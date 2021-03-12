Конкурс инструкций
Промо

Коротко: акселератор для проектов, защищающих цифровые права и приватность

Развивает интернет без тотальной слежки, с электронным участием и независимой legaltech инфраструктурой.

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Материал подготовлен при поддержке Privacy Accelerator

Для кого

Для коммерческих и некоммерческих проектов, развивающих приватность, анонимность, свободу слова, свободный доступ к информации, электронное участие. И для legaltech-проектов.

Чем интересен Privacy Accelerator

  • Программа длится 3 месяца, в течение которых будут лекции, менторские сессии и домашние задания. А в конце вы уже запустите проект и найдёте первых пользователей.
  • Акселератор поможет с поиском финансирования для успешных команд. Для некоммерческих проектов — в виде источников финансирования, для коммерческих — в виде посевных инвестиций.
  • Помощь с нетворкингом и поиском экспертизы в нужной области.
  • Участие в акселераторе бесплатное, вне зависимости от того, коммерческий ваш проект или нет.

Что ещё нужно знать

Требование для участия: наличие MVP и необходимой команды, которая готова тратить минимум 20 часов в неделю на проект.

Заявки на участие принимаются до 21 марта включительно. Результаты отбора будут объявлены 26 марта. Старт потока 1 апреля 2021.

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Конкурс технических инструкций
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Лучшие комментарии
Данила Верещаков
за день
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
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/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

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