Коротко: акселератор для проектов, защищающих цифровые права и приватность

Развивает интернет без тотальной слежки, с электронным участием и независимой legaltech инфраструктурой.

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Материал подготовлен при поддержке Privacy Accelerator

Для кого

Для коммерческих и некоммерческих проектов, развивающих приватность, анонимность, свободу слова, свободный доступ к информации, электронное участие. И для legaltech-проектов.

Чем интересен Privacy Accelerator

Программа длится 3 месяца , в течение которых будут лекции, менторские сессии и домашние задания. А в конце вы уже запустите проект и найдёте первых пользователей.

Акселератор поможет с поиском финансирования для успешных команд. Для некоммерческих проектов — в виде источников финансирования, для коммерческих — в виде посевных инвестиций.

Помощь с нетворкингом и поиском экспертизы в нужной области.

Участие в акселераторе бесплатное , вне зависимости от того, коммерческий ваш проект или нет.

Что ещё нужно знать

Требование для участия: наличие MVP и необходимой команды, которая готова тратить минимум 20 часов в неделю на проект.