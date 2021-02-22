Конкурс инструкций
Промо

Производитель low-code платформы Creatio привлёк $68 млн миноритарных инвестиций

Для ускорения развития бизнеса на международном рынке и усиления R&D.

216 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Террасофт»

Одним из миноритарных инвесторов выступила компания Volition Capital, вкладывающая в быстрорастущие ИТ-компании, которые развивают бизнес в Северной и Латинской Америке и управляющая активами более $1,1 млрд. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital с активами более $850 млн, поддерживающий бизнес в странах Европы.

В Creatio отметили, что полученные инвестиции помогут ускорить глобальную экспансию, усилить R&D и развивать партнёрскую сеть в 110 странах мира. Сейчас партнёрами Creatio являются более 700 компаний.

Creatio развивает low-code платформы — ИТ-решения, которые при настройке и модификации не требуют написания программного кода. Продукты Creatio используют компании из 24 отраслей, включая банковскую, нефтегазовую, агропромышленную и фармацевтическую. Они помогают оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционную деятельность организаций.

Мы видим будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты. Сейчас для бизнес- и ИТ-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании. Полученные инвестиции помогут нам ещё быстрее воплощать в жизнь наше видение.

Катерина Костерева
сооснователь и CEO Creatio

По прогнозам аналитиков, объём мирового рынка low-code платформ к 2030 году достигнет $187 млрд. Спрос на них растёт из-за потребностей бизнеса проводить цифровую трансформацию и менять способы взаимодействия с клиентами, партнёрами и сотрудниками.

0
{ "author_name": "Промо", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 211863, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 22 Feb 2021 17:30:13 +0300", "is_special": false }
Конкурс технических инструкций

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Бизнес на пончиках, кино про киберспорт и устройство фонда Тинькова: что пишут в личных блогах на vc.ru
В блоге можно поделиться историей, высказаться и найти свою аудиторию. Выбрали самые интересные материалы за неделю.
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Тинькофф Инвестиции установили рекорд русскоязычного Clubhouse
Вчера, 20 февраля, мы провели Clubhouse, в ходе которого команда брокера и Олег Тиньков, который присоединился ко встре…
7
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Будущее налоговой системы: ЭДО, автоматический расчет налогов, ФНС as a service, прозрачная экономика онлайн
С 2013 года началась активная цифровизация налоговых органов. А в 2019 и 2020 году произошли важные изменения в налогов…
46

Показать еще

Лучшие комментарии
Сurly Bitch
за день
Мне понравилось, отличный слог, легко читается, пиши ещё!
ClubHouse
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Юрий Иванов

Накрутка отзывов WildBerries…

Сергей Ежов

BeCompact продал "новый…

Mikhail Bezverkhy

ФАС проверит «Яндекс.Такси…

Тэш

Зачем интернет-маркетологу…

Сергей Леопольдович

Clubhouse сообщила об утечке…

Яна Яна

Как заработать за 2 месяца…

Яна Яна

А как вы подбираете junior…

Яна Яна

А как вы подбираете junior…

Anton Reut

Clubhouse сообщила об утечке…

Igor Filippov

Clubhouse сообщила об утечке…

Николай Глущенко

WhatsApp ограничит аккаунты…

Kirill Sokolov

PlovPoint обещал возвращать…

Родион Галанев

Apple начала нанимать инженеров…

Родион Галанев

Apple начала нанимать инженеров…

Алексей Любимов

PlovPoint обещал возвращать…

Sergey Redmi

Clubhouse сообщила об утечке…

Олег Ок

Clubhouse - почему я не буду…

Дюша Метёлкин

PlovPoint обещал возвращать…

Артем Бермонтов

Clubhouse - почему я не буду…

Олег Поворин

PlovPoint обещал возвращать…
null