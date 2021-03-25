Коротко: дебетовая карта с безлимитным кэшбеком и доступом в бизнес-залы аэропортов

У клиентов Citi Priority есть личный консьерж-сервис, страховка в путешествиях и онлайн-кошелёк с 17 валютными счетами.

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Материал подготовлен при поддержке Citibank

Для кого

Для тех, кто много путешествует и летает в командировки, а также любителей покупок, в том числе в зарубежных интернет-магазинах.

Особенности карты Citi Priority

Кэшбек до 10% на все покупки без лимитов по сумме вознаграждения: чем больше потратите — тем больше будет выплата.

Накопительный счёт под 5% годовых. Его можно пополнять или закрыть досрочно. Процент на остаток начисляется ежедневно и выплачивается каждый месяц.

Снятие наличных, все онлайн-переводы со счёта на счёт и три перевода в месяц на карты других банков — без комиссии.

Привилегии для путешественников: бесплатный консьерж-сервис, страховка до $200 тысяч и доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру.

Мультивалютный кошелёк: открыть новый счёт в одной из 17 валют можно в мобильном приложении банка. Система сама определит транзакцию (например, в иенах) и спишет средства с нужного счёта.

Что ещё нужно знать

Ежемесячное обслуживание карты стоит 300 рублей, но будет бесплатным при выполнении одного из условий:

Траты по карте от 75 тысяч рублей в месяц.

Ежемесячные зачисления от 250 тысяч рублей (зарплата и другие переводы).

Среднемесячный баланс от 1,5 млн рублей.

За выпуск карты и первую покупку клиенты получат приветственный бонус в 3 тысячи рублей. Ещё 17 тысяч начислят за размещение на счёте 1,5 млн рублей. Акция продлится до 31 мая.