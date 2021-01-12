Конкурс инструкций
Промо

Коротко: Endel — приложение с генеративной музыкой, которая поможет сфокусироваться, расслабиться или уснуть

Полезный инструмент, чтобы мягко войти в новый год.

14 14 комментариев
799 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Endel

Кого заинтересует

Тех, кто увлекается новыми инструментами для повышения продуктивности и расслабления — предпринимателей, студентов, ИТ-профессионалов и гиков.

Чем интересно

  • В приложении Endel есть три звуковых фона — Focus для концентрации, Relax для успокоения и Sleep для сна.
  • Звуковые фоны создаются с помощью алгоритмов машинного обучения и адаптируются под время суток, погоду, пульс и движение пользователя.
  • Команда Endel создаёт фоны, базируясь на исследованиях влияния звука на мозг и организм человека.

Что ещё нужно знать

Вместе с Endel певица Граймс создала «ИИ-колыбельную» для своего сына X Æ A-XII. А в конце 2020 года Endel стало лучшим приложением для Apple Watch по версии Apple.

Приложение работает по подписке, первые семь дней — бесплатно.

Скачать на iOS или Android
14 14 комментариев
3
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Конкурс технических инструкций
0
14 комментариев
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Ivan

5
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Forium

0

Кто-нибудь тестировал, насколько это по факту эффективная тема? Понятно, что всё субъективно и индивидуально. Но всё же.

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Сергей Лукьянчиков

Forium
1

Тестил. Говно. 

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Японский фитиль

Сергей
0

Ёбко!

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Artem Kravchenko

Сергей
0

Коротко: Endel — приложение с дегенеративной музыкой

Fixed.

Ответить

Органический супер_стар

Forium
0

Я в прошлом году случайно оформил тестовую подписку, а потом с меня за это говно списали 1,5 тыр.
Удалил и забыл, как страшный сон. Сумму списал по статье "Просрано идиотом"

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Валентин Матушкин

0

Коротко: лучше врубите шум моря в https://defonic.com/, бесплатно и под винду

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Give you an easy creative boost, stay focused or just relax with one of the multitude of…
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Александр Привалов

Валентин
0
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Sha Man

0

В youtube запрос "asmr nature"

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Три Шесть Пентиум

–1

Вау круто! У вас ссылка не работает

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Павел Леонтьев

Три
–1

Вау круто! А проблемы то только у тебя

Ответить

Три Шесть Пентиум

Павел
–1

В браузере у меня тоже работает, здесь речь о приложении

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Павел Леонтьев

Три
0

И с приложения на андроид у меня ссылка тоже работает

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Павел Леонтьев

Три
–1

Так и предъявляй претензии не автору поста, а к разрабам приложения vc.ru или браузера Apple

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