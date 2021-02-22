Производитель low-code платформы Creatio привлёк $68 млн миноритарных инвестиций

Для ускорения развития бизнеса на международном рынке и усиления R&D.

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Материал подготовлен при поддержке «Террасофт»

Одним из миноритарных инвесторов выступила компания Volition Capital, вкладывающая в быстрорастущие ИТ-компании, которые развивают бизнес в Северной и Латинской Америке и управляющая активами более $1,1 млрд. Соинвестором выступил фонд Horizon Capital с активами более $850 млн, поддерживающий бизнес в странах Европы.

В Creatio отметили, что полученные инвестиции помогут ускорить глобальную экспансию, усилить R&D и развивать партнёрскую сеть в 110 странах мира. Сейчас партнёрами Creatio являются более 700 компаний.

Creatio развивает low-code платформы — ИТ-решения, которые при настройке и модификации не требуют написания программного кода. Продукты Creatio используют компании из 24 отраслей, включая банковскую, нефтегазовую, агропромышленную и фармацевтическую. Они помогают оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционную деятельность организаций.

Мы видим будущее, в котором каждый сможет автоматизировать бизнес-идеи за считанные минуты. Сейчас для бизнес- и ИТ-лидеров критически важно не упустить время и с помощью технологий трансформировать свои организации в low-code компании. Полученные инвестиции помогут нам ещё быстрее воплощать в жизнь наше видение. Катерина Костерева сооснователь и CEO Creatio