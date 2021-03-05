Коротко: новая кредитная карта с беспроцентным периодом до полугода

У карты «плавающий» беспроцентный период от 90 до 180 дней, и нет комиссии за снятие до 100 тысяч рублей в месяц.
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Материал подготовлен при поддержке «Газпромбанка»
Для кого
Для тех, кто пользуется кредитными картами или хочет попробовать, но боится, что не сможет вернуть деньги вовремя.
Особенности карты
- Беспроцентный период — от 90 до 180 дней. Если за два месяца потратить больше 60 тысяч рублей, можно не платить проценты до полугода.
- Можно снять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах мира.
- Приветственная ставка — 11,9% годовых. Если не удаётся погасить задолженность в беспроцентный период, то на покупки первых двух месяцев действует пониженная ставка.
- У карты бесплатное обслуживание, если на ней не числится задолженности или при покупках от 5 тысяч рублей в месяц.
Что ещё нужно знать
Чтобы получить кредитную карту с лимитом 600 тысяч рублей, понадобится только паспорт РФ. Карту доставят бесплатно — представитель банка будет в защитной маске и перчатках.
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