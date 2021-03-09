Коротко: хакатон Moscow Travel Hack — 1,5 миллиона рублей и 10 задач, чтобы качественно улучшить российский туризм

Принять участие могут менеджеры по продукту, аналитики, разработчики, дизайнеры и data science-специалисты.

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Материал подготовлен при поддержке Moscow Travel Hack

Для кого

Для фронтенд- и бэкенд-разработчиков, менеджеров по продукту, аналитиков, мобильных разработчиков, дизайнеров, data science-специалистов.

Чем интересен хакатон Moscow Travel Hack

10 практических задач от известных компаний. Команда, которая лучше всех решит одну из них за два дня, получит 150 тысяч рублей.

В задаче для «Русатом Инфраструктурные решения» нужно разработать навигатор с аудиогидом для мобильного приложения.

А в задаче ПАО «Сбербанк» — сделать модуль в приложении, показывающий интересные события и достопримечательности в регионах России.

S7 Airlines попросят разработать функционал приложения для самостоятельного планирования путешествий.

Участвовать можно командой от 3 до 5 человек либо индивидуально — одиночек объединят в группы.

Что ещё нужно знать

Команды будут разрабатывать цифровые решения два дня, а в конце представят свои работы. Приём заявок открыт до 17 марта. Сам хакатон пройдёт 27–28 марта в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.