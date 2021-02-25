Как узнать, какие рекламные каналы работают эффективнее

Рассказ о сервисе отслеживания звонков от Mango Office. В зависимости от свободного времени: в 5, 50 и 500 словах.

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Материал подготовлен при поддержке Mango Office

В 5 словах

Трекинг, отслеживающий, откуда приходят клиенты.

В 50 словах

Сервис показывает подменные номера на сайте, а при звонках клиента фиксирует статистику, какой из каналов сработал. Для офлайн-рекламы доступен статический коллтрекинг (один подменный телефон на рекламный канал). Для интернет-рекламы — динамический, когда уникальный подменный номер видит каждый посетитель сайта.

С помощью коллтрекинга Mango Office бизнес может оптимизировать рекламный бюджет, снизить стоимость привлечения клиентов.

В 500 словах

С какой проблемой сталкивается бизнес

Нередко предприниматели, чей заработок связан с продажей товаров и услуг по телефону, не могут чётко отследить эффективность рекламных каналов. Сложно понять, откуда именно пришёл клиент, если при заходе на сайт указан один и тот же номер телефона. Спрашивать напрямую у клиента не всегда удобно, и сам человек может не помнить, при каких обстоятельствах он столкнулся с конкретной рекламой.

Цифровое решение для всех рекламных каналов

Сервис отслеживания телефонных звонков от Mango Office позволяет подсчитывать эффективность рекламных каналов. Если для наружной рекламы можно взять и один статический номер, то для онлайн-продвижения сервис предлагает уникальную технологию — безлимитный пул номеров, из которого каждому посетителю сайта автоматически назначается свой неповторяющийся номер.

Сервис соберёт в один отчёт информацию обо всех лидах, а маркетолог бизнеса сможет легко оценить, какой рекламный канал лучше работает и на основе этого оптимизировать рекламные кампании и перераспределить бюджет. Телефонные номера не путаются и статистика по звонкам имеет высокую точность.

Рекламную кампанию можно развернуть в любом регионе России вне зависимости от того, где находится офис, принимающий звонки. Сервис будет показывать клиентам местный номер для связи, если подключить услугу «Мультирегиональность».

Все звонки клиентов обрабатывает лидирующая на российском рынке виртуальная АТС. Каждый из номеров, используемых Mango Office, стоканальный. Это значит, что даже в случае, если по одному номеру позвонит много человек одновременно, все они смогут совершить разговор. Кроме того, все звонки можно записать, чтобы проанализировать запросы клиентов и сформировать привлекательное предложение.

Вне зависимости от объёмов трафика, каждый посетитель сайта, где размещён подменный номер, будет видеть свою отдельную комбинацию цифр. Он «закрепится» на всё время сессии, а также на некоторое время после закрытия страницы — от пяти минут до двух часов. Чем больше это время, тем точнее данные в отчёте коллтрекинга. Установить нужное время закрепления можно в настройках.

Клиентам компании доступны статистический и динамический коллтрекинг — первый применяют для расчёта эффективности офлайн-каналов, второй — для онлайн-рекламы.

Динамический коллтрекинг звонков может показать детали поведения пользователей сайта и каналы привлечения — от канала и рекламного объявления до ключевого слова.

После подключения сервиса клиент сможет:

Распределить бюджет на рекламу, которая приводит звонки.

Узнать, какая реклама обеспечивает целевые звонка, а какая — мусорный трафик.

Оптимизировать медиаплан и снизить стоимость привлечения клиента.

Стоимость использования сервиса

Mango Office предлагает три тарифа в зависимости от запросов клиента. В каждом доступен безлимитный пул подменных номеров.

Самый простой вариант — это тариф «Лайм» за 3300 рублей в месяц. В него входит «Виртуальная АТС — Базовая», подключение до трёх сайтов и детализированные отчёты с расчётом стоимости лидов. Такой тариф подойдёт малому бизнесу.

Другой вариант тарифа — «Манго» за 6300 рублей в месяц. В него также входит «Виртуальная АТС — Базовая». В этом случае клиент может подключить к системе коллтрекинга до десяти сайтов, получать сквозную аналитику и оценку рентабельности рекламных кампаний. Также ему бесплатно доступны «Робот-аналитик» и «Робот-маркетолог» — виртуальные помощники, которые предупреждают о возможных проблемах, контролируют качество собираемых данных и автоматизируют работу над задачами.

Самый функциональный тариф — «Папайя» — позволяет подключить неограниченное количество сайтов. Его стоит использовать при больших объёмах входящего трафика.

В тариф входит «Виртуальная АТС — Максимальная», также включена возможность индивидуальных доработок под клиента и 150 тысяч бесплатных показов номеров, «Робот-аналитик» и «Робот-маркетолог», трекинг электронных писем, услуга «Мультирегионалность» и мультиканальная аналитика.

Стоимость тарифа «Папайя» — 35150 рублей в месяц.

Mango Office в цифрах и фактах