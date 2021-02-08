«Хотела понять, смогу стать тимлидом или лучше оставаться узким специалистом»: зачем идут наставником в Яндекс.Практикум

Рассказывают фронтенд-разработчик, дизайнер продукта и дата-сайентист.

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Материал подготовлен при поддержке Яндекс.Практикума

Яндекс.Практикум — сервис онлайн-образования, который работает в России и США. В нём 15 курсов, в том числе по Data Science, разработке, маркетингу, аналитике и дизайну интерфейсов.

Студентам помогают наставники — специалисты, которые отвечают на вопросы, вместе разбирают сложные задачи на вебинарах и мотивируют продолжать обучение.

На каждом курсе работает до десяти наставников, но сервис запускает новые учебные программы и постоянно нуждается в экспертах, готовых помогать студентам. Яндекс.Практикум набирает их не только среди сотрудников Яндекса, но ищет специалистов и в других компаниях — они совмещают наставничество с основной работой. Достаточно уделять студентам от 6 до 12 часов в неделю. Наставникам платят от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от курса и потраченного времени.

Зачем идут в наставники и что получают

Преподавание — это хорошая возможность развить софт-скиллы, научиться делиться знаниями с командой и подтвердить экспертность в своей области. При этом можно дополнительно заработать без ущерба основной работе.

Максим Чеченёв — фронтенд-разработчик в компании MessageBird, работает в Нидерландах. Он увидел объявление Яндекс.Практикума и ему стало интересно, сможет ли он научить своей специальности других.

Когда я учился веб-разработке, было мало информации. И не у кого было спросить: «Я нормально делаю? Можно писать код так, как я его пишу?» Сейчас ситуация другая: информации стало слишком много. Есть много статей, куча видео- и аудиокурсов. Трудно понять, что из этого актуально, чему можно доверять, а чему нет. Мне захотелось помочь желающим научиться веб-разработке, чтобы им было проще начать карьеру. Причём это не только технический опыт, а ещё и советы о собеседованиях и процессах в компаниях. Если бы я учился сейчас, был бы рад получать такие знания. Максим Чеченёв

наставник на курсе «Веб-разработка», работает с лета 2020-го

Сам Максим, работая со студентами, научился проще рассказывать про разработку, не усложняя объяснения техническими деталями, когда они не нужны. К тому же опыт преподавания полезен в карьере: «Когда рекрутеры слышат, что человек преподаёт, они понимают, что ему не просто интересна разработка, а он может учить младших разработчиков. Это большой плюс в резюме, когда ты хочешь работать на уровне Senior и выше».

Дизайнер продукта в «Тинькофф» Юля Кондратьева пошла в наставники не из интереса, а потому что хотела понять, как развиваться дальше, а заодно научиться новому — ораторскому мастерству. Четырёх месяцев работы наставником хватило, чтобы получить первые плоды.

Я хотела понять: смогу ли я быть тимлидом или лучше оставаться узким специалистом? Для меня это тест-драйв, и это было очень полезно. Я научилась давать обратную связь по макетам, следить за сроками команды, смотреть на проект как арт-директор, а не как исполнитель. Юля Кондратьева наставница на курсе «Дизайнер интерфейсов», работает с конца сентября 2020-го

Сейчас Юля представляет, сколько информации могут воспринимать слушатели и когда им тяжело. Она уже прочитала несколько лекций на основной работе и поняла, что коллеги могут понимать не всё, что для неё кажется очевидным: «Теперь, когда общаюсь с коллегами, подробнее рассказываю, что, как и почему делаю. И кажется, это помогает».

Александр Ольферук работал инженером по компьютерному зрению в стартапе awecom со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Когда у компании начались проблемы с финансированием, он стал искать подработку и пошёл в Яндекс.Практикум. Сначала он подал заявку на наставника в США, но не прошёл испытание и стал ревьюером. Вскоре он осознал, что проверка работ — это не его, и ему предложили стать наставником в России. В процессе работы Александр понял, что ему нравится делиться знаниями.

Для меня это интересная задача — объяснить тему, в которой уже разобрался сам, простым и лаконичным языком, чтобы как можно больше людей поняли материал с первого или максимум со второго раза. К тому же студенты держат тебя в тонусе, заставляют самого изучать что-то новое. В итоге ты прокачиваешь и их, и себя. Например, я очень круто прокачался в визуализации: узнал, как строить графики сразу в SVG-формате, какие ошибки могут возникать. Хорошие практики построения графиков я получил не тогда, когда строил их сам, а когда увидел многообразие графиков, которые строят студенты. Александр Ольферук наставник на дата-факультете, работает с августа 2020-го

Как проходит рабочий день наставника

Каждый ментор получает группу из нескольких десятков студентов, количество зависит в том числе от курса. Например, на дизайне интерфейсов может быть 30 человек, а на веб-разработке в группе около 50 человек.

Помимо наставника, студентов также сопровождает целая команда: код-ревьюеры, проверяющие работы, кураторы, отвечающие за организационные вопросы, и саппорт, помогающий с вопросами в онлайн-тренажёре. Поэтому не всё ложится на плечи одного ментора.

Наставник отвечает на вопросы студентов в чате в Slack и раз в две недели проводит вебинары для своей группы или всего потока — на аудиторию больше ста слушателей. Но многие смотрят вебинары в записи в более удобное для них время. «Я даже не чувствую, что на меня смотрит 170 пар глаз. Обычно на вебинаре присутствует одновременно человек 25, получается небольшой и уютный класс», — сравнивает Александр Ольферук.

Наставники общаются со студентами каждый день, даже по выходным. При этом Яндекс.Практикум не контролирует время работы, каждый сам выбирает, когда находится на связи и может провести вебинар. Самое важное — не оставлять студентов без внимания и отвечать на их вопросы в течение 24 часов. Обычно наставники держат чат открытым на протяжении дня и стараются отвечать сразу или в течение пары часов.

24 часа — это магическое число. Любой вопрос студента не должен оставаться без ответа больше, чем день. Но нет какой-то метрики, по которой за нами следят, как за сотрудниками колл-центров. Если ты прямо сейчас не можешь ответить — например, занят или тебе самому не хватает нужной информации, — ты всегда можешь переадресовать вопрос второму наставнику или написать, что ответишь позже. Иногда ребята сами хорошо справляются с тем, чтобы помогать друг другу. Потому что когда в потоке все работают над одним и тем же, очевидно, что большинство сталкивается с одними и теми же проблемами. Те, кто уже их преодолел, могут поделиться опытом с остальными. Так что иногда даже не приходится отвечать на вопросы. Я просто читаю тред, убеждаюсь, что другие студенты ответили правильно, и ставлю эмодзи типа «палец вверх». Александр Ольферук

На сопровождение студентов в чате уходит в среднем час-два в день: обычно в начале спринта вопросов меньше, а ближе к концу их задают чаще.

Воркшопы занимают уже больше времени — от полутора до трёх часов. На подготовку уходит от одного до шести часов: например, для курса «Веб-разработка» недостаточно только презентации, наставнику нужно подготовить кусок кода, на котором он будет объяснять.

Сначала наставники вели только вебинары с теорией. Но спустя несколько спринтов мы поняли, что тяжело общаться со студентами, если ты не видишь их работ. Теперь дизайнеры-наставники просматривают пять домашних работ в месяц, а на вебинарах мы в основном тоже разбираем работы студентов. Поняли, что такой формат всем полезнее, чем теоретические знания. Ревью одной работы у меня занимает около часа. Если работа не принята, студент пришлёт её ещё раз. Иногда вторая итерация занимает не меньше времени, чем первая. Юля Кондратьева

Кроме обязательных вебинаров раз в две недели, некоторые наставники по своей инициативе проводят дополнительные — чтобы разобрать проблемные темы или поговорить о чём-то, находящемся за рамками программы, но интересном самим студентам. Так делает Максим Чеченёв: когда проходили адаптивные веб-сайты, он заметил, что у студентов много однотипных проблем и вопросов. «Чтобы разобраться с ними, проще было провести часовой вебинар, чем отвечать на всё в Slack», — считает Максим.

Что нужно знать об общении со студентами

Строгих правил нет. Наставникам и студентам не обязательно обсуждать вопросы, касающиеся только их курса и темы занятия. Ученики могут расспрашивать о карьере, поиске работы и о том, как устроен рынок, а менторам можно рассказывать истории из жизни и своей практики. Но общение проходит только в групповых чатах и на вебинарах.

Студенты очень любят спрашивать про мир и профессию в целом. Большинство из них — ребята, которые меняют направление и, скорее всего, раньше не были связаны с ИТ вообще. То есть это не бизнес-аналитик или программист, который решил переключить внимание на анализ данных или машинное обучение. Это человек, который раньше занимался чем-то совершенно другим. Например, у меня на потоке дата-сайентистов очень много ребят, которые работали в нефтегазовой сфере. Очевидно, что они не знакомы ни с рынком труда, ни с вакансиями, которые существуют в мире Data Science. Через наши разговоры на протяжении всего курса они начинают понимать, что им ближе: визуализация данных или проверка гипотез. Александр Ольферук

За каждым чатом следят кураторы из Яндекс.Практикума, но на памяти наставников они почти никогда не вмешиваются в беседы.

Когда моя группа сильно задерживала работы, и я не совсем литературно об этом высказалась, куратор в чате написала, что понимает мои чувства, но лучше не надо так. Куратор не удаляет сообщения наставников и просто следит, чтобы в группе не начали кого-то обижать. В остальном наставник может вести себя, как хочет: постить или не постить мемы, писать литературно или используя 10 эмодзи на два слова, простынями или коротко. Юля Кондратьева

В «Школе наставников» учат общаться доброжелательно, структурно и доходчиво. При этом наставники могут самостоятельно выбирать форму сообщения и креативы, чтобы привлечь внимание студентов и лучше донести информацию. Анастасия Фатыхова руководитель направления по работе с экспертами в Яндекс.Практикуме



Для оценки работы наставников Яндекс.Практикум использует обратную связь от студентов: в конце каждого спринта они оценивают уровень полученных знаний, материалы и проекты, по которым работали, а также наставников. Все отзывы сервис собирает в общий дашборд прогресса студентов, наставники могут их просматривать и обсуждать с руководителем команды сопровождения или старшим наставником.

Никто не мешает самому прийти в чат и спросить студентов: «Как вам прошедшие две недели? Достаточно ли материалов? Достаточно ли подробно я отвечал?» Если я вижу, что скапливается много вопросов, можно устроить дополнительный вебинар. Максим Чеченёв

Для тех, кто хочет стать наставником

Стать наставником можно, либо откликнувшись на вакансию, либо по рекомендации. Перед работой все проходят бесплатную «Школу наставников» Яндекс.Практикума. Там учат передавать знания и опыт начинающим специалистам, проводить вебинары, работать со студентами и мотивировать их.

Путь студента — памятка для наставников, чтобы лучше понимать, когда у студентов может падать мотивация

Как проходит отбор

Кандидат в наставники подаёт заявку и прикладывает к ней резюме. Яндекс.Практикум ищет специалистов уровня Middle+ и выше. Если кандидат подходит по опыту, ему предстоит сделать тестовое задание.

В тестовом задании 15 вопросов на разные темы. К примеру, у наставников на веб-разработку вопросы связаны с фрагментом кода: пять вопросов про HTML и CSS, блок про JavaScript и ещё пять вопросов про Node.js.

Если кандидат не прошёл тестовое задание, он может попробовать откликнуться на вакансию наставника ещё раз в следующем наборе. «Школа наставников» проходит несколько раз в год. В 2020 году их было три: в марте, июле и сентябре. В 2021-м первая «Школа наставников» стартует 9 марта.

Кроме опыта и профессиональных навыков, Яндекс.Практикум ждёт, что наставники будут комфортно себя чувствовать в общении с незнакомыми людьми и общаться «по правилам здоровой коммуникации». Опыт управления командой и преподавания будет дополнительным преимуществом при отборе, но для Яндекс.Практикума это не критичное умение.

Главное, чтобы потенциальному наставнику нравилось передавать знания, объяснять простым языком сложные вещи, чтобы он не чувствовал себя дискомфортно при повторяющихся вопросах от новичков. Важно понимать, что начинающие специалисты не только впервые изучают сложные темы, но и впервые попадают в айтишную атмосферу со множеством специфических терминов в духе «спринт», «бэкграунд» и «релиз». Им нужно время, чтобы «вкатиться» в эту историю. Анастасия Фатыхова

руководитель направления по работе с экспертами в Яндекс.Практикуме

Чему учат в «Школе наставников»

Онлайн-занятия проходят два раза в неделю по вечерам, всего их пять. Обучение состоит из групповых созвонов и индивидуальной практики. Занятие длится 2,5 часа, после каждого урока дают домашнее задание, его выполнение занимает от получаса до часа.

На теории кандидатам рассказывают про софт-скиллы и о том, как общаться со студентами и проводить воркшопы, чтобы вовлечь учеников. На практике они делятся на группы и отрабатывают типичные и сложные ситуации с модераторами — коучами по социологии и психологии.

Примеры ситуаций:

Отчаявшийся студент (его роль исполняет модератор или кто-то из группы) говорит, что хочет отчислиться. Будущим наставникам нужно узнать, что случилось, с какими трудностями столкнулся студент, а если есть шанс — убедить его остаться или взять академический отпуск.

Кто-то один берёт роль наставника, остальные из группы играют студентов. Один из них высказал своё недовольство в чате, другие студенты его поддержали. Задача наставника — разрешить конфликтную ситуацию: понять, что произошло и найти конструктивное решение.



Большинство пользователей «Яндекс.Практикума» хотят получить новую профессию, многие раньше даже не сталкивались с ИТ-сферой. Поэтому наставники тренируются объяснять технические процессы простыми словами — например, как работает CSS или JavaScript.

Скриншот из онлайн-тренажёра «Школы наставников»

Если по итогам «Школы наставников» кандидат понял, что ему не хватает навыков для проведения воркшопов и общения со студентами, Яндекс.Практикум может предложить ему стать ревьюером и проверять проекты учеников в конце спринтов. На этой должности коммуникация со студентами проходит только письменно.

«Школа наставников» ни к чему не обязывает. Если специалист успешно прошёл её, но понял, что пока не готов уделять время наставничеству, Яндекс.Практикум сохранит его в резерве. Когда у кандидата появится возможность заниматься со студентами, он сможет выйти на работу без повторного тестирования и обучения.

О сложных ситуациях о том, и к чему стоит быть готовым

«Приготовьтесь к тому, что студентов и их вопросов точно больше, чем знаний в вашей голове. Каждый поток находятся те, кто спрашивает что-то неожиданное», — предупреждает Александр Ольферук. Однажды, помогая студентке, он обратил внимание на фреймворк Streamlit, который разработан специально для инженеров машинного обучения.

Сложно установить эмоциональный контакт и создать атмосферу, где никто не стесняется задавать вопросы. Где нет ощущения, что это просто группа людей, которые почему-то учатся вместе, но друг с другом не общаются. Например, в школе или университете часто заводят друзей. Хочется, чтобы такая атмосфера была и тут. Понятно, конечно, что это онлайн-обучение без чёткого графика, без занятий, на которых надо быть. Но всё-таки хочется, чтобы после окончания обучения студенты не разбегались и не забывали друг друга. Ещё бывает трудно найти баланс между новыми знаниями и объяснением материала на вебинарах — ведь у всех разный уровень и темп обучения. В итоге, кто-то будет расстроен, что на вебинаре не было вообще ничего нового, а кому-то, наоборот, теория казалась непонятной и вебинар помог. Но я стараюсь находить этот баланс: иногда получается лучше, иногда хуже. Максим Чеченёв



Советы будущим наставникам от тех, кто уже работает

Не бойтесь делиться знаниями. Если вы можете поделиться чем-то с другими, не стоит думать, что вы ещё не доросли, — попробуйте. Подумать «я недостаточно хорош» вы ещё успеете.

Помните, что студенты бояться вас больше, чем вы их. Оставайтесь приветливыми и дружелюбными. Не стоит пытаться показать себя умнее и экспертнее, использовать сложные термины и фразы.

Не бойтесь сами задавать вопросы. Это нормальная практика.

При подготовке к вебинару есть смысл репетировать вслух то, что вы хотите рассказать. Так вы убедитесь, что материал интересный, и снизите вероятность сбиться перед студентами.

Для вебинаров пригодится круглая светодиодная лампа.

По возможности лучше убедиться, что на вебинаре в кадр случайно не попадут супруги, дети, животные. Они отвлекают и вас, и ваших студентов.