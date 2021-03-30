Конкурс инструкций
Промо

Коротко: чем техника Acer может быть полезна бизнесу

8 апреля компания проведёт онлайн-презентацию Iron Trends для предпринимателей.

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Материал подготовлен при поддержке Acer

Для кого

Для владельцев бизнесов и руководителей отделов закупок, принимающих решение, на какой технике будут работать сотрудники.

Чем интересны Iron Trends

  • Руководство Acer расскажет, что изменилось в закупках техники в пандемию, подведёт итоги 2020 года и поделится планами на 2021 год.
  • Компания представит новый для российского рынка продукт — сервера Altos, а также расскажет о других возможностях для малого и среднего бизнеса.
  • Посетители онлайн-презентации смогут узнать о трендах развития рынка персональных компьютеров и задать вопросы спикерам.

Что ещё нужно знать

Презентация начнётся 8 апреля 2021 года в 11.00. Чтобы поучаствовать в ней, нужно предварительно зарегистрироваться.

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Конкурс технических инструкций
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Коротко: ничем особенным

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