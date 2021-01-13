Коротко: акселератор для стартапов с глобальными амбициями

Консультации экспертов, помощь в выходе на иностранные рынки и дополнительные инвестиции — в третьем наборе программы PwC Venture Hub.

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Материал подготовлен при поддержке PwC Technology

Для кого

Для стартапов на стадии зрелого MVP — когда продукт или технология уже протестированы через пилотные проекты и готовы к выходу на рынок.

Чем интересен PwC Venture Hub

В программе нет единого шаблона развития стартапа — участникам помогут получить то, чего не хватает для масштабирования именно им.

Дополнительные инвестиции — PwC представит участников программы своим клиентам и потенциальным инвесторам. Стартапы смогут запустить с ними совместные проекты, заключить контракты и обменяться опытом.

Консультации экспертов — узкопрофильные менторы помогут участникам «заточить» свои проекты под конкретного клиента или индустрию.



Помощь в выходе на международные рынки — лучшие стартапы будут включены в глобальную базу PwC и представлены группе экспертов, работающей с венчурным рынком.



Сильный стратегический партнёр — лучшие проекты получат от PwC предложения о сотрудничестве.

Что ещё нужно знать

В этом году акселератор проходит в онлайн-формате. Участие бесплатное, PwC не претендует на долю в компании и статус соучредителя.

Подать заявку может любой технологический стартап, но есть список предпочтительных индустрий. Иметь оформленное юридическое лицо не обязательно.