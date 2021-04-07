Солярис и кладовка для непослушного робота: где мы будем жить через 100 лет

Архитекторы-визионеры рассказали, как будут выглядеть квартиры будущего.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Донстрой»

Вместе с изменениями в образе жизни меняются и представления людей о современном жилье. Жизнь через пятьдесят и больше лет будет отличаться от образца 2021 года — архитекторам и строителям нужно будет подстраиваться под требования нового времени.

Архитекторы из бюро Nowadays office, KOSMOS и Saga мысленно спроектировали квартиру будущего и заодно предложили сценарий развития общества. А эксперт компании «Донстрой» рассказал, какие футуристичные проекты строят в Москве уже сейчас.

Ната Татунашвили, архитектор, партнёр бюро Nowadays

Чтобы представить квартиру будущего, для начала нужно представить само будущее. Хотелось бы обойтись без апокалипсиса, а разрешить все имеющиеся у человечества проблемы с максимальной пользой для каждого.

Коллаж с квартирой будущего от бюро Nowadays

Что поменяется в самих квартирах

С одной стороны, технологии будут ещё глубже интегрированы в нашу жизнь. С другой стороны, пока у нас есть тела, необходимость тактильно взаимодействовать с природными материалами не исчезнет.

Поэтому по-настоящему умные домашние технологии будут встроены в панели из дерева и камня и утопать в подушках из натурального текстиля.

Если говорить про зонирование пространства, то здесь гибкая планировка будет подстраиваться под нужды обитателей квартиры. Поменять расположение и площадь комнат станет не сложнее, чем собрать шкаф из IKEA или сделать перестановку — ремонт для этих целей не понадобится.

На своих местах останется лишь ванная и кухня, а количество и назначение комнат будет меняться по желанию пользователей.

Вероятно, домашнее рабочее пространство или «хоум-офис» станет атрибутом каждой квартиры, ведь работа из дома станет доминирующей формой занятости. Если компании необходимо присутствие сотрудников в офисе, то она поселит их в корпоративный ЖК, совмещённый с бизнес-центром.

Как поменяется жизнь

Частые переезды станут нормой. Покупку квартир заменит долгосрочная аренда — недвижимость превратится в сервис . Заключая контракт с девелопером, пользователь получает возможность жить в разных ЖК — например, если понадобится сменить локацию по рабочим или другим обстоятельствам.

При заселении мебель можно будет выбрать из VR-каталога ЖК — и поэтому не будет смысла возить всё с собой. Вместо продуктовых в каждом доме будут мастерские, где можно будет напечатать себе на принтере посуду. Или наоборот — поднять её на гончарном круге.

От потребления как основной формы досуга люди перейдут к производству и обмену . Мусор будет перерабатываться прямо внутри ЖК: органические отходы пойдут на удобрение огородов, бумага и пластик — на расходные материалы для 3D-принтеров.

Анна Коробкова, эксперт компании «Донстрой»

Точно предсказать, как будет выглядеть жильё будущего, невозможно, но можно перечислить тенденции, которые меняют привычные характеристики жилья сейчас.

Умная инфраструктура

Когда мы говорим про инфраструктуру современного жилого квартала, речь идёт не столько про садики и школы (хотя их необходимость никто не отменял), но и про технологии и коммуникации. Например «суперскоростной» Wi-Fi, чтобы в условиях стремительно развивающегося мира сети могли выдержать нагрузку, когда каждый предмет в доме будет соединён по сети в единую инфраструктуру.

Например, холодильники, напоминающие о закончившемся молоке, лифты, показывающие пробки и прогноз погоды, или инфраструктура для дронов, которые в скором времени заменят курьеров. Несмотря на то, что пока эта история не развита в Москве, мы считаем, что это наше ближайшее будущее, поэтому готовим всю логистику под эту инновацию в нашем новом проекте «Остров».

Гибкая работа

Прошедший год научил нас, что эффективно работать можно и за пределами офиса. На «Острове» мы продумаем условия для комфортной удалённой работы. Во-первых, с помощью коворкингов, которые предусмотрены во внутренней инфраструктуре дома, а во-вторых, за счёт таких полезных мелочей, как сеть 5G, которая даст принципиально иное качество работы интернета.

Мы проектируем общественные пространства в «Острове», ориентируясь на текущие запросы рынка, которые диктуют нам, что коворкинги необходимы. Если в будущем надобность в них отпадёт, то эти помещения можно будет легко переделать под новый тренд, поскольку мы изначально предусматриваем для этого главное: всю необходимую ИТ-инфраструктуру. Так что вполне возможно, что на месте нынешних домашних коворкингов появятся огороды внутри дома, в которых каждый житель, дистанционно, с помощью смартфона, поливает свою грядку. Ближайшее будущее покажет.

Коллаж от архитекторов жилого комплекса «Остров»

Артём Китаев, архитектор, партнёр бюро kosmos

Квартиры будущего — это тема для обсуждения инноваций в едва ли не самой консервативной среде человеческой деятельности. Архитектура реактивна, а не проактивна — она в основном обслуживает социальные изменения, а не направляет их.

Тем более, если мы говорим о жилой архитектуре, которая имеет дело с техниками тела. Уже много тысячелетий люди преимущественно спят лёжа и едят сидя — и при проектировании квартиры придётся это учитывать.

Иллюстрация квартиры будущего от бюро KOSMOS

Что изменится в квартирах

Одно из радикальных нововведений в области жилой архитектуры — это лофт. Речь идёт не о формате «много кирпича и мотоцикл, припаркованный в центре», а о едином пространстве, которое зонируется мебелью.

Думаю, все квартиры будущего в той или иной степени будут лофтами, то есть представлять собой единую среду. Но что это будет за среда?

Мне кажется, что это будет беспредметная среда — такой океан Солярис . Пространство вокруг тебя, которое сгущается, разрежается и формирует комфорт, телесный и психологический.

Чем более качественной будет эта среда, тем более тонко она настраивается. Человек в ней будет чувствовать себя максимально комфортно, как в камере для флоатинга , где ему не жмёт стул и не шумит паркет.

Впрочем, при необходимости, настройки можно будет поменять так, чтобы и стул жал, и паркет шумел. Это если в квартире будущего проживает стоик.

Как поменяется жизнь

Возможно управлять такой средой вокруг себя не придётся ни вручную, ни голосом, ни даже мысленно. Этот эмбиент сам будет настраивать и поддерживать максимально комфортную температуру, уровень шума, света и тому подобное.

При желании, контрастность можно будет изменять исходя из текущих задач: включить свет поярче, чтобы с утра проснуться, или сделать воздух более разрежённым, как в горных монастырях, чтобы медитации проходили эффективней.

В современных квартирах всё отдельно, ты точно знаешь, где начинается одно пространство и заканчивается другое, где начинается один предмет мебели и заканчивается другой. В квартире будущего переход между функциями устроен очень плавно, бесшовно.

Но при этом не нужно думать, что мы будем жить в каком-то сером (или розовом вакууме) — в этой среде будет место для любимых вещей, которые приобретут особую ценность в чистом пространстве без следов . Возможно, часть вещей заменится цифровыми копиями и их хранение будет устроено по типу папок на рабочем столе — развернул-свернул.

Призраки прекрасного будущего бродят по интерьерам уже сейчас — это всевозможные фильтры, створки, раздвижные панели, шаттеры на окнах. Но точно предсказать вид квартиры будущего невозможно, всё равно получится швыряние чернильцами в космосе, как у Лема.

Алина Квирквелия, архитектор, партнёр бюро Saga

Архитектура бесконечно инертна — она лишь отзывается на социальные изменения, и то достаточно неповоротливо. Это тем более справедливо для такой максимально консервативной области как жилая архитектура.

Но можно уже сейчас спрогнозировать (а точнее, представить себе) как будут выглядеть квартиры будущего, принимая во внимание несколько факторов, которые определят дальнейшее развитие человечества.

Иллюстрация квартиры будущего от бюро Saga

Что изменится в квартирах

Что мы подразумеваем под «ячейкой общества», которую собираемся помещать в квартиры? Сколько в ней человек? Какого возраста? Есть ли дети? Что насчёт домашних животных? А роботов?

Квартира будущего будет достаточно просторной и удовлетворяющей пространственные потребности всех членов проживающей в ней семьи. Мужчина средних лет в шапочке и круглых очках с аглаонемой в горшке — тоже семья.

Появятся квартиры без кухонь, поскольку приготовление пищи станет не жизненной необходимостью, а скорее хобби — многие будут пользоваться доставкой индивидуальных рационов. Вместо этого понадобится место, куда можно складывать роботов, когда они выключены — что-то вроде кладовки для Бендера из «Футурамы» .

Будут проектироваться специальные комнаты для зумов — можно представить светлое помещение с красивым столом (тонкая деревянная пластина на стройных ногах) и встроенной в стену камерой с динамиками, которые выглядят как небольшие поры в слое штукатурки.

Как изменится жизнь?

Во-первых, экологический кризис потребует радикального пересмотра нашего отношения к ресурсам. Экологичная архитектура будет подразумевать некоторую аскетичность быта, сокращение количества вещей.

Этому, конечно, будет способствовать дематериализация многих привычных объектов и превращение их, например, в голограммы . Те вещи, которые останутся, будут долговечными, оставаясь при этом доступными.

Чтобы обеспечить эстетическое «неустаревание» вещей, дизайнерам нужно будет разработать универсальный, не выходящий из моды язык формы.

При строительстве и проектировании интерьера будет практиковаться отказ от материалов с высоким углеродным следом (сталь, бетон), а предпочтение будет отдаваться натуральным материалам. Или произведённым с помощью передовых биотехнологий.

Во-вторых, устранение экономического неравенства нивелирует и разрыв между «элитным» и «социальным» жильём. В какой-то мере всё жильё будущего будет социальным, но при этом достаточно элитным, если судить по качеству строительства, планировок и материалов. Многоквартирные жилые дома будут проектироваться и строиться при активном участии сообществ, для которых эти дома предназначены.

Третье — дальнейшее внедрение технологий в нашу жизнь и слияние жилого пространства и интерфейса , точнее — превращение его в интерфейс.

Современные «умные дома» — это скорее костыли. Квартиры будущего станут по-настоящему умными, их пространство поможет «бесшовно» оставаться частью сети.

Во всех домах «Донстрой» квартира становится сервисом с круглосуточной службой поддержки.



Чаты «Подъезд №2» в Whatsapp уже сейчас заменяются официальными приложениями, через которые можно общаться не только с соседями, но и с представителями управляющей компании, оставить заявку на вывоз мусора или визит сантехника.



Эксплуатируемые крыши и городские-огороды.



Разворот в сторону экологичного образа жизни возрождает моду на садоводство и другие агрокультурные практики, для которых раньше требовались шесть соток за городом. Теперь вырастить кустик базилика можно не только на подоконнике, но и на своей грядке в палисаднике, а также на эксплуатируемой крыше — в соответствующий сезон.



В ЖК «Остров» элементы будущего продуманы уже сейчас: LED-подсветка тротуаров, очищенные вода и воздух в квартирах, лифт, который «знает», на каком этаже вы живёте, антибактериальные поручни в лобби дома. В наш век, когда мы стремимся минимизировать количество контактов и прикосновений, такие технологии увеличивают безопасность и улучшают качество жизни.