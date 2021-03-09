Коротко: хакатон Moscow Travel Hack — 1,5 миллиона рублей и 10 задач, чтобы качественно улучшить российский туризм
Принять участие могут менеджеры по продукту, аналитики, разработчики, дизайнеры и data science-специалисты.
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Материал подготовлен при поддержке Moscow Travel Hack
Для кого
Для фронтенд- и бэкенд-разработчиков, менеджеров по продукту, аналитиков, мобильных разработчиков, дизайнеров, data science-специалистов.
Чем интересен хакатон Moscow Travel Hack
- 10 практических задач от известных компаний. Команда, которая лучше всех решит одну из них за два дня, получит 150 тысяч рублей.
- В задаче для «Русатом Инфраструктурные решения» нужно разработать навигатор с аудиогидом для мобильного приложения.
- А в задаче ПАО «Сбербанк» — сделать модуль в приложении, показывающий интересные события и достопримечательности в регионах России.
- S7 Airlines попросят разработать функционал приложения для самостоятельного планирования путешествий.
- Участвовать можно командой от 3 до 5 человек либо индивидуально — одиночек объединят в группы.
Что ещё нужно знать
Команды будут разрабатывать цифровые решения два дня, а в конце представят свои работы. Приём заявок открыт до 17 марта. Сам хакатон пройдёт 27–28 марта в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Для всех посетителей хакатона будут организованы мастер-классы о разработке продуктов в ИТ-индустрии и мероприятия для нетворкинга.
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