Коротко: акселератор для проектов, защищающих цифровые права и приватность

Развивает интернет без тотальной слежки, с электронным участием и независимой legaltech инфраструктурой.
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Материал подготовлен при поддержке Privacy Accelerator
Для кого
Для коммерческих и некоммерческих проектов, развивающих приватность, анонимность, свободу слова, свободный доступ к информации, электронное участие. И для legaltech-проектов.
Чем интересен Privacy Accelerator
- Программа длится 3 месяца, в течение которых будут лекции, менторские сессии и домашние задания. А в конце вы уже запустите проект и найдёте первых пользователей.
- Акселератор поможет с поиском финансирования для успешных команд. Для некоммерческих проектов — в виде источников финансирования, для коммерческих — в виде посевных инвестиций.
- Помощь с нетворкингом и поиском экспертизы в нужной области.
- Участие в акселераторе бесплатное, вне зависимости от того, коммерческий ваш проект или нет.
Что ещё нужно знать
Требование для участия: наличие MVP и необходимой команды, которая готова тратить минимум 20 часов в неделю на проект.
Заявки на участие принимаются до 21 марта включительно. Результаты отбора будут объявлены 26 марта. Старт потока 1 апреля 2021.
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