Коротко: конференция от Google про облачные технологии

Расскажут про то, как применять машинное обучение, работать с большими данными и расти технологически в десятки раз, когда стартап — уже не стартап.
2 2 комментария
137 просмотров
Материал подготовлен при поддержке Google
Для кого
Для технологических проектов из Европы, Африки и Ближнего Востока.
Чем интересен Google Cloud Born-Digital Summit
- Актуальные для индустрии доклады про облачные технологии, применение машинного обучения и архитектуру сервисов.
- О своём опыте расскажут такие компании, как Wix, Delivery Hero, AppsFlyer, Arabesque AI.
- Три параллельных трека с докладами: про архитектуру, большие данные и личный опыт известных компаний.
- Доклад про то, как объединить любовь к сладкой выпечке и машинное обучение.
- Участие бесплатное.
Что ещё нужно знать
Google Cloud Born-Digital Summit пройдёт 25 марта, но зарегистрироваться можно уже сейчас.
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2 комментария
0
Читал недавно статью ученых, там говорится о том, что на облаках, мол, бога нет... Только Гугл сидит и за всеми наблюдает. А так никого больше.
Google Cloud Born-Digital Summit пройдёт 25 марта, но можно уже сейчас.
Можно что?
А ссылку может можно?
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