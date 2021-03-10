Конкурс инструкций
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Коротко: вебинары McKinsey о женском лидерстве

Серия онлайн встреч поможет талантливым девушкам раскрыть лидерский потенциал и познакомиться с единомышленницами со всего мира.

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211 просмотров

Материал подготовлен при поддержке McKinsey

Для кого

Для выпускниц ВУЗов или девушек с опытом работы до восьми лет. Лидерские данные и сопроводительное письмо на английском важнее сферы учёбы или работы.

Чем интересна программа

  • Участниц ждёт серия вебинаров с докладчиками из McKinsey и других компаний.
  • Программа поможет сформировать стиль руководства, развить коммуникативные навыки, правильно расставлять приоритеты и планировать нагрузку.
  • На площадке можно познакомиться с коллегами, предпринимательницами и руководительницами крупных компаний из Европы, Азии, Африки и СНГ.

Что ещё нужно знать

Программа начнётся 6 мая с трёхдневного вебинара. Затем участниц ждут еженедельные семинары и сессии в течение мая и июня.

Заявку на участие нужно подать до 23 марта. Понадобится резюме на английском языке и небольшое мотивационное письмо с описанием профессиональных или личных достижений. Затем будущих участниц ждёт онлайн-интервью, для которого не требуется специальная подготовка.

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Лучшие комментарии
Mikhail Brain
за день
Может надо сажать начальников таких колоний, а не номера блокировать? 
Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

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