же можно зарегистрироваться и на Госуслугах. Учётная биометрическая запись появится примерно через пять дней. Дальше — процесс полностью в онлайне.
Шаг 1. Скачать два приложения:
- ПСБ в AppStore или Google Play.
- «Биометрия» для AppStore или Google Play.
Шаг 2. В мобильном приложении банка нажать кнопку «Стать клиентом банка».
Шаг 3. В приложении «Биометрия» ввести логин и пароль от портала Госуслуг. После система сделает запись вашего лица и голоса, сообщит о результате проверки биометрии и вернёт в приложение банка.
Шаг 4. Прямо в мобильном приложении ПСБ заполнить короткую анкету (она же — договор с банком о присоединении).
Что ещё нужно знать
Единая биометрическая система обрабатывает одновременно и голос, и лицо. Это позволяет распознать «живого человека», а не его имитацию в цифровом канале. Такие алгоритмы считаются надёжными.
Мошенник может прийти в банк с чужим паспортом паспорту, а у биометрической системы точность распознавания 10⁻⁷. Это значит, что она пропустит только одного человека из 10 млн. Дополнительная связка с логином и паролем от Госуслуг сводит шанс мошенничества почти к нулю.
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