Коротко: вебинары McKinsey о женском лидерстве

Серия онлайн встреч поможет талантливым девушкам раскрыть лидерский потенциал и познакомиться с единомышленницами со всего мира.
Материал подготовлен при поддержке McKinsey
Для кого
Для выпускниц ВУЗов или девушек с опытом работы до восьми лет. Лидерские данные и сопроводительное письмо на английском важнее сферы учёбы или работы.
Чем интересна программа
- Участниц ждёт серия вебинаров с докладчиками из McKinsey и других компаний.
- Программа поможет сформировать стиль руководства, развить коммуникативные навыки, правильно расставлять приоритеты и планировать нагрузку.
- На площадке можно познакомиться с коллегами, предпринимательницами и руководительницами крупных компаний из Европы, Азии, Африки и СНГ.
Что ещё нужно знать
Программа начнётся 6 мая с трёхдневного вебинара. Затем участниц ждут еженедельные семинары и сессии в течение мая и июня.
Заявку на участие нужно подать до 23 марта. Понадобится резюме на английском языке и небольшое мотивационное письмо с описанием профессиональных или личных достижений. Затем будущих участниц ждёт онлайн-интервью, для которого не требуется специальная подготовка.
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