Коротко: международный онлайн-хакатон по Data science для девушек

Победительницы получат деньги и возможность попасть в McKinsey.
Материал подготовлен при поддержке McKinsey
Для кого
Для студенток и специалисток в data-аналитике, свободно говорящих на английском.
Чем интересен хакатон
- Участницы хакатона McKinsey WomenHack смогут познакомиться с единомышленницами со всего мира и показать своё знание инструментов углублённой аналитики в решении реальной бизнес-задачи.
- Девушки узнают секреты отбора в Data Science направление McKinsey и пообщаются с сотрудниками компании о карьере аналитика.
- Заявки подаются индивидуально, но после регистрации у участниц будет время, чтобы объединиться в группы по 3-4 человека. Тех, кто не сможет определиться с командой, организаторы распределят в мини-группы самостоятельно.
Что ещё нужно знать
Заявку на участие в хакатоне можно подать до 31 марта включительно. Необходимо заполнить небольшую анкету: указать образование, опыт работы, интересы и прикрепить резюме.
Хакатон пройдет 16 и 17 апреля: в первый день участницы получат дата-сеты и приступят к работе, во второй — представят свои решения экспертам.
Почему для девушек только? Потому что если позволить им соревноваться наравне с мужчинами то все призовые места достанутся мужикам
Там, кстати, мужикам тоже можно. Но только если они идентифицируют себя как женщину
Хахаха, очередное унижение для женского пола.
Эти олени даже не понимают тот факт, что само выделение девушек отдельной категорией унижает и обесценивает понятие феминизма и "равенства" )))
Или хакатон против феминистических ценностей??
Надо тоньше. Сделать обычный хакатон, но дать разнарядку сверху: женщин не меньше 50%. И места чтобы разделились поровну. Вот это по-нашему!
для девушек
Для белых девушек. Для белых гетеросексуальных девушек. Для белых гетеросексуальных девушек средних лет.
"Обратный Шовинизм" VS "Реверсивный Расизм" - Что из них большее зло из так называемого "несуществующего зла" ))))
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