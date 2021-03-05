Конкурс инструкций
Промо

Коротко: предложить идею для улучшения Москвы

Краудсорсинговая платформа «Город идей» собирает предложения москвичей по улучшению городской жизни.

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Материал подготовлен при поддержке «Города идей»

Для кого

Для жителей Москвы, заинтересованных развивать инфраструктуру города и готовых вносить предложения по улучшению жизни в столице.

Чем интересен «Город идей»

  • Краудсорсинговую платформу «Город идей» создало Правительство Москвы. На ней горожане могут подать идеи в рамках тематических проектов: по благоустройству дворов, парков, пешеходных зон, общественных пространств, организации дорожного движения, социальной сфере. Поданные идеи рассматривают отраслевые эксперты органов исполнительной власти Правительства Москвы. Те предложения, которые одобряет большинство участников проекта, берут в реализацию.
  • С 2014 года на платформе «Город идей» провели 31 краудсорсинг-проект и собрали более 110 тысяч идей. Из них для реализации отобрали 4,5 тысячи предложений, около 2,5 тысяч уже реализовали. Благодаря предложениям, отправленным через «Город идей», появились 12 новых автобусных маршрутов, приложение ЕМИАС для записи в поликлиники и единое мобильное приложение для всех видов городского транспорта «Московский транспорт», дуальная система сбора отходов, виртуальные туры по музеям и выставкам, стала удобнее навигация в библиотеках, поликлиниках, на МЦД.
  • На платформе в рамках краудсорсинг-проектов можно не только предлагать свои идеи, но и голосовать за предложенные другими участниками, а также принимать участие в тематических обсуждениях.

Что ещё нужно знать

Чтобы воспользоваться платформой, необходимо авторизоваться на crowd.mos.ru. Также «Город идей» доступен в отдельном разделе приложения «Активный гражданин».

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1 1 комментарий
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Конкурс технических инструкций
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Камикото Флекс

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Есть предложение заняться улучшением других городов, а то Москва и так похорошела.

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