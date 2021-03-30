Коротко: чем техника Acer может быть полезна бизнесу

8 апреля компания проведёт онлайн-презентацию Iron Trends для предпринимателей.
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Материал подготовлен при поддержке Acer
Для кого
Для владельцев бизнесов и руководителей отделов закупок, принимающих решение, на какой технике будут работать сотрудники.
Чем интересны Iron Trends
- Руководство Acer расскажет, что изменилось в закупках техники в пандемию, подведёт итоги 2020 года и поделится планами на 2021 год.
- Компания представит новый для российского рынка продукт — сервера Altos, а также расскажет о других возможностях для малого и среднего бизнеса.
- Посетители онлайн-презентации смогут узнать о трендах развития рынка персональных компьютеров и задать вопросы спикерам.
Что ещё нужно знать
Презентация начнётся 8 апреля 2021 года в 11.00. Чтобы поучаствовать в ней, нужно предварительно зарегистрироваться.
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