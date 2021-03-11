Коротко: льготные кредиты для предпринимателей

ПСБ предлагает деньги для малого и среднего бизнеса под 3% годовых.
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Материал подготовлен при поддержке ПСБ
Кого заинтересует
Предпринимателей, которым нужны деньги на восстановление бизнеса.
Чем интересен льготный кредит от ПСБ
- ПСБ выдаёт кредиты малому и среднему бизнесу по ставке 3% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства.
- Банк предлагает два вида льготных кредитов. Первый — «Без бумаг 3.0» — предназначен для ИП и ООО, его можно оформить онлайн по двум документам. Лимит — до 10 млн рублей. Второй — «Кредит 3.0» — подходит для предпринимателей с любой организационно-правовой формой. Сумма кредита — от 10 млн до 500 млн рублей. Заявку также можно оставить онлайн, а получить деньги — в офисе банка ПСБ.
- Программа, по которой ПСБ выдаёт льготные кредиты, будет действовать до 1 июля 2021 года.
Что ещё нужно знать
По льготной государственной программе можно получить кредит на восстановление деятельности на 12 месяцев без залога или под поручительство собственников бизнеса. Если занятость сотрудников компании не будет ниже 90% и при соблюдении других условий, ставка кредитования составит 3% годовых.
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