Конкурс инструкций
Промо

Коротко: акселератор для стартапов с глобальными амбициями

Консультации экспертов, помощь в выходе на иностранные рынки и дополнительные инвестиции — в третьем наборе программы PwC Venture Hub.

4 4 комментария
523 просмотров

Материал подготовлен при поддержке PwC Technology

Для кого

Для стартапов на стадии зрелого MVP — когда продукт или технология уже протестированы через пилотные проекты и готовы к выходу на рынок.

Чем интересен PwC Venture Hub

В программе нет единого шаблона развития стартапа — участникам помогут получить то, чего не хватает для масштабирования именно им.

  • Дополнительные инвестиции — PwC представит участников программы своим клиентам и потенциальным инвесторам. Стартапы смогут запустить с ними совместные проекты, заключить контракты и обменяться опытом.

  • Консультации экспертов — узкопрофильные менторы помогут участникам «заточить» свои проекты под конкретного клиента или индустрию.
  • Помощь в выходе на международные рынки — лучшие стартапы будут включены в глобальную базу PwC и представлены группе экспертов, работающей с венчурным рынком.
  • Сильный стратегический партнёр — лучшие проекты получат от PwC предложения о сотрудничестве.

Что ещё нужно знать

В этом году акселератор проходит в онлайн-формате. Участие бесплатное, PwC не претендует на долю в компании и статус соучредителя.

Подать заявку может любой технологический стартап, но есть список предпочтительных индустрий. Иметь оформленное юридическое лицо не обязательно.

Приём заявок продлится до 25 февраля включительно, для участия нужно заполнить форму на сайте.

Подать заявку
4 4 комментария
2
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Конкурс технических инструкций
0
4 комментария
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Anastasia Balashova

2

Интересно, сколько стоило это размещение? И зачем было так бездарно тратить сей бюджет?  

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Evil Pechenka

Anastasia
0

Да, тот случай когда на нормальный текст не хватило сил.

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Tony Urban

1

Всем крайне рекомендую, у меня портфельная компания была в акселераторе PwC

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Dima Malyavkin

0

Бедняжки венчуры и аксели... эта модель в рамках родины-матушки не сходится, а становится глобальной компанией в период, когда весь мир друг от друга закрывается (лолкализуется) - слишком долгосрочная и рисковая затея...

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