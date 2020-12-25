Коротко: усилить стартап с помощью корпораций и города

«Московский акселератор» предлагает компаниям ресурсы и менторов — бесплатно и без выкупа доли.
Материал подготовлен при поддержке «Московского акселератора»
Кого заинтересует
Основателей стартапов, желающих масштабировать бизнес. Корпорации, заинтересованные в поиске инновационных решений.
Чем интересен «Московский акселератор»
Для стартапов:
- Участие в программе бесплатно, по её окончанию доступны шесть месяцев постакселерационной поддержки.
- Стартапы могут запустить платные пилотные проекты совместно с корпорациями.
- Программа организована Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Фондом «Московский инновационный кластер»— участники могут рассчитывать на поддержку проектов городскими властями.
Для корпораций:
- Корпорации могут создать в акселераторе трек под свой запрос — на условиях софинансирования и в партнёрстве с городом.
- Возможно протестировать новые решения и бизнес-гипотезы без значительных ресурсных затрат.
- Возможен запуск трека в коллаборации с другой корпорацией, что даёт возможность делиться друг с другом накопленными данными, получать общие отраслевые срезы и бизнес-воронки, и тем самым снижать затраты.
Что ещё нужно знать
Московский акселератор приглашает технологические стартапы и компании принять участие одном из трех треков программы:
- BuildTech — для стартапов в сфере строительных технологий. Приём заявок до 28 декабря.
- «Росатом» — для стартапов в сфере неядерных технологий. Приём заявок до 5 февраля
- Engineering Tech — для стартапов в сфере инженерных технологий. Приём заявок до 7 февраля.
При всём уважении - там достаточно сложно разобраться.
Сплошь идут пересечения терминов: треков, кластеров, площадок, решений.
Я вроде как-то где-то зарегистрировался и вроде подтверждения получил, но где, как и что далее будет - что-то забыл, а что-то и осталось неясным(((
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