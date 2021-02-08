«Хотела понять, смогу стать тимлидом или лучше оставаться узким специалистом»: зачем идут наставником в Яндекс.Практикум
Рассказывают фронтенд-разработчик, дизайнер продукта и дата-сайентист.
Материал подготовлен при поддержке Яндекс.Практикума
Яндекс.Практикум — сервис онлайн-образования, который работает в России и США. В нём 15 курсов, в том числе по Data Science, разработке, маркетингу, аналитике и дизайну интерфейсов.
Студентам помогают наставники — специалисты, которые отвечают на вопросы, вместе разбирают сложные задачи на вебинарах и мотивируют продолжать обучение.
На каждом курсе работает до десяти наставников, но сервис запускает новые учебные программы и постоянно нуждается в экспертах, готовых помогать студентам. Яндекс.Практикум набирает их не только среди сотрудников Яндекса, но ищет специалистов и в других компаниях — они совмещают наставничество с основной работой. Достаточно уделять студентам от 6 до 12 часов в неделю. Наставникам платят от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от курса и потраченного времени.
Зачем идут в наставники и что получают
Преподавание — это хорошая возможность развить софт-скиллы, научиться делиться знаниями с командой и подтвердить экспертность в своей области. При этом можно дополнительно заработать без ущерба основной работе.
Максим Чеченёв — фронтенд-разработчик в компании MessageBird, работает в Нидерландах. Он увидел объявление Яндекс.Практикума и ему стало интересно, сможет ли он научить своей специальности других.
Сам Максим, работая со студентами, научился проще рассказывать про разработку, не усложняя объяснения техническими деталями, когда они не нужны. К тому же опыт преподавания полезен в карьере: «Когда рекрутеры слышат, что человек преподаёт, они понимают, что ему не просто интересна разработка, а он может учить младших разработчиков. Это большой плюс в резюме, когда ты хочешь работать на уровне Senior и выше».
Дизайнер продукта в «Тинькофф» Юля Кондратьева пошла в наставники не из интереса, а потому что хотела понять, как развиваться дальше, а заодно научиться новому — ораторскому мастерству. Четырёх месяцев работы наставником хватило, чтобы получить первые плоды.
Сейчас Юля представляет, сколько информации могут воспринимать слушатели и когда им тяжело. Она уже прочитала несколько лекций на основной работе и поняла, что коллеги могут понимать не всё, что для неё кажется очевидным: «Теперь, когда общаюсь с коллегами, подробнее рассказываю, что, как и почему делаю. И кажется, это помогает».
Александр Ольферук работал инженером по компьютерному зрению в стартапе awecom со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Когда у компании начались проблемы с финансированием, он стал искать подработку и пошёл в Яндекс.Практикум. Сначала он подал заявку на наставника в США, но не прошёл испытание и стал ревьюером. Вскоре он осознал, что проверка работ — это не его, и ему предложили стать наставником в России. В процессе работы Александр понял, что ему нравится делиться знаниями.
Как проходит рабочий день наставника
Каждый ментор получает группу из нескольких десятков студентов, количество зависит в том числе от курса. Например, на дизайне интерфейсов может быть 30 человек, а на веб-разработке в группе около 50 человек.
Помимо наставника, студентов также сопровождает целая команда: код-ревьюеры, проверяющие работы, кураторы, отвечающие за организационные вопросы, и саппорт, помогающий с вопросами в онлайн-тренажёре. Поэтому не всё ложится на плечи одного ментора.
Наставник отвечает на вопросы студентов в чате в Slack и раз в две недели проводит вебинары для своей группы или всего потока — на аудиторию больше ста слушателей. Но многие смотрят вебинары в записи в более удобное для них время. «Я даже не чувствую, что на меня смотрит 170 пар глаз. Обычно на вебинаре присутствует одновременно человек 25, получается небольшой и уютный класс», — сравнивает Александр Ольферук.
Наставники общаются со студентами каждый день, даже по выходным. При этом Яндекс.Практикум не контролирует время работы, каждый сам выбирает, когда находится на связи и может провести вебинар. Самое важное — не оставлять студентов без внимания и отвечать на их вопросы в течение 24 часов. Обычно наставники держат чат открытым на протяжении дня и стараются отвечать сразу или в течение пары часов.
На сопровождение студентов в чате уходит в среднем час-два в день: обычно в начале спринта вопросов меньше, а ближе к концу их задают чаще.
Воркшопы занимают уже больше времени — от полутора до трёх часов. На подготовку уходит от одного до шести часов: например, для курса «Веб-разработка» недостаточно только презентации, наставнику нужно подготовить кусок кода, на котором он будет объяснять.
Кроме обязательных вебинаров раз в две недели, некоторые наставники по своей инициативе проводят дополнительные — чтобы разобрать проблемные темы или поговорить о чём-то, находящемся за рамками программы, но интересном самим студентам. Так делает Максим Чеченёв: когда проходили адаптивные веб-сайты, он заметил, что у студентов много однотипных проблем и вопросов. «Чтобы разобраться с ними, проще было провести часовой вебинар, чем отвечать на всё в Slack», — считает Максим.
Что нужно знать об общении со студентами
Строгих правил нет. Наставникам и студентам не обязательно обсуждать вопросы, касающиеся только их курса и темы занятия. Ученики могут расспрашивать о карьере, поиске работы и о том, как устроен рынок, а менторам можно рассказывать истории из жизни и своей практики. Но общение проходит только в групповых чатах и на вебинарах.
За каждым чатом следят кураторы из Яндекс.Практикума, но на памяти наставников они почти никогда не вмешиваются в беседы.
Для оценки работы наставников Яндекс.Практикум использует обратную связь от студентов: в конце каждого спринта они оценивают уровень полученных знаний, материалы и проекты, по которым работали, а также наставников. Все отзывы сервис собирает в общий дашборд прогресса студентов, наставники могут их просматривать и обсуждать с руководителем команды сопровождения или старшим наставником.
Для тех, кто хочет стать наставником
Стать наставником можно, либо откликнувшись на вакансию, либо по рекомендации. Перед работой все проходят бесплатную «Школу наставников» Яндекс.Практикума. Там учат передавать знания и опыт начинающим специалистам, проводить вебинары, работать со студентами и мотивировать их.
Как проходит отбор
Кандидат в наставники подаёт заявку и прикладывает к ней резюме. Яндекс.Практикум ищет специалистов уровня Middle+ и выше. Если кандидат подходит по опыту, ему предстоит сделать тестовое задание.
В тестовом задании 15 вопросов на разные темы. К примеру, у наставников на веб-разработку вопросы связаны с фрагментом кода: пять вопросов про HTML и CSS, блок про JavaScript и ещё пять вопросов про Node.js.
Если кандидат не прошёл тестовое задание, он может попробовать откликнуться на вакансию наставника ещё раз в следующем наборе. «Школа наставников» проходит несколько раз в год. В 2020 году их было три: в марте, июле и сентябре. В 2021-м первая «Школа наставников» стартует 9 марта.
Кроме опыта и профессиональных навыков, Яндекс.Практикум ждёт, что наставники будут комфортно себя чувствовать в общении с незнакомыми людьми и общаться «по правилам здоровой коммуникации». Опыт управления командой и преподавания будет дополнительным преимуществом при отборе, но для Яндекс.Практикума это не критичное умение.
Чему учат в «Школе наставников»
Онлайн-занятия проходят два раза в неделю по вечерам, всего их пять. Обучение состоит из групповых созвонов и индивидуальной практики. Занятие длится 2,5 часа, после каждого урока дают домашнее задание, его выполнение занимает от получаса до часа.
На теории кандидатам рассказывают про софт-скиллы и о том, как общаться со студентами и проводить воркшопы, чтобы вовлечь учеников. На практике они делятся на группы и отрабатывают типичные и сложные ситуации с модераторами — коучами по социологии и психологии.
Примеры ситуаций:
Отчаявшийся студент (его роль исполняет модератор или кто-то из группы) говорит, что хочет отчислиться. Будущим наставникам нужно узнать, что случилось, с какими трудностями столкнулся студент, а если есть шанс — убедить его остаться или взять академический отпуск.
Кто-то один берёт роль наставника, остальные из группы играют студентов. Один из них высказал своё недовольство в чате, другие студенты его поддержали. Задача наставника — разрешить конфликтную ситуацию: понять, что произошло и найти конструктивное решение.
- Большинство пользователей «Яндекс.Практикума» хотят получить новую профессию, многие раньше даже не сталкивались с ИТ-сферой. Поэтому наставники тренируются объяснять технические процессы простыми словами — например, как работает CSS или JavaScript.
Если по итогам «Школы наставников» кандидат понял, что ему не хватает навыков для проведения воркшопов и общения со студентами, Яндекс.Практикум может предложить ему стать ревьюером и проверять проекты учеников в конце спринтов. На этой должности коммуникация со студентами проходит только письменно.
«Школа наставников» ни к чему не обязывает. Если специалист успешно прошёл её, но понял, что пока не готов уделять время наставничеству, Яндекс.Практикум сохранит его в резерве. Когда у кандидата появится возможность заниматься со студентами, он сможет выйти на работу без повторного тестирования и обучения.
О сложных ситуациях о том, и к чему стоит быть готовым
«Приготовьтесь к тому, что студентов и их вопросов точно больше, чем знаний в вашей голове. Каждый поток находятся те, кто спрашивает что-то неожиданное», — предупреждает Александр Ольферук. Однажды, помогая студентке, он обратил внимание на фреймворк Streamlit, который разработан специально для инженеров машинного обучения.
Советы будущим наставникам от тех, кто уже работает
- Не бойтесь делиться знаниями. Если вы можете поделиться чем-то с другими, не стоит думать, что вы ещё не доросли, — попробуйте. Подумать «я недостаточно хорош» вы ещё успеете.
Помните, что студенты бояться вас больше, чем вы их. Оставайтесь приветливыми и дружелюбными. Не стоит пытаться показать себя умнее и экспертнее, использовать сложные термины и фразы.
- Не бойтесь сами задавать вопросы. Это нормальная практика.
- При подготовке к вебинару есть смысл репетировать вслух то, что вы хотите рассказать. Так вы убедитесь, что материал интересный, и снизите вероятность сбиться перед студентами.
- Для вебинаров пригодится круглая светодиодная лампа.
По возможности лучше убедиться, что на вебинаре в кадр случайно не попадут супруги, дети, животные. Они отвлекают и вас, и ваших студентов.
Прямо сейчас Яндекс.Практикум ищет наставников на направления веб-разработки, Python-разработки, C++, Data Science, анализа данных, дизайна интерфейсов и интернет-маркетинга.
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