Коротко: совместимые картриджи для принтеров, не уступающие оригинальным

Если оригинальный картридж известного бренда может стоить 5 тысяч рублей, то совместимый от «Комус», для того же принтера, будет стоить 400 рублей.
Материал подготовлен при поддержке компании «Комус»
Для кого
Для тех, кто хочет покупать картриджи дешевле, но с аналогичным уровнем качества.
Чем интересны совместимые картриджи «Комус»
Подходят для множества моделей принтеров от HP, Samsung, Canon, Xerox, Kyocera и других производителей.
Обеспечивают точную цветопередачу и насыщенные цвета при печати.
- Есть разные цвета и ёмкости, для струйных и лазерных принтеров.
- На картриджи распространяется гарантия на 12 месяцев.
- Все они производятся в России.
Что ещё нужно знать
Компания помогает бесплатно утилизировать картриджи после использования и предоставляет подтверждающие документы об этом.
«Компания помогает бесплатно картриджи».
В совместимые картриджи для нормальной техники я не верю, для киосеры, может, и сойдет.
Если я не ошибаюсь, "совместимые" картриджи, это те же самые родны картриджи, заново заправленные и с новым чипом.
Использованные картриджи не просто так скупают обратно.
В офисе 2 МФУ HP M426fdn пользуемся неоригинальными картриджами, марку называть не буду, полет нормальный.
вроде могут отказать в гарантийном ремонте из-за таких картриджей
Если докажут, что поломка с которой Вы обращаетесь возникла в результате использования неоригинального картриджа.
Мы так раньше в типографии на xerox затаривали неоригинальные картриджи, только чипы цепляли отдельно и норм
а теперь всё?
А теперь в другой типографии работаю, тут коника минольта везде + дилер с инженерами под боком, поэтому на оригиналах
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