Коротко: чем техника Acer может быть полезна бизнесу

8 апреля компания проведёт онлайн-презентацию Iron Trends для предпринимателей.

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Материал подготовлен при поддержке Acer

Для кого

Для владельцев бизнесов и руководителей отделов закупок, принимающих решение, на какой технике будут работать сотрудники.

Чем интересны Iron Trends

Руководство Acer расскажет, что изменилось в закупках техники в пандемию, подведёт итоги 2020 года и поделится планами на 2021 год.

Компания представит новый для российского рынка продукт — сервера Altos, а также расскажет о других возможностях для малого и среднего бизнеса.

Посетители онлайн-презентации смогут узнать о трендах развития рынка персональных компьютеров и задать вопросы спикерам.

Что ещё нужно знать