Freedom Holding Corp. увеличила квартальную выручку на 239% — до $100,2 млн

Чистая прибыль холдинга за отчетный квартал 2021 фискального года, с окончанием 31 декабря 2020-го повысилась в 10,3 раза, достигнув $42,3 млн.

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Freedom Holding Corp. отчитался за третий квартал 2021 фискального года. Холдинг смог нарастить выручку благодаря росту комиссионных доходов на 261% — с $20,6 млн на конец декабря 2019 года до $74,3 млн на конец декабря 2020-го.

Положительное влияние на выручку оказало и повышение прибыли от торговых операций по ценным бумагам на 194% год к году — с $6,4 млн до $18,9 млн.

Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным в плане значимых событий. Мы подводим итоги квартала, отмечая уверенный рост выручки и чистой прибыли, а также новости о расширении структуры холдинга. В декабре мы завершили объединение активов и клиентских баз ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и нашего российского брокера, а также объявили о завершении сделки по приобретению «Банка Kassa Nova», который уже переименован в «Банк Фридом Финанс Казахстан». Кроме того, декабрь ознаменовался покупкой американского брокера Prime Executions — это позволяет нарастить наше мировое присутствие и создает условия для развития на рынке США. Мы демонстрируем позитивные результаты и будем стараться продолжать этот тренд. Тимур Турлов CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Расходы компании тоже выросли на $24,6 млн, или на 96%. Среди причин:

Увеличилось количество клиентов и объём совершаемых ими сделок — это привело к росту расходов на комиссии на $14,8 млн.

Увеличились процентные затраты по остаткам средств клиентов на банковских и брокерских счетах. Выросли процентные расходы на краткосрочное финансирование, которое привлекалось посредством соглашений репо по ценным бумагам и по выпущенным долговым ценным бумагам. Это привело к повышению на $3,9 млн процентных расходов.

Увеличились на $4,9 млн операционные расходы из-за роста административных затрат в результате расширения бизнеса компании.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества в 58 млн штук, увеличилась на $0,65 от уровня аналогичного периода 2020 фискального года и составила $0,72.

Прочий совокупный доход с $7,9 млн в третьем квартале 2020 фискального года вырос до $49,2 млн.

Активы и обязательства холдинга по данным на 31 декабря 2020 года увеличились на $397,1 млн и $347,3 млн соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в холдинге было открыто свыше 229 тысяч клиентских счетов. В третьем квартале 2021 фискального года клиентская база компании расширилась на 34 тыс., или на 17% по сравнению с результатом на 30 сентября 2020 года.

Среди последних достижений холдинга

Агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индекс MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500. Холдинг вошел в число компаний, включенных в индекс после его очередного пересмотра. Изменения вступили в силу 30 ноября 2020 года. Freedom Holding Corp. после одобрения 18 декабря 2020 года заявки на право постоянного членства со стороны Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) объявил о покупке американской брокерско-дилерской компании Prime Executions Inc.

Достижения, произошедшие в ИК «Фридом Финанс»