Коротко: новая кредитная карта с беспроцентным периодом до полугода

У карты «плавающий» беспроцентный период от 90 до 180 дней, и нет комиссии за снятие до 100 тысяч рублей в месяц.

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Материал подготовлен при поддержке «Газпромбанка»

Для кого

Для тех, кто пользуется кредитными картами или хочет попробовать, но боится, что не сможет вернуть деньги вовремя.

Особенности карты

Беспроцентный период — от 90 до 180 дней. Если за два месяца потратить больше 60 тысяч рублей, можно не платить проценты до полугода.

Можно снять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах мира.



Приветственная ставка — 11,9% годовых. Если не удаётся погасить задолженность в беспроцентный период, то на покупки первых двух месяцев действует пониженная ставка.



У карты бесплатное обслуживание, если на ней не числится задолженности или при покупках от 5 тысяч рублей в месяц.



Что ещё нужно знать