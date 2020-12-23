Конкурс инструкций
Промо

Какие компетенции будут востребованы в следующие 10 лет

В исследовании «Навыки будущего для 2020-х» ‎эксперты спрогнозировали изменения спроса на навыки под влиянием трендов

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Материал подготовлен при поддержке Worldskills Russia

Как возникли предпосылки к исследованию

Из-за пандемии коронавируса в мировой экономике произошли заметные изменения — многие процессы стали происходить удалённо. Вместе с этим стал быстрее меняться и перечень тех навыков, которые работодатели ценят в сотрудниках.

Задача исследования — выяснить, какие навыки станут востребованными в будущем, какие изменения должны произойти в системе подготовки кадров. Проект был реализован WorldSkills Russia совместно с организацией Global Education Futures при поддержке WorldSkills International.

Какую методологию выбрали авторы исследования

Более 300 участвующих в проекте экспертов воспользовались методологией Rapid Foresight. Это формат коммуникации, в котором участники договариваются об образе будущего. Они определяют наиболее желательный образ и действия, которые помогут этого достичь.

Эксперты рассмотрели процессы в семи секторах экономики:

  • Производство и инженерия.
  • Строительство и инфраструктура.
  • Транспорт и логистика.
  • Личные и общественные услуги.
  • ИТ и цифровые решения.
  • Творчество, дизайн и мода.
  • Сельское хозяйство и экология.

Они обсуждали и прогнозировали, как изменятся требования к профессиональному образованию в этих секторах. Работа проходила в четыре этапа:

  • Проектная группа откорректировала методику Rapid Foresight под онлайн-коммуникацию и провела пробные сессии.
  • Прошли 17 двухчасовых совместных сессий в режиме онлайн. Эксперты (302 человека, в среднем по 17–20 человек на каждой сессии) работали в микрогруппах по 3–6 участников, совместно создавая «карты будущего» в Google Docs.
  • Результаты исследовательских сессий отфильтровали по соответствию тематике и непротиворечивости. Ключевые идеи преобразовали в восемь онлайн-опросников. Их использовали, чтобы уточнить результаты и снизить вероятность потенциальных систематических ошибок. В опросах участвовали 502 эксперта.
  • Окончательные результаты собрали в отчёт и презентовали российской и международной аудитории.

Неопределённость в экономике затронула рынок труда

Мир столкнулся с реальностью, которую часто описывают аббревиатурой VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity — нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность). VUCA — это ситуация полной неопределённости, когда невозможно строить долгосрочные стратегии профессионального развития и карьерных перспектив.

Если в ХХ веке и раньше карьеру и набор компетенций можно было выбрать один раз на всю жизнь, то сейчас с этим могут возникнуть сложности. Эксперты уверены, что уже в ближайшие годы работники столкнутся с необходимостью непрерывно перестраивать набор компетенций, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Что повлияет на компетенции будущего

Авторы исследования полагают, что на компетенции будущего заметнее всего повлияют:

  • цифровизация — внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни и производства;
  • глобализация — процесс всемирной интеграции и унификации в экономике, политике, культуре и других сферах;
  • экологизация и устойчивое развитие — внедрение экологических принципов в жизнь людей;
  • автоматизация — освобождение человека от участия в рабочих процессах;
  • растущая скорость изменений в мире — ускорение технологического прогресса;
  • демографические изменения — рост численности населения и увеличение количества пожилых людей.

Мы начали работать над Future Skills в 2015 году и с самого начала старались, чтобы этот проект был как можно более практичным. Так, результаты первых форсайт-сессий легли в основу нашего первого исследования «Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире», а также соревновательной зоны Future Skills, впервые представленной на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019. И уже сегодня мы можем наблюдать, что компетенции Future Skills внедряются в учебные программы среднего и высшего образования.

На пороге нового десятилетия мы оказались в ситуации, когда в очень короткие сроки наша жизнь резко изменилась, и теперь мы вынуждены жить и работать в соответствии с новой нормой. Глобальный вызов заставил нас вновь поднять вопрос: какие навыки нам понадобятся в ближайшем будущем и как мы можем лучше подготовиться к новым вызовам?

Мы решили посмотреть на ситуацию через призму ключевых отраслей, пригласив к сопроектированию экспертов из шести секторов экономики, представленных в WorldSkills, а также добавили направление сельского хозяйства и экологии. Мы надеемся, что результаты, которые мы получили по итогам проведённого исследования, помогут понять и оценить будущие тренды, а также вдохновят на изменения, необходимые для нового десятилетия.

Екатерина Лошкарева
заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по исследованиям, разработкам и развитию образовательных организаций, член совета директоров WorldSkills International

Как изменится рынок труда в 2020-е — мнение экспертов

Список наиболее востребованных профессий на рынке может полностью измениться за следующие 3–5 лет, а всего за 10–15 лет могут возникнуть, развиться и исчезнуть целые секторы экономики. Нет гарантий, что определённые карьерные возможности или рабочие места останутся востребованными на много лет.

Проблема дефицита компетенций уже затрагивает многих. К 2030 году у 375 млн работников (это 14% от их общемирового количества) может возникнуть необходимость сменить область профессиональной деятельности.

Кибербезопасность будет приобретать всё более решающее значение.

В условиях закрытых границ продолжится процесс национализации, ориентация на внутреннее развитие. Международное сотрудничество в некоторых случаях сократится из-за политических и социальных факторов.

Всё большее количество рабочих процессов можно будет запрограммировать.

Новая экономика будет ориентироваться на устойчивость, замкнутость ресурсов и регенеративность. Это потребует от работников умения системно мыслить, заботиться о личном и коллективном благополучии.

Развитие трендов сформирует и новые требования к работникам. Многофункциональных сотрудников, умеющих перемещаться между разными типами задач и обладающих знаниями в разных сферах, работодатели будут ценить выше, чем узких специалистов. Так произойдёт из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, из-за автоматизации и сокращения количества рабочих мест.

Профессионалов, работающих в команде и умеющих решать задачи совместно, работодатели будут ценить выше, чем индивидуалистов. Практика найма или проектного привлечения сработавшихся команд станет популярной.

Творческий подход и уникальность останутся ключевыми ценностями как для сотрудников, так и для компаний. Умение создать персонализированный продукт будет важно во всех секторах экономики.

Специалисты из каких профессиональных сфер будут востребованы в 2020-е

Эксперты определили сферы профессиональной деятельности, интерес к которым останется высоким в ближайшие 10 лет. Среди компетенций, которые эксперты определили как наиболее востребованные, есть и те, которые уже применяет и разрабатывает WorldSkills.

Вот некоторые из них:

  • Промышленная робототехника. Специалист в этой области должен обладать навыками по интеграции роботов, систем безопасности, рабочих органов и другого периферийного оборудования. Кроме того, ему следует ориентироваться в вопросах технического обслуживания и устранения неполадок. Благодаря использованию стандартных промышленных роботов малому и среднему бизнесу требуется меньше инвестиций для полноценного развития. Также роботизация даёт преимущество в условиях часто меняющихся производственных процессов.
  • Интернет вещей. Концепция интернета вещей предполагает, что устройства взаимодействуют не только с человеком, но и между собой, а также с другими информационными системами. Специалист имеет навык системного проектирования, разработки систем обработки данных, визуализации, разработки пользовательского интерфейса, умеет создавать распределённые системы управления.
  • Кибербезопасность. Специалист в этой области ищет уязвимости, проверяет защищённость и целостность данных, работоспособность компьютерных систем и информационных сервисов. Он расследует инциденты в области информационной безопасности, устраняет их последствия и рассказывает, как не допустить похожих ошибок в будущем.
  • Проектирование нейроинтерфейсов. Этот процесс означает настройку и программирование устройств, управляющих внешними объектами, через электрические сигналы биологических нейронов. Специалисты в этой области создают совместимые с нервной системой человека интерфейсы для управления компьютерами, виртуальными и визуальными объектами. Технологию применяют при неврологической диагностике, в восстановительной медицине, протезировании и при реабилитации.
  • Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Такой специалист обнаруживает и устраняет неисправности беспилотных летательных аппаратов, может вести дистанционное пилотирование. Работа, связанная с эксплуатацией беспилотников, предполагает различные специализации — техник, оператор, внешний пилот, программист.
  • Технологии информационного моделирования (BIM). BIM — новый подход к проектированию зданий и управлению строительством и эксплуатацией. Функции здания при таком подходе корректируют всё время его существования — от этапа разработки до утилизации и сноса. Специалист в этой области должен использовать междисциплинарный подход к решению задач проектирования, уметь настроить обмен данными между сторонами, вовлечёнными в строительство.
  • Аддитивное производство. Так называют процесс создания изделий на 3D- принтере по CAD-модели. Технология позволяет создавать изделия с уникальными свойствами, изготовление которых невозможно иными способами. Аддитивное производство применяют в разных областях: от аэрокосмического и машиностроительного секторов до медицины, индустрии моды и музейно- реставрационной деятельности.
  • Разработка виртуальной и дополненной реальности. Она стала важной частью многих приложений, игр и сайтов. Дополненную реальность активно используют в образовании, медицине, промышленности, военной индустрии.
  • Машинное обучение и большие данные. Машинное обучение помогает использовать накопленную информацию в несколько раз эффективнее. Специалисту в этой области требуются навыки корректной обработки, эффективного обмена и выполнения базового распознавания данных, поиска закономерностей в больших и сложных источниках информации.
  • Разработка решений на базе блокчейн-технологий. Блокчейн-разработчик должен уметь писать код на нативном языке программирования без использования фреймворков, проектировать решения и анализировать проблемы для их поиска, знать устройство существующих блокчейн-платформ, их алгоритмов и протоколов.

К чему стоит готовиться людям всех профессий

Исследователи выделили тенденции, которые в ближайшее десятилетие повлияют на всех. Вот что, по их мнению, ожидает человечество:

  • Удалённая работа станет таким же всеобщим стандартом, как и офисная.
  • Правила гигиены на рабочем месте будут строже. Это же касается биологической безопасности при производстве и поставке продукции.
  • Количество рабочих мест будет сокращаться, работодатели продолжат оптимизировать расходы.
  • Государства станут уделять больше внимания национальной обеспеченности и внутренним цепочкам поставок.
  • Производства перейдут на экологически безопасные материалы и станут персонализированными. Они будут использовать инструменты электронной коммерции и выпускать небольшие партии продукции под заказ.
  • Промышленность активно задействует аналитику больших данных, машинное обучение и блокчейн-технологии.
  • Будут развиваться проекты в сфере смешанной, дополненной и виртуальной реальности, а также робототехника.
  • Цифровая валюта заменит наличные деньги.
  • Количество возрастных рабочих в мире вырастет.
  • Работники окажутся под полным цифровым надзором.
  • Хранение данных всё чаще будет происходить внутри страны.
  • Количество угроз кибербезопасности и конфиденциальности станет больше.

Какими навыками стоит овладеть уже сейчас

Авторы исследования поделили весь набор навыков, которые будут актуальные в 2020-е годы, на четыре типа:

  • Социально-экономические и культурные. Большинство опрошенных экспертов в области образования отметили, что стоит развивать сотрудничество, в том числе мультикультурное, как в реальной жизни, так и онлайн. Нужно научиться командной работе и эмпатии.
  • Технические и цифровые. Все опрошенные эксперты из семи отраслей согласились, что в 2020-е важную роль сыграют большие данные и кибербезопасность. Ключевым навыком десятилетия станет логико-математическое мышление, дополненное опытом работы с контентом и анализом данных.
  • Когнитивные и фундаментальные. Персональные навыки позволят адаптироваться к усложняющейся, нестабильной реальности и преуспеть в ней. Важной будет способность критически и системно мыслить, быть гибким и открытым к изменениям.
  • Достижение благополучия. Эксперты в сфере образования полагают, что важно достичь ментального и физического благополучия. Начать можно с осмысления экологических проблем и возможностей на них повлиять.

Качественное и современное образование, а также умение применить полученные знания — необходимые условия для успешной профессиональной деятельности. Это правило было актуально в ХХ веке, работает оно и сегодня — с поправкой, что сейчас изменения происходят стремительнее, а количество необходимых навыков постоянно растёт.

С 2015 года Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» работает над проектом Future Skills — стратегической инициативой, направленной на подготовку специалистов по профессиям, перспективным на рынке труда.

В рамках Future Skills проводят исследования, апробируют новые компетенции на чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, а также разрабатывают новые образовательные стандарты.

Развивать эти направления необходимо, чтобы успевать за глобальными изменениями в сфере технологий и производства.

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Конкурс технических инструкций
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2 комментария Накачай стартап
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Андрей Пятин

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спасибо за статью, приятно читать (хотя далеко не со всеми пунктами согласен)

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Илья Шишкунов

0

Судя по картинкам - парикмахер-стиличт поднимет голову 

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