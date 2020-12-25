Конкурс инструкций
Промо

Коротко: усилить стартап с помощью корпораций и города

«Московский акселератор» предлагает компаниям ресурсы и менторов — бесплатно и без выкупа доли.

1 1 комментарий
Деньги в мандаринах
72 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Московского акселератора»

Кого заинтересует

Основателей стартапов, желающих масштабировать бизнес. Корпорации, заинтересованные в поиске инновационных решений.

Чем интересен «Московский акселератор»

Для стартапов:

  • Участие в программе бесплатно, по её окончанию доступны шесть месяцев постакселерационной поддержки.
  • Стартапы могут запустить платные пилотные проекты совместно с корпорациями.
  • Программа организована Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Фондом «Московский инновационный кластер»— участники могут рассчитывать на поддержку проектов городскими властями.

Для корпораций:

  • Корпорации могут создать в акселераторе трек под свой запрос — на условиях софинансирования и в партнёрстве с городом.
  • Возможно протестировать новые решения и бизнес-гипотезы без значительных ресурсных затрат.
  • Возможен запуск трека в коллаборации с другой корпорацией, что даёт возможность делиться друг с другом накопленными данными, получать общие отраслевые срезы и бизнес-воронки, и тем самым снижать затраты.

Что ещё нужно знать

Московский акселератор приглашает технологические стартапы и компании принять участие одном из трех треков программы:

  • BuildTech — для стартапов в сфере строительных технологий. Приём заявок до 28 декабря.
  • «Росатом» — для стартапов в сфере неядерных технологий. Приём заявок до 5 февраля
  • Engineering Tech — для стартапов в сфере инженерных технологий. Приём заявок до 7 февраля.
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Деньги в мандаринах

Борис Васильев

0

При всём уважении - там достаточно сложно разобраться.
Сплошь идут пересечения терминов: треков, кластеров, площадок, решений.

Я вроде как-то где-то зарегистрировался и вроде подтверждения получил, но где, как и что далее будет - что-то забыл, а что-то и осталось неясным(((

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