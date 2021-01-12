Полезный инструмент, чтобы мягко войти в новый год.

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Материал подготовлен при поддержке Endel

Кого заинтересует

Тех, кто увлекается новыми инструментами для повышения продуктивности и расслабления — предпринимателей, студентов, ИТ-профессионалов и гиков.

Чем интересно

В приложении Endel есть три звуковых фона — F ocus для концентрации, Relax для успокоения и Sleep для сна.

для концентрации, для успокоения и для сна. Звуковые фоны создаются с помощью алгоритмов машинного обучения и адаптируются под время суток, погоду, пульс и движение пользователя.

Команда Endel создаёт фоны, базируясь на исследованиях влияния звука на мозг и организм человека.

Что ещё нужно знать

Вместе с Endel певица Граймс создала «ИИ-колыбельную» для своего сына X Æ A-XII. А в конце 2020 года Endel стало лучшим приложением для Apple Watch по версии Apple.