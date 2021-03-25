Коротко: дебетовая карта с безлимитным кэшбеком и доступом в бизнес-залы аэропортов

У клиентов Citi Priority есть личный консьерж-сервис, страховка в путешествиях и онлайн-кошелёк с 17 валютными счетами.
Материал подготовлен при поддержке Citibank
Для кого
Для тех, кто много путешествует и летает в командировки, а также любителей покупок, в том числе в зарубежных интернет-магазинах.
Особенности карты Citi Priority
- Кэшбек до 10% на все покупки без лимитов по сумме вознаграждения: чем больше потратите — тем больше будет выплата.
- Накопительный счёт под 5% годовых. Его можно пополнять или закрыть досрочно. Процент на остаток начисляется ежедневно и выплачивается каждый месяц.
- Снятие наличных, все онлайн-переводы со счёта на счёт и три перевода в месяц на карты других банков — без комиссии.
- Привилегии для путешественников: бесплатный консьерж-сервис, страховка до $200 тысяч и доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру.
- Мультивалютный кошелёк: открыть новый счёт в одной из 17 валют можно в мобильном приложении банка. Система сама определит транзакцию (например, в иенах) и спишет средства с нужного счёта.
Что ещё нужно знать
Ежемесячное обслуживание карты стоит 300 рублей, но будет бесплатным при выполнении одного из условий:
- Траты по карте от 75 тысяч рублей в месяц.
- Ежемесячные зачисления от 250 тысяч рублей (зарплата и другие переводы).
- Среднемесячный баланс от 1,5 млн рублей.
За выпуск карты и первую покупку клиенты получат приветственный бонус в 3 тысячи рублей. Ещё 17 тысяч начислят за размещение на счёте 1,5 млн рублей. Акция продлится до 31 мая.
Диванные эксперты, скажите, в чем подвох? Пора с Тинькофф Блэк уходить?
подвох в том, что Ситибанк - неудобнейшее дерьмище
На днях только смотрела условия. Бизнес-залы только 2 прохода в месяц, и то если условиям по суммам соблюдаются. Ну 4 прохода, если ещё и деньги хранишь. А так 30$ за каждый проход. Причём для спутников, кто с тобой летит, вообще всегда платно. Так себе условия, отмела Ситибанк для себя.
Регулярно вижу рекламу Citibank в Facebook, но самое интересное там в комментариях) Вот уж никогда бы не подумал что такие отзывы могут быть на филиал иностранного банк)
И что там говорят?
Что конкретно пишут не вспомню, но складывается ощущение что читаешь отзывы на захудалое отделение Сбербанка в далёкой тайге, которое не модернизировали лет 30)) "Где открывали туда и идите" версии 2.0
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