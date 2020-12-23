Какие компетенции будут востребованы в следующие 10 лет

Мы начали работать над Future Skills в 2015 году и с самого начала старались, чтобы этот проект был как можно более практичным. Так, результаты первых форсайт-сессий легли в основу нашего первого исследования «Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире», а также соревновательной зоны Future Skills, впервые представленной на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019. И уже сегодня мы можем наблюдать, что компетенции Future Skills внедряются в учебные программы среднего и высшего образования.

На пороге нового десятилетия мы оказались в ситуации, когда в очень короткие сроки наша жизнь резко изменилась, и теперь мы вынуждены жить и работать в соответствии с новой нормой. Глобальный вызов заставил нас вновь поднять вопрос: какие навыки нам понадобятся в ближайшем будущем и как мы можем лучше подготовиться к новым вызовам?

Мы решили посмотреть на ситуацию через призму ключевых отраслей, пригласив к сопроектированию экспертов из шести секторов экономики, представленных в WorldSkills, а также добавили направление сельского хозяйства и экологии. Мы надеемся, что результаты, которые мы получили по итогам проведённого исследования, помогут понять и оценить будущие тренды, а также вдохновят на изменения, необходимые для нового десятилетия.