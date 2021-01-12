Коротко: Endel — приложение с генеративной музыкой, которая поможет сфокусироваться, расслабиться или уснуть
Полезный инструмент, чтобы мягко войти в новый год.
Материал подготовлен при поддержке Endel
Кого заинтересует
Тех, кто увлекается новыми инструментами для повышения продуктивности и расслабления — предпринимателей, студентов, ИТ-профессионалов и гиков.
Чем интересно
- В приложении Endel есть три звуковых фона — Focus для концентрации, Relax для успокоения и Sleep для сна.
- Звуковые фоны создаются с помощью алгоритмов машинного обучения и адаптируются под время суток, погоду, пульс и движение пользователя.
- Команда Endel создаёт фоны, базируясь на исследованиях влияния звука на мозг и организм человека.
Что ещё нужно знать
Вместе с Endel певица Граймс создала «ИИ-колыбельную» для своего сына X Æ A-XII. А в конце 2020 года Endel стало лучшим приложением для Apple Watch по версии Apple.
Приложение работает по подписке, первые семь дней — бесплатно.
Кто-нибудь тестировал, насколько это по факту эффективная тема? Понятно, что всё субъективно и индивидуально. Но всё же.
Тестил. Говно.
Органический супер_стар
Я в прошлом году случайно оформил тестовую подписку, а потом с меня за это говно списали 1,5 тыр.
Удалил и забыл, как страшный сон. Сумму списал по статье "Просрано идиотом"
Коротко: лучше врубите шум моря в https://defonic.com/, бесплатно и под винду
Вау круто! У вас ссылка не работает
Вау круто! А проблемы то только у тебя
В браузере у меня тоже работает, здесь речь о приложении
Так и предъявляй претензии не автору поста, а к разрабам приложения vc.ru или браузера Apple
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