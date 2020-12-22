Коротко: открыть счёт, оформить кредит или ипотеку — в приложении ПСБ

С удалённой идентификацией даже сложные финансовые операции проводятся в смартфоне — без посещения отделений.

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Материал подготовлен при поддержке ПСБ

Кого заинтересует

Всех, кто пользуется банковскими услугами: открывает счета или вклады, оформляет кредиты — и не хочет ради этого ходить в отделения.

Как устроен процесс:

Нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Одно посещение отделения с паспортом и СНИЛС — и потом можно получать все финансовые услуги удалённо. Там же можно зарегистрироваться и на Госуслугах. Учётная биометрическая запись появится примерно через пять дней. Дальше — процесс полностью в онлайне.

Шаг 1. Скачать два приложения:

Шаг 2. В мобильном приложении банка нажать кнопку «Стать клиентом банка».

Шаг 3. В приложении «Биометрия» ввести логин и пароль от портала Госуслуг. После система сделает запись вашего лица и голоса, сообщит о результате проверки биометрии и вернёт в приложение банка.

Шаг 4. Прямо в мобильном приложении ПСБ заполнить короткую анкету (она же — договор с банком о присоединении).

Что ещё нужно знать

Единая биометрическая система обрабатывает одновременно и голос, и лицо. Это позволяет распознать «живого человека», а не его имитацию в цифровом канале. Такие алгоритмы считаются надёжными.