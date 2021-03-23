Коротко: международный онлайн-хакатон по Data science для девушек

Победительницы получат деньги и возможность попасть в McKinsey.

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Материал подготовлен при поддержке McKinsey

Для кого

Для студенток и специалисток в data-аналитике, свободно говорящих на английском.

Чем интересен хакатон

Участницы хакатона McKinsey WomenHack смогут познакомиться с единомышленницами со всего мира и показать своё знание инструментов углублённой аналитики в решении реальной бизнес-задачи.

Девушки узнают секреты отбора в Data Science направление McKinsey и пообщаются с сотрудниками компании о карьере аналитика.

Заявки подаются индивидуально, но после регистрации у участниц будет время, чтобы объединиться в группы по 3-4 человека. Тех, кто не сможет определиться с командой, организаторы распределят в мини-группы самостоятельно.

Что ещё нужно знать

Заявку на участие в хакатоне можно подать до 31 марта включительно. Необходимо заполнить небольшую анкету: указать образование, опыт работы, интересы и прикрепить резюме.