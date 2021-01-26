Как не пропустить вакансию мечты, когда работа уже не вдохновляет

Рассказ о сервисе подбора вакансий Facancy. В зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.
Материал сделан при поддержке Facancy
В сентябре 2019 года в России появился новый проект в сфере рекрутинга — Facancy. Это рассылка с вакансиями, подобранная с учётом персональных данных пользователя. Зачем нужен сервис, кому он будет полезен и как работает — объясняем в 5, 50 или 500 словах.
В 5 словах
Чтобы не пропустить вакансию мечты.
В 50 словах
Сервис рассчитан на менеджеров среднего и высшего звена. Соискатель отвечает на сайте на четыре вопроса:
- Размер компании нынешнего работодателя.
- Позиция внутри этой компании.
- Индустрия, в которой работает кандидат.
- Функции кандидата (продажи, проекты, продукты, маркетинг, сервис, право и другое).
Теперь каждый понедельник на выбранный e-mail будет приходить список из десяти вакансий.
В 500 словах
По словам основателей сервиса Алёны Владимирской и Сергея Дружинина, главная цель сервиса не поиск работы:
Вакансии собираются вручную, с помощью опытных рекрутеров. Среди источников: LinkedIn, Glassdoor, тематические группы в Facebook, Telegram, «ВКонтакте», корпоративные сайты компаний и хантинговых агентств — всего 182 источника. В основном предложения от компаний, которые находятся в России, но есть вакансии и от российских работодателей в странах СНГ, Европы и на Кипре. В планах — выход на зарубежные рынки труда.
Отобранные таким образом вакансии «скармливают» алгоритму. Он выбирает из них те, которые могут наилучшим образом подойти конкретному соискателю.
Алгоритм предлагает соискателю вакансии «на размер больше», то есть такие, до которых нужно дорасти. Расчёт на то, чтобы на карьерный рост потребовалось не больше года. В списке вакансий никак отдельно не выделяется, что вот тут нужно подтянуть английский, а там — освоить какие-то программы. Но регулярное чтение вакансий позволит понять, каких навыков не хватает.
Чтобы получить наилучший результат, основатели сервиса рекомендуют относиться к нему как к обязательному ритуалу, такому же привычному, как ежедневный просмотр лент соцсетей.
Подписавшись на рассылку, пользователь будет получать одно письмо в неделю. В письме он увидит список подобранных для него вакансий в таком порядке:
- Лучшие вакансии.
- Хорошие вакансии.
- Вакансии, на которые рекомендуется обратить внимание.
- Вакансии, на которые просто любопытно посмотреть.
Если набор вакансий покажется неочевидным, можно обсудить его со службой поддержки сервиса. А если кандидат совершенно не согласен с подборкой, ему предложат изменить параметры текущей позиции или добавить или изменить предыдущую.
Основатели сервиса не собираются брать деньги с пользователей за базовую рассылку. Но в будущем платные функции появятся. Например, за то, чтобы уведомлять пользователя о подходящей именно ему вакансии сразу же, как только рекрутеры Facancy её нашли и опубликовали, не в рамках рассылки. Это значительно повысит шансы кандидата на то, что в конкретной компании обратят внимание на его резюме в числе первых.
Как можно оставить там вакансию мечты для специалистов?
Потому что мы устали искать соучредителя с навыками инженера-конструктора и соучредителя с навыками фармацевта-лаборанта в наш уютный стартап, чтобы лампово ковыряться в мед.тех разработках и участвовать в акселераторах.
Интересно, подпишусь, посмотрим что пришлют
ЗЫ Улыбнуло в списки индустрий - Армия, полиция.. Переводили список с английского? иначе зачем такую сферу добавлять? )))
Вакансия мечты: Москва, Сити, з/п топ по рынку, грамотно поставленные рабочие процессы, адекватное руководство, приятный коллектив, TGIF, удаленка по желанию. Ваш сервис подберет?
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