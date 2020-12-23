Какие компетенции будут востребованы в следующие 10 лет

В исследовании «Навыки будущего для 2020-х» эксперты спрогнозировали изменения спроса на навыки под влиянием трендов
Материал подготовлен при поддержке Worldskills Russia
Как возникли предпосылки к исследованию
Из-за пандемии коронавируса в мировой экономике произошли заметные изменения — многие процессы стали происходить удалённо. Вместе с этим стал быстрее меняться и перечень тех навыков, которые работодатели ценят в сотрудниках.
Задача исследования — выяснить, какие навыки станут востребованными в будущем, какие изменения должны произойти в системе подготовки кадров. Проект был реализован WorldSkills Russia совместно с организацией Global Education Futures при поддержке WorldSkills International.
Какую методологию выбрали авторы исследования
Более 300 участвующих в проекте экспертов воспользовались методологией Rapid Foresight. Это формат коммуникации, в котором участники договариваются об образе будущего. Они определяют наиболее желательный образ и действия, которые помогут этого достичь.
Эксперты рассмотрели процессы в семи секторах экономики:
- Производство и инженерия.
- Строительство и инфраструктура.
- Транспорт и логистика.
- Личные и общественные услуги.
- ИТ и цифровые решения.
- Творчество, дизайн и мода.
- Сельское хозяйство и экология.
Они обсуждали и прогнозировали, как изменятся требования к профессиональному образованию в этих секторах. Работа проходила в четыре этапа:
- Проектная группа откорректировала методику Rapid Foresight под онлайн-коммуникацию и провела пробные сессии.
- Прошли 17 двухчасовых совместных сессий в режиме онлайн. Эксперты (302 человека, в среднем по 17–20 человек на каждой сессии) работали в микрогруппах по 3–6 участников, совместно создавая «карты будущего» в Google Docs.
- Результаты исследовательских сессий отфильтровали по соответствию тематике и непротиворечивости. Ключевые идеи преобразовали в восемь онлайн-опросников. Их использовали, чтобы уточнить результаты и снизить вероятность потенциальных систематических ошибок. В опросах участвовали 502 эксперта.
- Окончательные результаты собрали в отчёт и презентовали российской и международной аудитории.
Неопределённость в экономике затронула рынок труда
Мир столкнулся с реальностью, которую часто описывают аббревиатурой VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity — нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность). VUCA — это ситуация полной неопределённости, когда невозможно строить долгосрочные стратегии профессионального развития и карьерных перспектив.
Если в ХХ веке и раньше карьеру и набор компетенций можно было выбрать один раз на всю жизнь, то сейчас с этим могут возникнуть сложности. Эксперты уверены, что уже в ближайшие годы работники столкнутся с необходимостью непрерывно перестраивать набор компетенций, чтобы быть востребованными на рынке труда.
Что повлияет на компетенции будущего
Авторы исследования полагают, что на компетенции будущего заметнее всего повлияют:
- цифровизация — внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни и производства;
- глобализация — процесс всемирной интеграции и унификации в экономике, политике, культуре и других сферах;
- экологизация и устойчивое развитие — внедрение экологических принципов в жизнь людей;
- автоматизация — освобождение человека от участия в рабочих процессах;
- растущая скорость изменений в мире — ускорение технологического прогресса;
- демографические изменения — рост численности населения и увеличение количества пожилых людей.
Как изменится рынок труда в 2020-е — мнение экспертов
Список наиболее востребованных профессий на рынке может полностью измениться за следующие 3–5 лет, а всего за 10–15 лет могут возникнуть, развиться и исчезнуть целые секторы экономики. Нет гарантий, что определённые карьерные возможности или рабочие места останутся востребованными на много лет.
Проблема дефицита компетенций уже затрагивает многих. К 2030 году у 375 млн работников (это 14% от их общемирового количества) может возникнуть необходимость сменить область профессиональной деятельности.
Кибербезопасность будет приобретать всё более решающее значение.
В условиях закрытых границ продолжится процесс национализации, ориентация на внутреннее развитие. Международное сотрудничество в некоторых случаях сократится из-за политических и социальных факторов.
Всё большее количество рабочих процессов можно будет запрограммировать.
Новая экономика будет ориентироваться на устойчивость, замкнутость ресурсов и регенеративность. Это потребует от работников умения системно мыслить, заботиться о личном и коллективном благополучии.
Развитие трендов сформирует и новые требования к работникам. Многофункциональных сотрудников, умеющих перемещаться между разными типами задач и обладающих знаниями в разных сферах, работодатели будут ценить выше, чем узких специалистов. Так произойдёт из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, из-за автоматизации и сокращения количества рабочих мест.
Профессионалов, работающих в команде и умеющих решать задачи совместно, работодатели будут ценить выше, чем индивидуалистов. Практика найма или проектного привлечения сработавшихся команд станет популярной.
Творческий подход и уникальность останутся ключевыми ценностями как для сотрудников, так и для компаний. Умение создать персонализированный продукт будет важно во всех секторах экономики.
Специалисты из каких профессиональных сфер будут востребованы в 2020-е
Эксперты определили сферы профессиональной деятельности, интерес к которым останется высоким в ближайшие 10 лет. Среди компетенций, которые эксперты определили как наиболее востребованные, есть и те, которые уже применяет и разрабатывает WorldSkills.
Вот некоторые из них:
- Промышленная робототехника. Специалист в этой области должен обладать навыками по интеграции роботов, систем безопасности, рабочих органов и другого периферийного оборудования. Кроме того, ему следует ориентироваться в вопросах технического обслуживания и устранения неполадок. Благодаря использованию стандартных промышленных роботов малому и среднему бизнесу требуется меньше инвестиций для полноценного развития. Также роботизация даёт преимущество в условиях часто меняющихся производственных процессов.
- Интернет вещей. Концепция интернета вещей предполагает, что устройства взаимодействуют не только с человеком, но и между собой, а также с другими информационными системами. Специалист имеет навык системного проектирования, разработки систем обработки данных, визуализации, разработки пользовательского интерфейса, умеет создавать распределённые системы управления.
- Кибербезопасность. Специалист в этой области ищет уязвимости, проверяет защищённость и целостность данных, работоспособность компьютерных систем и информационных сервисов. Он расследует инциденты в области информационной безопасности, устраняет их последствия и рассказывает, как не допустить похожих ошибок в будущем.
- Проектирование нейроинтерфейсов. Этот процесс означает настройку и программирование устройств, управляющих внешними объектами, через электрические сигналы биологических нейронов. Специалисты в этой области создают совместимые с нервной системой человека интерфейсы для управления компьютерами, виртуальными и визуальными объектами. Технологию применяют при неврологической диагностике, в восстановительной медицине, протезировании и при реабилитации.
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Такой специалист обнаруживает и устраняет неисправности беспилотных летательных аппаратов, может вести дистанционное пилотирование. Работа, связанная с эксплуатацией беспилотников, предполагает различные специализации — техник, оператор, внешний пилот, программист.
- Технологии информационного моделирования (BIM). BIM — новый подход к проектированию зданий и управлению строительством и эксплуатацией. Функции здания при таком подходе корректируют всё время его существования — от этапа разработки до утилизации и сноса. Специалист в этой области должен использовать междисциплинарный подход к решению задач проектирования, уметь настроить обмен данными между сторонами, вовлечёнными в строительство.
- Аддитивное производство. Так называют процесс создания изделий на 3D- принтере по CAD-модели. Технология позволяет создавать изделия с уникальными свойствами, изготовление которых невозможно иными способами. Аддитивное производство применяют в разных областях: от аэрокосмического и машиностроительного секторов до медицины, индустрии моды и музейно- реставрационной деятельности.
- Разработка виртуальной и дополненной реальности. Она стала важной частью многих приложений, игр и сайтов. Дополненную реальность активно используют в образовании, медицине, промышленности, военной индустрии.
- Машинное обучение и большие данные. Машинное обучение помогает использовать накопленную информацию в несколько раз эффективнее. Специалисту в этой области требуются навыки корректной обработки, эффективного обмена и выполнения базового распознавания данных, поиска закономерностей в больших и сложных источниках информации.
- Разработка решений на базе блокчейн-технологий. Блокчейн-разработчик должен уметь писать код на нативном языке программирования без использования фреймворков, проектировать решения и анализировать проблемы для их поиска, знать устройство существующих блокчейн-платформ, их алгоритмов и протоколов.
К чему стоит готовиться людям всех профессий
Исследователи выделили тенденции, которые в ближайшее десятилетие повлияют на всех. Вот что, по их мнению, ожидает человечество:
- Удалённая работа станет таким же всеобщим стандартом, как и офисная.
- Правила гигиены на рабочем месте будут строже. Это же касается биологической безопасности при производстве и поставке продукции.
- Количество рабочих мест будет сокращаться, работодатели продолжат оптимизировать расходы.
- Государства станут уделять больше внимания национальной обеспеченности и внутренним цепочкам поставок.
- Производства перейдут на экологически безопасные материалы и станут персонализированными. Они будут использовать инструменты электронной коммерции и выпускать небольшие партии продукции под заказ.
- Промышленность активно задействует аналитику больших данных, машинное обучение и блокчейн-технологии.
- Будут развиваться проекты в сфере смешанной, дополненной и виртуальной реальности, а также робототехника.
- Цифровая валюта заменит наличные деньги.
- Количество возрастных рабочих в мире вырастет.
- Работники окажутся под полным цифровым надзором.
- Хранение данных всё чаще будет происходить внутри страны.
- Количество угроз кибербезопасности и конфиденциальности станет больше.
Какими навыками стоит овладеть уже сейчас
Авторы исследования поделили весь набор навыков, которые будут актуальные в 2020-е годы, на четыре типа:
- Социально-экономические и культурные. Большинство опрошенных экспертов в области образования отметили, что стоит развивать сотрудничество, в том числе мультикультурное, как в реальной жизни, так и онлайн. Нужно научиться командной работе и эмпатии.
- Технические и цифровые. Все опрошенные эксперты из семи отраслей согласились, что в 2020-е важную роль сыграют большие данные и кибербезопасность. Ключевым навыком десятилетия станет логико-математическое мышление, дополненное опытом работы с контентом и анализом данных.
- Когнитивные и фундаментальные. Персональные навыки позволят адаптироваться к усложняющейся, нестабильной реальности и преуспеть в ней. Важной будет способность критически и системно мыслить, быть гибким и открытым к изменениям.
- Достижение благополучия. Эксперты в сфере образования полагают, что важно достичь ментального и физического благополучия. Начать можно с осмысления экологических проблем и возможностей на них повлиять.
Качественное и современное образование, а также умение применить полученные знания — необходимые условия для успешной профессиональной деятельности. Это правило было актуально в ХХ веке, работает оно и сегодня — с поправкой, что сейчас изменения происходят стремительнее, а количество необходимых навыков постоянно растёт.
С 2015 года Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» работает над проектом Future Skills — стратегической инициативой, направленной на подготовку специалистов по профессиям, перспективным на рынке труда.
В рамках Future Skills проводят исследования, апробируют новые компетенции на чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также разрабатывают новые образовательные стандарты.
Развивать эти направления необходимо, чтобы успевать за глобальными изменениями в сфере технологий и производства.
спасибо за статью, приятно читать (хотя далеко не со всеми пунктами согласен)
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