Зачем и как использовать iPad в работе и жизни: необычные приложения и сценарии

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Материал подготовлен при поддержке iPort — Apple Premium Reseller

Представители разных профессий, которые не представляют свою жизнь без iPad, поделились опытом использования этого устройства, перечислили любимые приложения и описали свой подход к жизни с техникой Apple.

В сентябре Apple выпустила новый iPad Air: с обновлённым дизайном, на 40% более быстрым процессором, дисплеем Liquid Retina и Touch ID. Купить устройство и получить консультацию экспертов можно в iPort — сети премиум-магазинов техники Apple в России.

Влад Куклев, сооснователь образовательного игрового стриминга для детей Dizz.tv и продакт-менеджер в «Готово»

Продуктовую работу iPad с Apple Pencil закрывает для меня почти целиком. Перечислю приложения, которые использую.

Влад Куклев

Заметки

Начинаю со стандартного приложения заметок c Apple Pencil в руке. Так можно перейти в разговоре от слов к визуальному уровню. Однажды зарисовывал так для коллеги сложный процесс в компании. До этого час мучался, объясняя словами, а после зарисовки справились за 10 минут. Заметил, что для себя тоже полезно накидать от руки черновик перед тем, как идти проектировать, — экономит в итоге время.

Затем наступает этап чистовой работы, который закрывает Miro. Там я составляю путь пользователя из скриншотов сайта, собираю прототипы лендингов, группирую инсайты из пользовательских интервью. На ноутбуке для этих задач я предпочитал Figma. Её до сих пор нет на iPad, и Miro стал спасением.

Влад Куклев

Иногда на сервере что-то отваливается, и нужно перезапустить. Здесь помогает Termius, полноценный терминал. У него есть один недостаток: сессия в фоне держится только 15 секунд из-за ограничений iPadOS. Приходится часто перелогиниваться, когда параллельно гуглишь решения проблемы.

Влад Куклев

Для аналитики использую стандартное приложение Google Analytics, когда нужно быстро вытащить простую цифру. Для сценариев посложнее уже лезу в веб-версию. Поставил себе на главный экран PWA-приложение нашего Metabase — основная продуктовая аналитика лежит там. В результате большую часть запросов к данным пишу с iPad.

Денис Германенко, основатель студии мобильной разработки CleverPumpkin

Денис Германенко

Я пользуюсь iPad Air четвёртого поколения (2020) на 256 ГБ без сим-карты. Большая часть моих iPad была с сим-картой, но в последнем я решил отказаться от неё, так как раздача интернета с iPhone решает задачу доступа к сети. Сам iPad Air просто обалденный; всё-таки форм-фактор с острыми углами очень привлекательный.

Это календарь на стероидах. Его основное преимущество — возможность формировать наборы календарей, что очень удобно, когда их много. У меня это личный, рабочий, календарь релизов, календарь отпусков сотрудников компании, календари нескольких переговорок. Из приятных бонусов — отображение прогноза погоды на ближайшие дни.

Денис Германенко

На iPad календарь часто бывает включен в режиме SplitScreen, чтобы планировать разные задачи в таск-менеджере. Приложение работает на всех устройствах (Mac, iPhone, Apple Watch), а на iPad ещё люблю его за удобные и информативные виджеты.

Денис Германенко

Я очень любил Google Reader, но потом его закрыли. Тогда я переехал в Feedly и остался в нём. Это агрегатор RSS-новостей. У меня отключены все уведомления, кроме персональных сообщений в мессенджерах, календаря и таск-менеджера. Я люблю потреблять контент осознанно и по расписанию, хоть и знаю, как это самонадеянно. Поэтому RSS для меня лучше, чем нескончаемый поток уведомлений из различных приложений.

«Книги»

Несмотря на наличие любимого PocketBook (ведь только с него можно читать книги нормально на улице), больше книг я читаю именно с iPad. И «Книги» — это лучшее приложение для меня из-за удобнейшей системы пометок и заметок на полях при чтении книги. Есть возможность собрать все сделанные пометки и отправить себе в красивом виде на почту, чтобы потом сделать свой небольшой конспект в любимом Notion.

Я отказался от бумажных блокнотов. В моём ящике остались пылиться десятки модных и красивых Moleskine разных размеров. iPad и Apple Pencil заменили мне бумагу, а ручку приходится доставать, только чтобы подписать какие-то документы.

Денис Германенко

Все личные записи от руки я веду в «Заметки», а вот для рабочих записей моя находка — Notability. Изначально приложение было создано для записей на лекциях, так как помимо записей ручкой можно включить и диктофонную запись, которая идёт синхронно с рукописными пометками. Но я использую Notability не всегда с записью разговора, потому что это и просто отличный блокнот с бесконечной прокруткой вниз. Запись разговора удобно включать на длинных встречах или собеседованиях, когда хочется вернуться в контекст и понять, когда ты делал ту или иную пометку.

Чем ещё хорош iPad c Apple Pencil на встречах: люди спокойно относятся к тому, что ты делаешь пометки ручкой на iPad. В отличие от ситуаций, когда ты печатаешь что-то в ноутбуке. Как ни крути, но собеседники часто считают, что ты отвечаешь кому-то в мессенджерах, а не записываешь тезисы из вашей текущей беседы.

Ещё иногда использую Notablity, чтобы быстро набросать простой интерфейс, когда словами сложно объяснить свою идею. Есть приложение под macOS, которое недавно обновили под современный дизайн. Удобно анализировать сделанные на iPad записи.

Известная альтернатива Notability — это GoodNotes, но мне он не зашёл тем, что страница блокнота там имеет конкретную высоту, и чтобы продолжить длинную заметку, надо уйти на следующую страницу.

Денис Германенко

Запускаю Pigment иногда, чтобы отвлечься и расслабиться. Простая раскраска с огромным количеством шаблонов и цветовых палитр. Вполне можно обходиться и бесплатной версией.

Илья Рябов, сценарист, редактор в «Клик Клак медиа» и Little Big Production

Илья Рябов

iPad как основной компьютер я использую года c 2015-го — 16-го, то есть начал задолго до анонса iPadOS. Уже тогда заинтересовал вектор, в котором Apple начала развивать планшеты, а громоздкие десктопные ОС ощущались для меня избыточными, с логикой работы прямиком из прошлого века.

Вдохновившись энтузиастами, которые использовали iPad в качестве основного компьютера, продал MacBook Pro 2015. А на вырученные деньги взял новый тогда iPad Pro 10.5 с чехлом-клавиатурой и купил пару программ.

С тех пор пользовался разными моделями, включая 11- и 12.9-дюймовые «прошки». Понял, что последний мне великоват. Неудобно держать одной рукой, да и пользоваться без чехла. Этот текст набираю на iPad Air 2020, которым пока доволен. Даже к отсутствию экрана на 120 ГЦ быстро привык.

Мне повезло: большая часть работы связана с текстом. Пишу, читаю, правлю, переписываю и переписываюсь — iPad для всего этого идеально подходит. Большой текст удобно набирать на внешней клавиатуре, у меня это чехол Smart Keyboard. Иногда подумываю о Magic Keyboard, тем более уже пользовался ей с 12,9-дюймовой «прошкой».

Илья Рябов

С пристёгнутой клавиатурой iPad вполне напоминает ультрабук. Но если хочу почитать сценарий, электронную книгу, сохранённую статью, обработать фото — лёгким движением клавиатура отстёгивается и ультрабук превращается… превращается ультрабук… в элегантный планшет!

Нужна пометка в доке, подпись в документе или более точная ретушь участка кожи — беру Apple Pencil. Позвали в подкаст — к iPad без проблем цепляется большинство USB-микрофонов. Новые модели вроде RODE NT-USB mini делают это без переходников, одним проводом USB Type-C на Type-C.

Реальный кейс, который часто привожу в пример: бренд йогуртов обратился за рекламой. Пока с друзьями писали сценарий, поняли, что пригодится простейшая раскадровка, а после — пре-шут, по которым режиссёру на съёмках проще будет понять, что мы там напридумывали. В итоге текст, рисунки, съёмка пре-шута, дальнейший его монтаж — и всё на одном iPad. Круто, по-моему.

Нравится думать, что, благодаря аксессуарам, Apple делает из iPad модульный компьютер или рабочую/развлекательную станцию, которую легко и быстро адаптировать под ваши задачи. Были бы деньги на аксессуары и софт.

Стандартное приложение «Заметки» полностью устраивает для личных записей и черновиков, а Google Docs лучше всего подходит для совместной работы над проектами — как «Сбер», есть у всех.

News Explorer — крутая RSS-читалка, если кто-то ещё помнит, что это. Для синхронизации подписок использует iCloud, бесплатно обновляется, за что и любим. А ещё доступна для iPhone, Apple Watch и даже Apple TV, что абсолютно бесполезно, но прикольно.

Илья Рябов

В News Explorer по старой привычке работы в новостях лежит 20–30 сайтов. По выходным полностью разгребаю, интересное кидаю в Reading List в Safari и сохраняю для офлайн-чтения.

«Книги» — сюда загружаю купленные книги в формате. epub, странички красиво листаются. Прогресс и пометки синхронизируются между устройствами, можно поставить цель в минутах.

Илья Рябов

LumaFusion — самый навороченный видеоредактор под iOS. Без подписок, без конкурентов — одним словом, безупречный.

Да, работает на iPhone, но на iPad раскрывается и тягается с настольными монтажками. Поддерживает мышь, тачпад, шорткаты, луты, внешние диски и кучу всего еще.

Ferrite — крутой аудиоредактор, одно время монтировал в нём подкасты. Мажорные обновления, к сожалению, платные, но того стоят. Отдельно радует поддержка Apple Pencil, удобно им резать дорожки.

Илья Рябов

Pixelmator Photo — мощный, гибкий фоторедактор. Отличный интерфейс, единоразовая покупка и тьма функций, плюс любопытные ML-фичи. Например, увеличение разрешения или умный перенос цветов с одного изображения на другое.

Илья Рябов

Все фотографии для своего Instagram обрабатываю сейчас в нём.

Илья Рябов

Если нужен фотошоп, открываю Affinity Photo, — но фотошоп нужен редко.

Илья Рябов

Apollo — альтернативный клиент Reddit. Приятный, настраиваемый и без рекламы.

ProCreate — рисовать не умею, но не рисовать в ProCreate намного приятнее, чем где-либо ещё.

Отдельно покажу папку с играми. Пока нет консоли, абсолютно не обламываюсь, наслаждаясь ироничной Little Orpheus из Apple Arcade. Иногда с друзьями рубимся в королевскую битву мобильной Call of Duty и разгоняем какие-то идеи. И отдохнули, и время с пользой провели. Так находим себе оправдание, наверное.

Как видите, игры есть, но в глубине души мечтаю, чтобы отдельные порты на Switch вышли и на iPad. Потому что почему бы и да?

Новый iPad Air можно купить в iPort-Apple Premium Reseller. В сети действует услуга трейд-ин: она позволяет обменять старое устройство на любое новое с доплатой.

Специалисты iPort быстро проведут диагностику и оценят стоимость вашего устройства, которая зависит от типа и модели. Эту сумму вычтут из стоимости новой модели. При этом одновременно сдать можно сразу несколько устройств — их стоимость сложится.