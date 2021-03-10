Коротко: вебинары McKinsey о женском лидерстве

Серия онлайн встреч поможет талантливым девушкам раскрыть лидерский потенциал и познакомиться с единомышленницами со всего мира.

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Материал подготовлен при поддержке McKinsey

Для кого

Для выпускниц ВУЗов или девушек с опытом работы до восьми лет. Лидерские данные и сопроводительное письмо на английском важнее сферы учёбы или работы.

Чем интересна программа

Участниц ждёт серия вебинаров с докладчиками из McKinsey и других компаний.

Программа поможет сформировать стиль руководства, развить коммуникативные навыки, правильно расставлять приоритеты и планировать нагрузку.



На площадке можно познакомиться с коллегами, предпринимательницами и руководительницами крупных компаний из Европы, Азии, Африки и СНГ.



Что ещё нужно знать

Программа начнётся 6 мая с трёхдневного вебинара. Затем участниц ждут еженедельные семинары и сессии в течение мая и июня.