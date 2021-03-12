Конкурс инструкций
Промо

Коротко: конференция от Google про облачные технологии

Расскажут про то, как применять машинное обучение, работать с большими данными и расти технологически в десятки раз, когда стартап — уже не стартап.

2 2 комментария
137 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Google

Для кого

Для технологических проектов из Европы, Африки и Ближнего Востока.

Чем интересен Google Cloud Born-Digital Summit

  • Актуальные для индустрии доклады про облачные технологии, применение машинного обучения и архитектуру сервисов.
  • О своём опыте расскажут такие компании, как Wix, Delivery Hero, AppsFlyer, Arabesque AI.
  • Три параллельных трека с докладами: про архитектуру, большие данные и личный опыт известных компаний.
  • Доклад про то, как объединить любовь к сладкой выпечке и машинное обучение.
  • Участие бесплатное.

Что ещё нужно знать

Google Cloud Born-Digital Summit пройдёт 25 марта, но зарегистрироваться можно уже сейчас.

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2 2 комментария
3
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Конкурс технических инструкций
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2 комментария
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Платон Щукин

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KINCH

0

Читал недавно статью ученых, там говорится о том, что на облаках, мол, бога нет... Только Гугл сидит и за всеми наблюдает. А так никого больше. 

 Google Cloud Born-Digital Summit пройдёт 25 марта, но можно уже сейчас.

Можно что? 

А ссылку может можно? 

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Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
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