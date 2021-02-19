Коротко: бесплатный онлайн-курс по веб-разработке

За три дня ученики познакомятся с основами HTML и CSS и сделают аналог промо-страницы для Logitech. Лучшие работы ждут призы.
Материал подготовлен при поддержке Logitech и GeekBrains
Кого заинтересует
Новичков в программировании, ИТ-специалистов смежных отраслей и всех тех, кто хочет попробовать для себя что-то новое.
Что дают курсы
- Опыт и потенциальный старт в новой профессии. На трёх вебинарах научат основам HTML и CSS, а ещё работать в Figma и настраивать адаптивную вёрстку.
Проект в портфолио. Ученики сделают промо-страницу для продукта Logitech. Кейс можно добавить в портфолио и показать будущим работодателям.
Что ещё нужно знать
Жюри оценит выпускные проекты студентов. Три победителя получат компьютерную мышь MX Master 3 и клавиатуру MX Keys от Logitech, а 30 человек — мышь. Оба беспроводных гаджета создали специально для разработчиков и представителей творческих профессий.
- Все участники вебинара получат скидку 45% на курсы GeekBrains и доступ к интерактивным занятиям по HTML и CSS.
"основами HTML и CSS"
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Курс по веб разработке
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