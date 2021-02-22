Производитель low-code платформы Creatio привлёк $68 млн миноритарных инвестиций

Для ускорения развития бизнеса на международном рынке и усиления R&D.
Материал подготовлен при поддержке «Террасофт»
Одним из миноритарных инвесторов выступила компания Volition Capital, вкладывающая в быстрорастущие ИТ-компании, которые развивают бизнес в Северной и Латинской Америке и управляющая активами более $1,1 млрд. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital с активами более $850 млн, поддерживающий бизнес в странах Европы.
В Creatio отметили, что полученные инвестиции помогут ускорить глобальную экспансию, усилить R&D и развивать партнёрскую сеть в 110 странах мира. Сейчас партнёрами Creatio являются более 700 компаний.
Creatio развивает low-code платформы — ИТ-решения, которые при настройке и модификации не требуют написания программного кода. Продукты Creatio используют компании из 24 отраслей, включая банковскую, нефтегазовую, агропромышленную и фармацевтическую. Они помогают оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционную деятельность организаций.
По прогнозам аналитиков, объём мирового рынка low-code платформ к 2030 году достигнет $187 млрд. Спрос на них растёт из-за потребностей бизнеса проводить цифровую трансформацию и менять способы взаимодействия с клиентами, партнёрами и сотрудниками.
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