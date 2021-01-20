Коротко: быстрый и лёгкий ноутбук, чтобы работать откуда угодно

Huawei MateBook X весит, как две небольшие книги.

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Материал подготовлен при поддержке Huawei

Для кого

Для тех, кто работает не только за офисным столом и ценит достойную производительность в сочетании со стильным дизайном.

Чем интересен

Huawei MateBook X с тонким корпусом из алюминия и магния весит всего килограмм. Размер устройства не превышает размера листа А4.

Аккумулятора мощностью 42 Вт·ч хватает на девять часов работы с документами или просмотра видео в Full HD. Блок питания с разъёмом Type C на 60 ватт поместится в карман.



Внутри четырёхъядерный процессор Intel Core i5 десятого поколения с тактовой частотой 1,6 ГГц (в режиме Turbo — до 4,2 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти.



13-дюймовый сенсорный 3K-дисплей имеет соотношение сторон 3:2 — можно увидеть больше информации, чем при стандартном 16:9. Рамки настолько тонкие, что веб-камера встроена в клавиатуру.



Клавиатура — полноразмерная, с подсветкой и небольшим ходом кнопок. Тачпад оснащён функцией тактильной обратной связи, обеспечивающей мгновенный виброотклик.



Функция Huawei Share легко подружит ноутбук с телефоном. В режиме «Мультискрин» смартфоном можно управлять на экране ноутбука — например, обмениваться файлами и даже принимать входящие вызовы.



В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного запуска.



Что ещё нужно знать

Вся линейка ноутбуков Huawei MateBook заточена под удобство и функциональность.

Её младший представитель, серия MateBook D, рассчитан на школьников и студентов. На заряд батареи до половины уйдёт меньше получаса. Крышка раскрывается на 180 градусов — в любой ситуации можно подобрать максимально удобное положение.

MateBook 13 весит немногим больше MateBook X и дольше держит заряд — 11,6 часа просмотра загруженного видео в формате 1080p. С процессором Intel Core i5 десятого поколения и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 можно работать в видеоредакторах и играть в «тяжёлые» игры. Ноутбук быстро и тихо охлаждается за счёт двух вентиляторов особой конструкции.