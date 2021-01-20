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Коротко: быстрый и лёгкий ноутбук, чтобы работать откуда угодно

Huawei MateBook X весит, как две небольшие книги.

9 9 комментариев
829 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Huawei

Для кого

Для тех, кто работает не только за офисным столом и ценит достойную производительность в сочетании со стильным дизайном.

Чем интересен

  • Huawei MateBook X с тонким корпусом из алюминия и магния весит всего килограмм. Размер устройства не превышает размера листа А4.
  • Аккумулятора мощностью 42 Вт·ч хватает на девять часов работы с документами или просмотра видео в Full HD. Блок питания с разъёмом Type C на 60 ватт поместится в карман.
  • Внутри четырёхъядерный процессор Intel Core i5 десятого поколения с тактовой частотой 1,6 ГГц (в режиме Turbo — до 4,2 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти.
  • 13-дюймовый сенсорный 3K-дисплей имеет соотношение сторон 3:2 — можно увидеть больше информации, чем при стандартном 16:9. Рамки настолько тонкие, что веб-камера встроена в клавиатуру.
  • Клавиатура — полноразмерная, с подсветкой и небольшим ходом кнопок. Тачпад оснащён функцией тактильной обратной связи, обеспечивающей мгновенный виброотклик.
  • Функция Huawei Share легко подружит ноутбук с телефоном. В режиме «Мультискрин» смартфоном можно управлять на экране ноутбука — например, обмениваться файлами и даже принимать входящие вызовы.
  • В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного запуска.

Что ещё нужно знать

Вся линейка ноутбуков Huawei MateBook заточена под удобство и функциональность.

Её младший представитель, серия MateBook D, рассчитан на школьников и студентов. На заряд батареи до половины уйдёт меньше получаса. Крышка раскрывается на 180 градусов — в любой ситуации можно подобрать максимально удобное положение.

MateBook 13 весит немногим больше MateBook X и дольше держит заряд — 11,6 часа просмотра загруженного видео в формате 1080p. С процессором Intel Core i5 десятого поколения и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 можно работать в видеоредакторах и играть в «тяжёлые» игры. Ноутбук быстро и тихо охлаждается за счёт двух вентиляторов особой конструкции.

Для решения профессиональных задач подойдёт MateBook X Pro. У него самая высокая производительность среди представителей линейки за счёт процессора Intel Core i7 десятого поколения. Ноутбук доступен в двух цветовых решениях — сером и изумрудном.

Характеристики и цены
9 9 комментариев
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Конкурс технических инструкций
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9 комментариев
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Женя Гагарин

5

Какой е#лан додумался написать "как связка бананов" ? 

Макакам чтоли продаёте ? 

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Даниил Пискурёв

Женя
1

тот момент, когда не помнишь сколько весит связка бананов.

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Stanislav

0

"С процессором Intel Core i5 десятого поколения и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 можно работать в видеоредакторах и играть в «тяжёлые» игры."
Про игры конечно очень смешно. Даже кавычки не вывозят. Тут разве что дотка на 30фпс.

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Pavel Voronkov

Stanislav
1

Игры на ноутах и 14" это особый вид извращений.

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Женя Гагарин

Stanislav
0

+ как всегда окажется, что новички не умеют в охлаждение и тротлинг начинается после 61 секунды. 

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Вячеслав Науменко

0

Про игры конечно загнули, максимум это кс го в 60 фпс на самых низких. 
Жду 21 года новые их ноуты, там MX450 говорят.

А так ноут потрясающий, перешел после макбука и очень рад, дешевле, нет убогой макоси (извините), а по тактильным ощущениям ничуть не хуже.

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hakhagmon

0

экран 3х4 чтоль? 

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Вячеслав Науменко

hakhagmon
0

3 на 2

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Женя Гагарин

0

Когда камера в клавиатуре

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