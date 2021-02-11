Коротко: отшить партию одежды и обуви на российских фабриках

Заказчиков одежды, обуви, аксессуаров, мерча. Услугами биржи пользуется ритейл, дизайнеры, госкорпорации, спортивные клубы и федерации. Ограничений по объёму партии нет — сделать заказ может и небольшое ИП, и физическое лицо.

В период пандемии отечественные фабрики реализуют возможности производств лишь на 60–65%. Биржа позволяет загрузить производственные мощности и, как следствие, увеличивает показатели импортозамещения на внутреннем рынке

Что ещё нужно знать

Биржа контрактного производства — проект Московского инновационного кластера, площадки кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В кластер вошли больше 18 тысяч организаций.