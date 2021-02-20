Коротко: онлайн-хакатон по разработке DeFi-продуктов

Максимальный приз — $12 тысяч. Можно реализовать собственную идею для экосистемы Tezos или принять участие в челлендже.

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Материал подготовлен при поддержке Tezos DeFi Hackathon

Кого заинтересует

Индивидуальных разработчиков и аутсорсинговые команды. Здорово, если у участников есть опыт создания DeFi на блокчейнах Ethereum, Polkadot, Solana и других проектов.

Для участников

Тема хакатона — децентрализованные финансовые приложения для кредитования, займа и торговли на Tezos (DeFi).



Призовой фонд составит $25 тысяч, а максимальный приз — $12 тысяч. Победители получат награду в трёх категориях: «Собственная идея», «Челлендж» и «Выбор Tezos Commons».

Участники смогут подать заявку на гранты от Tezos Foundation. В прошлом году на них выделили $56,4 млн.



У команд будет возможность заявить о себе в глобальных сообществах Tezos на 130 тысяч подписчиков и познакомиться с ключевыми глобальными организациями — Tezos Foundation, TQ Tezos, Tezos Commons.

Что ещё нужно знать

Регистрация на хакатон завершится 26 февраля в 16:00 по Москве . А уже вечером 28 февраля жюри объявит победителей.

. А уже вечером 28 февраля жюри объявит победителей. Вся коммуникация будет происходить в закрытом канале Slack.



Участников сопровождают менторы, ключевые блокчейн-разработчики экосистемы Tezos. Командные наставники подскажут, как организовать работу над проектом, а экспертные — как создать популярный продукт.

Tezos — блокчейн-платформа с поддержкой смарт-контрактов, децентрализованных приложений и токенов. Проект создан на принципах безопасности, открытого программного обеспечения и децентрализации.