Интервью с теми, кто застрял в «тропическом раю» во время пандемии

Рассказывают, что сейчас делать в Таиланде и стоит ли туда переезжать, чтобы работать удалённо.

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Материал подготовлен при поддержке Туристического управления Таиланда

Удалённая работа и жизнь в Азии была заметным трендом среди российских предпринимателей, программистов и фрилансеров в начале 2010-х. А сегодня у дауншифтинга появился новый смысл — если вся работа стала удалённой из-за коронавируса, то почему не переехать поближе к океану. Разбираемся в плюсах и минусах на примере Таиланда и тех, кто провёл там весь 2020 год во время пандемии.

Сергей, Паттайя

Самый «жёсткий» карантин в Паттайе длился примерно с марта по май 2020 года: действовал комендантский час с 10 вечера до 6 утра , не работали массажные салоны, спортзалы, супермаркеты закрывались в 9 вечера. Границы между провинциями были закрыты — стояли кордоны, которые задерживали всех, кто пытался пересечь границу Паттайи . В какой-то момент закрыли даже доступ на пляжи — приходилось ездить в соседнюю провинцию за 150 километров туда-обратно, чтобы искупаться. И то ближе к вечеру.

В последний раз на карантин всё закрывалось в январе 2021 года, после вспышки коронавируса в Бангкоке. Сейчас ещё сохраняются некоторые ограничения — супермаркеты работают до 11 вечера, а не круглосуточно, на входе в торговые центры и рынки проверяют температуру, везде стоят бесплатные санитайзеры, процентов девяноста тайцев продолжают носить маски каждый день. Но все основные туристические места — рестораны, гостиницы, зоопарки, аквапарки и храмы — уже открылись.

Можно перемещаться по островам и провинциям Таиланда без ограничений — самолётом, автобусом или на машине. Мы пока были только на трёх островах: Ко Чанг, Ко Самет и Ко Лан . Природа на островах потрясающая, особенно на Ко Чанге. После каждой поездки чувствуешь, как наполняешься энергией для новых дел.

Ко Чанг

Проводить 2020 год в Таиланде я не планировал. Изначально хотел съездить на Бали на пару недель в январе. Но жена предложила перезимовать всей семьёй в Таиланде. Билеты на прямой рейс Москва — Бангкок на нас с женой, ребёнка 6 лет, собаку и кошку обошлись примерно в 80 тысяч рублей.

В марте 2020 года страны стали ограничивать авиасообщение , и мы задумались, где лучше переждать пандемию: в России с бесплатной медициной, друзьями и родителями или в Таиланде в тепле и рядом с морем. Решили остаться — хотелось продлить пребывание на море, да и билеты в Москву резко поднялись в цене.

Как именно поднялись цены в марте 2020 на самолёт в Москву

У нас с женой свой бизнес — агентство digital-маркетинга для проектов в сфере криптовалют и блокчейна Decent Marketing Agency — продвигаем криптопроекты в странах Азии. Работаем с клиентами из разных регионов и часовых поясов, поэтому приходится подстраивать расписание: ложимся спать в 2 часа ночи, встаём около 11 утра по Бангкоку.

Мы снимаем дом с бассейном, поэтому, когда началась пандемия, то не было проблем с наличием жизненного пространства — у каждого своя комната, есть отдельное пространство, где мы все вместе собираемся, и беседка на улице.

Когда мы сюда приехали (в разгар сезона) дом с тремя комнатами, бассейном и парковкой сдавался за 30–35 тысяч бат в месяц — это примерно 70-85 тысяч рублей, плюс электричество и вода. Сейчас дом можно найти за 20–25 тысяч бат, то есть 48-60 тысяч рублей . Апартаменты с одной спальней в пяти минутах от моря обойдутся в 5–6 тысяч бат в месяц — примерно 12–15 тысяч рублей.

Сейчас отличное время для поездки в Таиланд — нет толп туристов, открыты многие места: храмы, святыни, острова, и нет страха заразиться коронавирусом. Фрилансерам лучше переезжать на Панган — там активная молодёжная тусовка удалёнщиков и фрилансеров. Для семейных людей с детьми подойдёт Паттайя.

В Таиланде можно прожить на любой «кошелёк» — хоть на $3 тысячи, хоть на $1 тысячу. И всегда будет тепло, море, свежие фрукты и морепродукты по «приятным» ценам. К тому же, здесь очень безопасно — уже год, как мы не закрываем входные двери в доме на ключ и не запираем машину .

Сергей, жена Марина и дочка

Советы от Сергея:

После прилёта нужно две недели провести в карантине, поэтому лучше ехать в Таиланд с туристической визой . Её легко продлить на месяц за 1900 бат — 4500 рублей. Это можно сделать в миграционном офисе в Таиланде.

. Её легко продлить на месяц за 1900 бат — 4500 рублей. Это можно сделать в миграционном офисе в Таиланде. В Паттайе есть кафе и рестораны на любой вкус — тайская, вьетнамская, китайская, итальянская, грузинская кухня. Но если хочется экзотической еды — попробуйте жареных насекомых, из фруктов — джекфрут и дуриан .



. Заранее выберите жильё. Если важна городская жизнь: магазины, кинотеатры, ночные клубы, то лучше жить в городе. Домов там меньше и они дороже — скорее всего придётся снимать кондо.



Обязательно попробуйте водные развлечения, когда приедете в Таиланд — гидроциклы, вейкборд.

Что нужно для поездки в Таиланд: 1. Паспорт — срок действия минимум полгода, и две незаштампованные страницы внутри. 2. Свидетельство о въезде — получить можно онлайн. 3. Виза — если вы хотите остаться в Таиланде больше, чем на 30 дней. 4. Оплаченная бронь карантинного отеля. 5. Медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение, включая COVID-19, на сумму не менее $100 тысяч. 6. Медицинская справка о разрешении на перелёт (Fit to Fly) — эта справка подтверждает, что турист здоров и готов совершить международный перелёт. 7. Медицинская справка об отсутствии COVID с лабораторным результатом RT-PCR теста. Справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский. Получить справку нужно не более, чем за 72 часа до вылета.



Ольга, остров Самуи

Я провела пандемию на острове Самуи, за всё время здесь было от силы 5 случаев заболеваний. По сравнению с другими частями Таиланда и, тем более, с остальным миром, ситуация спокойная.

На Самуи я переехала из Новосибирска 6 лет назад. Друзья открывали здесь йога-отель и пригласили меня на работу. Я менеджер по заселению: переписываюсь с гостями в интернете, бронирую номера, отвечаю на вопросы. Отель, в котором я работаю, является официальной тайской организацией, поэтому у меня оформлена рабочая виза , которую я периодически продлеваю.

Остров закрывали на карантин в апреле 2020 года — нельзя было ни уехать, ни приехать сюда, не рекомендовали посещать общественные места, а в магазины и супермаркеты можно было ходить только в маске. Но страха заразиться не было. Я воспринимала эту ситуацию, как большой отпуск: спокойно жила, отдыхала, наслаждалась всеми плюсами Таиланда — солнце, море, фрукты.

Йога в отеле, где работает Ольга

Конечно, не хватает путешествий. До пандемии я минимум два раза в год летала в соседние страны — в Малайзию и на Филиппины. Уже год никуда не езжу и есть небольшая ностальгия. Но пока можно свободно исследовать Таиланд, например в 20 минутах от Самуи находится остров Панган, обычно я еду туда рано утром и возвращаюсь к вечеру.

Сейчас хорошая возможность для фрилансеров, и тех, кто работает удалённо, пожить на островах: туристов почти нет, пляжи пустые, а цены на жильё низкие — апартаменты на месяц можно снять за $200 (15 тысяч рублей), хороший дом на семью — от $330 (25 тысяч рублей) в месяц. Большинство салонов и магазинов работает. Можно путешествовать по стране, отдыхать на природе, ездить на море, водопады.

Закат на Самуи

На Самуи нет строгих ограничений. Нужно носить маски, но случаев заражения давно не было. Жизнь продолжается. Наш отель Yoga hotel Satva Samui работает — просто гостей стало меньше. Раньше мы больше работали с русскими туристами, а сейчас с иностранцами — переключились на внутренний туризм. К нам приезжают из Бангкока, из других частей Таиланда — внутри страны можно свободно перемещаться. Часть услуг предлагаем онлайн, например, занятия йогой.

Советы от Ольги:

Попробуйте местные фрукты: манго, дуриан, мангустин. Дуриан должен быть свежий, только что открытый, тогда он понравится. В июне начинается сезон манго, здесь есть 15 разных сортов .

Посетите Чиангмай — древний город на севере Таиланда. Там много храмов и необычная архитектура.

Попробуйте местный необычный десерт — «стики-райс» — рис, который готовят на пару и подают вместе с манго.

Съездите на Ко Тао. Это небольшой остров с идеальными условиями для снорклинга и дайвинга — в воде хорошая видимость и богатый подводный мир .

. Если приедете в сезон дождей, то обязательно посетите водопады — на Самуи их около 20.



На Самуи больше 20 тайских храмов и 2 китайских. В храме на горе, на высоте 650 метров над уровнем моря, стоит статуя Золотого Будды, которую недавно отреставрировали, и открывается вид на весь остров.

Не у всех есть возможность получить рабочую визу, как у Ольги. Но в Таиланд можно приехать и без визы — на срок до 30 дней понадобится только Сертификат о въезде и страховка. Получить Сертификат можно онлайн — это займёт 7 рабочих дней. Тем, кто хочет приехать на больший срок, нужно получить визу. По TR-визе можно находиться в Таиланде 90 дней — виза выдаётся на срок до 60 дней, с возможностью продления ещё на 30. Стоит TR-виза $40. Ещё один вариант — специальная туристическая виза (STV) — выдаётся на 90 дней с возможностью продления на тот же срок дважды. По такой визе можно жить в Таиланде 270 дней (90+90+90). Стоит STV $80.



Сейчас это не сильно актуально (из-за сложного въезда), но в обычное время экспаты практикуют «визаран» — выезжают в соседнюю страну, например, в Малайзию, чтобы оттуда податься на новую визу. Потому что получить вид на жительство в Таиланде сложно.

Ольга, Пхукет

Когда началась пандемия, на Пхукете был жёсткий локдаун , даже между районами нельзя было перемещаться. Запретили работу баров, клубов, массажей, торговых центров. Работали только продовольственные магазины. Но после снятия ограничений стало «поживее».

Я переехала на Пхукет из Москвы 7 лет назад. Съездила отдохнуть, мне очень понравилось — решила переехать. Работала сначала в местной недвижимости, потом в туризме, но с началом пандемии компания закрылась. Возникла даже мысль уехать, но всё-таки я решила остаться и позже нашла удалённую работу маркетологом и онлайн-продажником.

Работа состоит в том, что я общаюсь с клиентами и консультирую их. Разница с Москвой 4 часа. Поэтому до часу дня я занимаюсь бытовыми делами: убираюсь, хожу в магазин, езжу на море, встречаюсь с друзьями, куда-то выезжаю. А с часа дня и до 9–10 вечера работаю дома: звоню клиентам, общаюсь с коллегами, консультирую. Можно работать и с пляжа из-под пальмы, но моя работа связана с постоянными звонками, а на пляже шумно . Я не всё время сижу за компьютером — могу съездить на обед или на море — искупаться или посмотреть на закат.

Сейчас в Пхукете всё работает, но пандемия всё равно сильно повлияла на моё потребительское поведение: я стала тратить меньше. На еду уходит примерно 10 тысяч бат в месяц (около 25 тысяч рублей), аренда апартаментов — 7 тысяч бат (примерно 18 тысяч рублей), интернет — 500 бат в месяц (1300 рублей). У меня своя машина и мотобайк, поэтому на аренду я не трачу. Езжу я не особенно много — на бензин выходит 1500 бат в месяц (3500 рублей).

В экономном режиме здесь можно жить на 50–60 тысяч рублей. В Москве, даже несмотря на то, что есть жильё, мои траты были бы намного больше. 2020 год был сложный в Таиланде — в плане доходов. Но с другой стороны здесь безопасно, хорошая экология, есть море, солнце и фрукты.

Русских с пандемией много уехало, остались самые «стойкие», но зато образовалось хорошее комьюнити . Всегда можно найти с кем встретиться, пообщаться «вживую», узнать, где купить или отремонтировать ту или иную вещь, попросить помощи, организовать совместное мероприятие — экскурсию, спортивную встречу или фридайвинг. Все стали ближе.

Советы от Ольги:

В Facebook есть группа Единая справочная на Пхукете — там можно пообщаться с русскими, живущими на Пхукете, обсудить разные вопросы.

Сейчас для поездки в Таиланд нужно брать минимум 100 тысяч рублей на человека — это страховка, билеты, виза и карантинный отель.



— это страховка, билеты, виза и карантинный отель. Обязательно поездите по островам, например, Пхипхи или Симилан — там очень необычная природа.

Все туристы, которые приезжают в Таиланд, должны пройти обязательный карантин в течение 15 ночей. Обещают, что весной этот срок будет сокращён, а с осени, для тех, кто вакцинирован, обсуждается въезд без карантина. Карантин нужно проходить в специально подготовленных отелях. В Бангкоке — это будет ASQ-отели (Alternative State Quarantine), в других провинциях — ALQ (Alternative Local Quarantine). Посмотреть список отелей, которые предоставляют такие услуги, и цены можно онлайн. Количество отелей для карантина растёт — появляются более доступные предложения. Забронировать отель нужно заранее на одном из сайтов.

Пошаговое руководство, чтобы приехать в Таиланд:

Получить визу, если собираетесь приехать больше, чем на 30 дней. Если приедете на меньший срок, виза не нужна. Заявление на любую визу можно подать онлайн, не менее чем за 15 рабочих дней до даты вылета.



Визу можно продлевать за деньги. В случае с TR-визой это можно сделать один раз. Сама виза — на 60 дней, продление — ещё на 30. Стоит продление 40$.



STV-виза выдаётся на 90 дней и потом её можно продлить на тот же срок два раза (всего на 270 дней). Её продление стоит 80$. Поэтому, если хотите остаться надолго, закладывайте в бюджет расходы. Получить свидетельство о въезде. Это обязательное требование в любом случае — летите вы с визой или без. Подать документы можно онлайн.

Подготовить пакет документов для регистрации на рейс: паспорт, свидетельство о въезде, виза, бронь отеля, медицинская страховка, две справки — об отсутствии COVID и о разрешении на перелёт.

Подготовить документы для прохождения таможенного контроля в Таиланде: паспорт, обратный билет, иммиграционная карточка, форма Т.8. Забронировать отель и пройти карантин в специальном отеле в течение 15 ночей. Карантин — это обязательное условие для въезда в Таиланд. Отель оплачивается туристом самостоятельно.



Сейчас в Таиланде можно спокойно перемещаться по островам и всей территории страны. А основные статьи расходов для жизни — аренда жилья и транспорта — уменьшились в два раза.