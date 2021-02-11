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Коротко: отшить партию одежды и обуви на российских фабриках

Цифровая биржа на платформе i.moscow подберёт подходящего производителя одежды, обуви, аксессуаров — оптового заказа или штучного изделия.

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Материал подготовлен при поддержке Московского инновационного кластера

Кого заинтересует

  • Заказчиков одежды, обуви, аксессуаров, мерча. Услугами биржи пользуется ритейл, дизайнеры, госкорпорации, спортивные клубы и федерации. Ограничений по объёму партии нет — сделать заказ может и небольшое ИП, и физическое лицо.

  • Подрядчиков: текстильные, швейные, обувные производства и цеха. После регистрации на бирже они видят заявки, которые соответствуют их профилю и техническим мощностям.

Чем интересен сервис

  • Онлайн-заказ. Достаточно в личном кабинете заполнить форму на пошив взрослой, детской и специальной одежды, обуви и аксессуаров. Платформа сама подберёт исполнителей, подходящих по цене и логистике. Останется подписать документы и дожидаться отшитой партии.
  • Защита от халтуры. Продукцию выпускают аккредитованные производители — с необходимым оборудованием и соблюдением технологических циклов. После получения заказа клиенты оставляют о фабрике отзывы.
  • Факторинговый хаб. Компании-участники могут получить оплату за товары и услуги на условиях отсрочки платежа, без залога и сложных согласований.

В период пандемии отечественные фабрики реализуют возможности производств лишь на 60–65%. Биржа позволяет загрузить производственные мощности и, как следствие, увеличивает показатели импортозамещения на внутреннем рынке

Дмитрий Шишкин
председатель комитета по швейной промышленности Союзлегпрома

Что ещё нужно знать

  • На платформе заказывают не только одежду или обувь. Аккредитованные предприятия могут изготовить детали по чертежам, образцам или 3D-моделям или сложные приборы с калибровкой и тестированием.
  • На бирже больше 200 производителей из 70 регионов. Участники заключили 210 сделок. Скоро платформа станет глобальной площадкой и объединит всех участников рынка в единую экосистему.
Узнать больше

Биржа контрактного производства — проект Московского инновационного кластера, площадки кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В кластер вошли больше 18 тысяч организаций.

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Конкурс технических инструкций
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Sergey Ontime

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Лежит дома 450 футболок. Через вас можно их продать?)

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