Конкурс инструкций
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Коротко: международный онлайн-хакатон по Data science для девушек

Победительницы получат деньги и возможность попасть в McKinsey.

8 8 комментариев
441 просмотров

Материал подготовлен при поддержке McKinsey

Для кого

Для студенток и специалисток в data-аналитике, свободно говорящих на английском.

Чем интересен хакатон

  • Участницы хакатона McKinsey WomenHack смогут познакомиться с единомышленницами со всего мира и показать своё знание инструментов углублённой аналитики в решении реальной бизнес-задачи.
  • Девушки узнают секреты отбора в Data Science направление McKinsey и пообщаются с сотрудниками компании о карьере аналитика.
  • Заявки подаются индивидуально, но после регистрации у участниц будет время, чтобы объединиться в группы по 3-4 человека. Тех, кто не сможет определиться с командой, организаторы распределят в мини-группы самостоятельно.

Что ещё нужно знать

Заявку на участие в хакатоне можно подать до 31 марта включительно. Необходимо заполнить небольшую анкету: указать образование, опыт работы, интересы и прикрепить резюме.

Хакатон пройдет 16 и 17 апреля: в первый день участницы получат дата-сеты и приступят к работе, во второй — представят свои решения экспертам.

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8 8 комментариев
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Конкурс технических инструкций
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8 комментариев
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Leha Shum

4

Почему для девушек только? Потому что если позволить им соревноваться наравне с мужчинами то все призовые места достанутся мужикам

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Даниил Кузнецов

Leha
0

Там, кстати, мужикам тоже можно. Но только если они идентифицируют себя как женщину

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Ground Zero

3

Хахаха, очередное унижение для женского пола.
Эти олени даже не понимают тот факт, что само выделение девушек отдельной категорией унижает и обесценивает понятие феминизма и "равенства" )))
Или хакатон против феминистических ценностей??
Надо тоньше. Сделать обычный хакатон, но дать разнарядку сверху: женщин не меньше 50%. И места чтобы разделились поровну. Вот это по-нашему!

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Александр Привалов

1

для девушек

Для белых девушек. Для белых гетеросексуальных девушек. Для белых гетеросексуальных девушек средних лет.

Ответить

Даниил Кузнецов

Александр
0

Нет. Для людей, которые идентифицируют себя как женщину

Ответить

Для Сохранения

1

Сексизм

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Александр Привалов

0

Del

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boj Ko

0

"Обратный Шовинизм" VS "Реверсивный Расизм"  - Что из них большее зло из так называемого "несуществующего зла"  ))))

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