Коротко: совместимые картриджи для принтеров, не уступающие оригинальным

Если оригинальный картридж известного бренда может стоить 5 тысяч рублей, то совместимый от «Комус», для того же принтера, будет стоить 400 рублей.

{"id":210634,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym","title":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0440\u0438\u0434\u0436\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432, \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym&title=\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0440\u0438\u0434\u0436\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432, \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym&text=\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0440\u0438\u0434\u0436\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432, \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym&text=\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0440\u0438\u0434\u0436\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432, \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0440\u0438\u0434\u0436\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432, \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c&body=https:\/\/vc.ru\/promo\/210634-korotko-sovmestimye-kartridzhi-dlya-printerov-ne-ustupayushchie-originalnym","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 636 просмотров

Материал подготовлен при поддержке компании «Комус»

Для кого

Для тех, кто хочет покупать картриджи дешевле, но с аналогичным уровнем качества.

Чем интересны совместимые картриджи «Комус»

Подходят для множества моделей принтеров от HP, Samsung, Canon, Xerox, Kyocera и других производителей.

Обеспечивают точную цветопередачу и насыщенные цвета при печати.



Есть разные цвета и ёмкости, для струйных и лазерных принтеров.

На картриджи распространяется гарантия на 12 месяцев.

Все они производятся в России.

Что ещё нужно знать