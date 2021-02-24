Конкурс инструкций
Промо

Коротко: совместимые картриджи для принтеров, не уступающие оригинальным

Если оригинальный картридж известного бренда может стоить 5 тысяч рублей, то совместимый от «Комус», для того же принтера, будет стоить 400 рублей.

10 10 комментариев
636 просмотров

Материал подготовлен при поддержке компании «Комус»

Для кого

Для тех, кто хочет покупать картриджи дешевле, но с аналогичным уровнем качества.

Чем интересны совместимые картриджи «Комус»

  • Подходят для множества моделей принтеров от HP, Samsung, Canon, Xerox, Kyocera и других производителей.

  • Обеспечивают точную цветопередачу и насыщенные цвета при печати.

  • Есть разные цвета и ёмкости, для струйных и лазерных принтеров.
  • На картриджи распространяется гарантия на 12 месяцев.
  • Все они производятся в России.

Что ещё нужно знать

Компания помогает бесплатно утилизировать картриджи после использования и предоставляет подтверждающие документы об этом.

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Конкурс технических инструкций
0
10 комментариев
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Валентин Невидемский

1

МФУ нормальные по 10 лет служат. Какой там гарантийный ремонт...

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Кобзон Хиггса

0

«Компания помогает бесплатно картриджи».

В совместимые картриджи для нормальной техники я не верю, для киосеры, может, и сойдет.

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Вячеслав Быков

Кобзон
2

Если я не ошибаюсь, "совместимые" картриджи, это те же самые родны картриджи, заново заправленные и с новым чипом.
Использованные картриджи не просто так скупают обратно.

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Роман Тихомиров

Кобзон
0

В офисе 2 МФУ HP M426fdn  пользуемся неоригинальными картриджами,  марку называть не буду, полет нормальный. 

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sardelkin

0

вроде могут отказать в гарантийном ремонте из-за таких картриджей

Ответить

Роман Тихомиров

sardelkin
0

Если докажут, что поломка с которой Вы обращаетесь возникла в результате использования неоригинального картриджа.

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Александр Савченко

0

Мы так раньше в типографии на xerox затаривали неоригинальные картриджи, только чипы цепляли отдельно и норм

Ответить

Инвестирую в инвесторов

Александр
0

а теперь всё?

Ответить

Александр Савченко

Инвестирую
0

А теперь в другой типографии работаю, тут коника минольта везде + дилер с инженерами под боком, поэтому на оригиналах

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Инвестирую в

Алексан…
0

японя

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