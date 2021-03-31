Зачем выпускнику вуза проходить лидерскую программу, которая обещает, что он станет руководителем за 2,5 года

Разбираемся на примере трёх историй участников Unilever Future Leaders Programme.

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Материал подготовлен при поддержке Unilever

После окончания бакалавриата у выпускников есть несколько вариантов: пойти на обычную работу, поступить в магистратуру или попробовать лидерскую программу в большой компании. Последний вариант — обычно самый редкий, о таких программах знают немногие.

Что такое лидерская программа?

Участник программы проходит ускоренное развитие на практике, чтобы через 2–3 года получить представление о работе бизнеса на разных уровнях и стать руководителем.

В случае Unilever составляется индивидуальный план развития , который определяет из чего будет состоять программа. Это зависит от того, к какой должности по итогам программы движется участник.

Изначально каждый выбирает основной отдел — маркетинг, ИТ, финансы или другой, — а потом проходит через «ротации»: по очереди работает в разных отделах компании. Или примеряет на себя разные роли в «домашнем» отделе, чтобы получить разные компетенции.

Лидерская программа — это не стажировка

Она оплачивается, как и обычная работа, в случае Unilever это зарплата от 115 тысяч рублей . Компания частично компенсирует аренду жилья при переезде и у каждого участника есть свой ментор — это директор или вице-президент Unilever.

Стать участником программы не так просто — есть ограничения по году выпуска из университета (в Unilever — не позже, чем через 4 года после окончания вуза), требуется хорошее знание английского языка.

Часть программы — это опыт руководства, поэтому очень скоро потребуется показать умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. И ещё командировки — как по России, так и в другие страны (до 9 месяцев), чтобы понять, как работает международный бизнес.

На что это похоже?

У каждого своя лидерская программа. Почитайте истории трёх участников Unilever Future Leaders Programme — каждый из них занимался абсолютно непохожими вещами.

Валентин Симанов

Я родился в Пензе, в 17 лет поступил в ВШЭ и переехал в Москву. На четвёртом курсе бакалавриата случайно попал на маркетинговый кейс-чемпионат Unilever: меня позвали соседи по общаге — им нужен был третий участник. Мы вышли в финал кейс-чемпионата и проиграли, но я тогда понял, что у меня есть потенциал быть маркетологом в FMCG.

После чемпионата было легко попасть на стажировку, а затем и на лидерскую программу. Сейчас у меня остаётся полгода до её окончания. Моя «домашняя» функция, в которой я начинал и закончу программу, — это маркетинг. Уже сейчас я старший бренд-менеджер — обычно эту роль занимают люди, у которых опыт в маркетинге около 5-6 лет.

Лидерская программа изнутри

Типичных дней в программе не было — она построена таким образом, что практически каждый день сталкиваешься с новыми задачами. В этом вся суть: ты находишься в тонусе и лёгком стрессе.

У большинства стажёров работа начинается с полевой ротации, когда тебя отправляют в один из регионов России. Я попал в Новосибирск, какое-то время был торговым представителем, потом мерчендайзером — занимался выкладкой товаров в магазинах. За счёт этого опыта я буквально пощупал своими руками, как наш продукт попадает на рынок.

Первую ротацию в своей «домашней» функции — маркетинге — я проходил на бренде Axe. Мы перезапускали упаковку для дезодорантов и гелей для душа — я отвечал за гели. Мне нужно было разобраться, как сделать упаковку привлекательной для потребителя , чтобы он понимал ключевые преимущества, взглянув на полку.

После этого я познакомился с ребятами из R&D (отдел исследований и разработок) и узнал, как выпускают новые продукты на рынок. Глобальный бренд присылал основной дизайн упаковки, мы же его адаптировали. В этикетке были изменения, поэтому я ездил в командировку к поставщику, где мы на протяжении двух дней сидели на фабрике (по производству этикеток) и с менеджером выводили нужные цвета, чтобы текст читался хорошо, розовый был достаточно маскулинным, и так далее.

Мне пришлось разобраться, что такое Pantone, система печати CMYK, как работает офсетная и цифровая печать. Тогда я уже достаточно хорошо ощущал бренд (уже прошёл почти год на программе), поэтому задачу полностью доверили мне.

На другой ротации я, как маркетолог, готовил рекламные кампании в музыкальной и киберспортивной среде: составлял бриф для креативных агентств, выбирал из предложенных вариантов, допиливал идеи. Тогда довелось пообщаться со множеством интересных людей, например с рэпером GONE.Fludd .

После маркетинга я захотел получить опыт в digital и электронной коммерции. Если у тебя есть план и чёткое понимание, чего ты хочешь от программы — конкретных ротаций или функций, — и ты об этом сообщаешь, то, как правило, тебе идут навстречу, и всё получается.

Ротации в лидерских программах разных компаний отличаются. В Unilever специалисты начинают и заканчивают работу в своей «домашней» функции, которую они выбрали изначально, — маркетинге, IT, HR, финансах или другой.



Ротации по остальным департаментам бизнеса зависят от индивидуального плана развития (который обсуждается с ментором). У одного человека они могут занимать целый год, а у другого всего пару месяцев. Кто-то примеряет на себя множество ролей в домашнем отделе, а кто-то решает остановиться на одной.

В электронной коммерции я получил серьёзный опыт в роли аккаунт-менеджера. Я занимался развитием партнёрских отношений практически с нуля с «Самокатом» и «Яндекс.Лавкой». Это был ноябрь 2019 года, у «Лавки» было 20–30 точек, а «Самокат» работал только в Санкт-Петербурге.

Когда я принёс идею по расширению работы с ними руководителю, он ещё не воспринимал эти каналы всерьёз, но сказал, что, скорее всего, за ними будущее, и нужно следить за развитием. Он полностью делегировал мне взаимодействие с ними, так как сам фокусировался на крупных игроках в онлайне — они приносили примерно в 10 тысяч раз больше с точки зрения оборота.

Я чуть ли не из открытых источников узнавал нужные контакты, созванивался и договаривался о встречах , первые из которых проводил сам. Когда «Самокат» и «Лавка» начали расти в десятки раз каждый месяц, ко мне присоединился старший менеджер. Мне пришлось пройти хорошую школу переговорщика и понять, как выглядят контрактные отношения с нашими клиентами.

Зачем нужен ментор

Кроме линейного руководителя, у тебя всегда есть ментор из числа топ-менеджеров. Моим была Анастасия Кнорре, директор по маркетингу категории бытовой химии Unilever в России, Украине и Беларуси. В среднем мы с ней виделись раз в месяц и обсуждали в основном не бизнес, а моё развитие и карьерный рост.

Больше всего мне запомнилась одна из первых встреч, когда Настя спросила, кто, на мой взгляд, хороший маркетолог одним словом. К тому моменту я прошёл чемпионат, стажировку и полевую ротацию и уже считал себя матёрым парнем.

Я перебирал различные варианты минут 15 и весь измучился. В итоге она объяснила, что хороший маркетолог — это бизнесмен, человек, который за свой бренд отвечает как за собственный бизнес и знает о нём столько же . Это был для меня один из первых инсайтов.

Анастасия часто помогала донести до лидерского комитета мои интересы, чтобы я побывал на тех ротациях, которые сам выбрал.

Ментор — это всегда менеджер высокого уровня, директор или вице-президент. Он принимает активное участие в том, что участник программы делает в UFLP, чтобы убедиться, что все действительно заняты значимыми для себя вещами.

Трудности

Для кого-то минусом, а для кого-то плюсом будет то, что каждые 6–9 месяцев нужно переходить с одной роли на другую. Иногда жаль уходить, кажется, что ты только научился делать что-то, получил первые результаты.

Тебе приходится работать даже больше, чем твоим коллегам, которые находятся на той же самой позиции маркетолога по два года; но, в отличие от них, ты за короткий промежуток времени получаешь массу опыта, меняешь отделы. Многому учишься не по книжкам, а на собственном опыте и ошибках .

При этом ты работаешь на временном контракте. А значит, каждый год после обсуждения результатов есть вероятность, что он может быть не продлён — тут всё зависит от тебя. Но это скорее стимул. Зато есть хорошая зарплата на старте, которая растёт с достижениями, и годовой бонус.

На программе достаточно серьёзный отсев. Часть ребят уходит в самом начале, понимая, что не справляется с задачами, с уровнем стресса. Кому-то об этом говорят по итогам нескольких ротаций и обратной связи. По моим ощущениям, после программы на ожидаемую роль выходит примерно треть.

Компании в FMCG морально устарели?

FMCG нельзя назвать какой-то взрывной отраслью с точки зрения продукта, как ИТ или биотех. Потребительские товары становятся всё больше похожи друг на друга, рынок постепенно коммодитизируется.

Но с другой стороны это очень зрелая отрасль, а значит, в ней реализуются самые мощные и экспертные бизнес-практики. Внутри FMCG-компаний можно сформировать хороший фундамент для понимания бизнеса в целом, пройти школу жизни.

Поэтому я не считаю, что FMCG-компании морально устарели. Например, возьмём коммуникации: мы один из самых крупных рекламодателей на рынке, а значит, наши партнёры и агентства приносят все самые крутые и новые инструменты для продвижения.

У нас даже есть целый «диджитал-хаб» — аккумулятор всех самых актуальных компетенций в диджитале. Я поработал там и могу сказать, что мы не то что не устарели, а ещё впереди планеты всей во многих вопросах.

Яков Ермияев

Я родом из города Волгограда, учился в МГУ на факультете почвоведения, а сейчас работаю на менеджерской позиции в Unilever. После университета я сфокусировался на поиске работы в направлении, которое давало бы широкий взгляд на бизнес.

Мне очень хотелось пойти туда, где происходит трансформация, большие изменения, поэтому я сначала решил, что хочу работать в цепочке поставок, а дальше выбирал из разных компаний и их программ.

Тогда я нашёл три «раскрученных» варианта: Unilever, Mars и L'oreal, и мне показалось, что программа Unilever больше подходит для изучения цепочки поставок. Так я оказался на UFLP в отделе Supply Сhain.

Я закончил программу в ноябре 2020 года. Все 2,5 года работал в разных департаментах, начиная от логистики и производства и заканчивая глобальной цепочкой поставок.

От Екатеринбурга до Кении

Программа построена таким образом, что с каждой ротацией, с каждой новой ролью расширяется твоя зона ответственности. Сначала я занимался больше аналитической деятельностью, но постепенно у меня появилась в подчинении команда и операционное управление.

Например, в Екатеринбурге на нашей фабрике «Калина» я руководил группой внутренней логистики. Мы вместе с командой занимались проектированием и реализацией различных инженерных решений.

Например, чтобы без участия человека подавать флаконы со склада на линию . Фактически я работал на производстве, постоянно присутствовал в цехе, был на связи с подрядчиками, инженерами и работал с документацией.

Совсем противоположная ситуация была в командировке в Кении , где мы оценивали глобальную цепочку поставок. Там я провёл три недели. Этот проект требовал погружения в операционную работу, быстрое знакомство с огромным количеством людей.

Большую часть времени мы проводили интервью на чайных плантациях, чтобы узнать, как устроена цепочка поставок, какие есть потери, где создаётся добавленная стоимость и так далее.

Основная сложность в Кении была в разнице культур. Вроде ты садишься пить с человеком чай, а тебе приносят чай, заваренный в молоке, и бутерброды с маргарином. Или исторические события и темы, которые для нас привычны и приемлемы, люди могут воспринимать совсем иначе.

Фотографии Якова с чайных плантаций

Корпоративная культура и стейкхолдеры с разными интересами

Самым сложным мне казалось управление командой. Когда у тебя в подчинении появляются люди, помимо рабочих отношений ты должен выстраивать их программу развития и следить за их результатами. Такие навыки, по моим ощущениям, вырабатываются только с опытом.

Очень важно, чтобы ментор в UFLP был заинтересован и имел с тобой схожий опыт, но и участник программы должен уметь пользоваться этим ресурсом, уметь задавать вопросы и рефлексировать.

Мне повезло, я попал к очень сильному ментору. В начале программы мы общались примерно раз в месяц, а дальше, по мере получения опыта, сократили встречи до одного раза в квартал. В основном мне требовалась помощь, когда дело касалось менеджерских навыков либо корпоративной культуры.

Например, один из проектов складывался довольно сложно, в него было вовлечено много стейкхолдеров с разными интересами. У меня не получалось сосредоточить их вокруг моего проекта. Тогда ментор очень помогла с пониманием, почему так происходит. Объяснила, у кого какие интересы в проекте, как с ними взаимодействовать, кто нужен и кто не нужен.

Надпись на табличке: «первый куст чая в Кении посадили в 1903 году братья Кейн»

Чего ожидать от лидерской программы

Один из самых ценных навыков, которые даёт программа, — это способность быстро адаптироваться в новом коллективе и вникать в суть процессов (опять же, из-за постоянной смены отделов). Этот интенсив в работе позволяет довольно быстро разобраться в себе.

Но есть и минус. Это может быть написано в программе, но ты не всегда осознаёшь, что тебе действительно придётся много переезжать : менять не только отделы, но и квартиры, привычные магазины, парикмахерские, города, а иногда и страны. Это вроде понятная мысль, но её нужно прочувствовать и прожить. За 2,5 года я пожил в Ростове, Роттердаме, Москве и несколько раз в Екатеринбурге. Для меня это было основным вызовом.

По моим наблюдениям, из программы люди уходят по двум причинам: либо оказываются не готовы к постоянным переездам и смене ротаций, либо их хантят другие компании. Но у меня нет ощущения, что кто-то уходит неудовлетворённым: ты в любом случае получаешь, и компания, как мне кажется, ведёт себя очень честно и открыто с точки зрения ожидания и оценки твоих результатов работы.

В целом я думаю, что все люди, которые приходят в программу, — это уже в том или ином виде лидеры. По мере работы они получают возможность реализовать и развить потенциал.

В Unilever работают достаточно гибко: тут вы можете привлечь к своей идее людей из любых отделов и собрать полноценную команду, с которой будете работать и дальше.

Во время учёбы в университете не всегда понимаешь, насколько оторванные от реальности или, наоборот, приземлённые твои мысли и идеи . Там коммуникация гораздо менее концентрированна: если приходит какой-то эксперт, то он выступает перед всей аудиторией. В работе же, вокруг тебя очень много профессионалов, и коммуникация происходит лицом к лицу. Если тебе нужно что-то узнать, понять, прочувствовать — это происходит гораздо быстрее.

Работа в FMCG-компании

При всём при этом у компаний в FMCG есть много вызовов. Одна из проблем — медленное внедрение новых технологий (машинное обучение, блокчейн и т.д.). Здесь высокий уровень автоматизации, но пока это автоматизация с довольно простыми инструментами.

В FMCG классная школа менеджмента: по моему мнению, в России это эталон управления. Я практически не видел менеджмент-кризисов в FMCG или случаев найма стороннего консультанта для обучения своих директоров.

Лия Хафизова

Я переехала в Москву из Уфы. После школы поступила в ВШЭ на факультет экономики, а потом в магистратуру по финансовым рынкам. Тогда для отбора в UFLP нужно было пройти тест c геймификацией, после которого нас пригласили в офис, и мы целый день решали групповые и индивидуальные задачи (сейчас с учётом пандемии всё проходит в digital).

Я прошла отбор и начала программу в сентябре 2018 года. Обычно она длится 2,5 года, но сроки скорее индивидуальные — моя закончится в конце марта.

От работы с ритейлом до электронной коммерции

Я выбрала отдел продаж (в Unilever он называется Customer Development) из-за драйва. Быстро меняющиеся условия на рынке никогда не дают расслабиться и остановиться.

Во время полевой ротации меня отправили в Нижний Новгород, где я работала торговым представителем и мерчендайзером. После у меня были ротации в потребительском маркетинге, электронной коммерции и других отделах.

В потребительском маркетинге я организовывала конференции для покупателей товаров Health&Beauty, акции и благотворительные промокампании. Например, в Metro мы сделали сбор средств в фонд помощи детям с болезнями сердца: перечислялась небольшая сумма от покупки каждого продукта Unilever. Ещё я отвечала за установку баннеров, витрин и другой рекламы в магазинах.

В электронной коммерции я готовила ассортимент для крупных клиентов вроде Ozon и Wildberries. Потребители в интернете обычно заказывают продукты небольшими объёмами, а у Ozon и Wildberries тоже есть своя юнит-экономика — им выгоднее продавать дорогие продукты либо составлять наборы. Мне нужно было решить эту задачу полностью самой: создать наборы, продумать план поддержки и продвижения.

Сейчас я управляю проектом для B2B-клиентов: мы создаём платформу, на которой маленькие клиенты вроде магазинов у дома смогут заказывать продукты Unilever . Раньше они делали это через торгового представителя, а теперь смогут заказывать онлайн.

Мой день начинается со звонка подрядчикам, которые занимаются разработкой сайта. Обсуждаем задачи на текущий день, обратную связь от торговых представителей, которые работают с магазинами. Я постоянно отслеживаю конверсии на сайте и на основе аналитики решаю, что делать дальше.

Магистратура или лидерская программа

В магистратуре я полгода обучалась на программе в Бельгии, и этот опыт был очень полезным. Во время учёбы ты проходишь стажировки, которые впервые помогают понять, как работают крупные компании.

В магистратуре глубже погружаешься в выбранном направлении, можешь учиться по обмену и есть больше времени на поиск того, где хочешь развиваться. Но это всё-таки более теоретический опыт. Ничто так не учит, как практика.

Про ментора

Мой нынешний проект меняет традиционные представления о взаимодействии компании и небольшого магазина. Но всегда есть люди, которые не готовы меняться. И это пример того, где может помочь ментор, — поддержать, справиться с сопротивлением внутри компании.

Ментор не может быть линейным руководителем, с ним ты обсуждаешь не рабочие моменты, а свои карьерные перспективы. Мне это вначале помогло, когда я не знала, к кому обратиться. Он советовал, как правильно найти экcпертное мнение, ориентировал по отделам.

Условия лидерской программы в Unilever:

За 2–3 года работы выпускника бакалавриата или магистратуры готовят к тому, чтобы занять должность ведущего менеджера в Unilever.

Зарплата от 115 тысяч рублей в месяц и бонусы по итогам года.

в месяц и бонусы по итогам года. Ротация в разных отделах, функциях и ролях внутри компании

Компания частично компенсирует стоимость аренды жилья и помогает с переездом.

Менторство со стороны топ-менеджера компании — директора или вице-президента.

Много направлений для работы: Customer Development, HR, Supply Chain, Finance, Marketing, R&D, IT.

Гибкая программа обучения; Agile и lean-методики в работе.

Что нужно для участия: