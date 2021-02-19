Конкурс инструкций
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Коротко: бесплатный онлайн-курс по веб-разработке

За три дня ученики познакомятся с основами HTML и CSS и сделают аналог промо-страницы для Logitech. Лучшие работы ждут призы.

2 2 комментария
225 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Logitech и GeekBrains

Кого заинтересует

Новичков в программировании, ИТ-специалистов смежных отраслей и всех тех, кто хочет попробовать для себя что-то новое.

Что дают курсы

  • Опыт и потенциальный старт в новой профессии. На трёх вебинарах научат основам HTML и CSS, а ещё работать в Figma и настраивать адаптивную вёрстку.

  • Проект в портфолио. Ученики сделают промо-страницу для продукта Logitech. Кейс можно добавить в портфолио и показать будущим работодателям.

Что ещё нужно знать

  • Жюри оценит выпускные проекты студентов. Три победителя получат компьютерную мышь MX Master 3 и клавиатуру MX Keys от Logitech, а 30 человек — мышь. Оба беспроводных гаджета создали специально для разработчиков и представителей творческих профессий.

  • Все участники вебинара получат скидку 45% на курсы GeekBrains и доступ к интерактивным занятиям по HTML и CSS.
Участвовать
2 2 комментария
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Конкурс технических инструкций
0
2 комментария
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Александр Весёлкин

0

"основами HTML и CSS"
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Курс по веб разработке

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Леонид Токарев

Александр
0

HTML и CSS входят в веб-разработку. В чем вопрос?

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