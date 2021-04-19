Предприниматели задают острые вопросы сервису ЮBusiness, который заменяет банк

А представитель компании пытается развеять сомнения.

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Материал подготовлен при поддержке ЮBusiness

Периодически на рынке появляются финансовые сервисы, представляющие альтернативу традиционным банкам. И пробуют привнести лёгкий цифровой подход в консервативную область. В случае ЮBusiness (входит в платежный сервис ЮMoney) у проекта есть надёжная страховка — он принадлежит «Сберу».

ЮBusiness — сервис, где можно бесплатно открыть расчётный счёт для ООО или ИП. Главная особенность — лёгкий интерфейс и человеческая поддержка: всё общение происходит в чате или по телефону, без ботов и голосовых меню.

Мы попросили предпринимателей, которые не горят желанием менять свой основной банк, задать представителям ЮBusiness острые вопросы про их сервис, ответы на которые могут помочь принять решение другим.

Самый важный вопрос

Максим Коновалов финансовый директор агентства Nimax

Главный вопрос — это банк или только приложение? Если не банк, то почему я могу ему доверять?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

ЮBusiness — это ИТ-компания, у нас есть своя лицензия ЦБ на проведение банковских операций — № 3510‑К. Скоринг, обработка платежей, комплаенс — это всё наше.

Нельзя назвать нас классическим банком: мы работаем в форме расчётной НКО. Это в том числе означает, что, в отличие от банков, мы не можем проводить рискованные операции с деньгами клиентов. В этом смысле ваши деньги защищены даже лучше, чем в банке.

Что касается доверия: ЮBusiness — это новый сервис. Но делает его команда

ЮKassa. Мы занимаемся платежами последние 20 лет, а с 2020 года полностью принадлежим «Сберу». Поэтому бизнес под надёжной защитой .

В чём ключевое преимущество?

Роман Горбачёв основатель студии дизайна « Логомашина

Меня устраивает мой текущий банк. Зачем мне вообще переключаться на ЮBusiness? В чём ключевое преимущество?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Мы считаем так: если у вас построены все процессы и ничего не напрягает ни вас, ни ваших сотрудников, то вам не нужно переключаться на ЮBusiness. Мы не пытаемся позвать к себе сразу все существующие компании — это неэффективные затраты денег и усилий.

Но, возможно, когда вы будете открывать новую компанию или выделять отдельную бизнес-линию со своей инфраструктурой, то рассмотрите нас. И в новых условиях станут актуальными наши фишки для начинающих:

Тариф с бесплатной абонентской платой : платить нужно только минимальный процент с оборота и комиссию за платежи.

: платить нужно только минимальный процент с оборота и комиссию за платежи. Бесплатные пластиковые и виртуальные карты Mastercard.



Автоматическое распознавание реквизитов — по фото или скану платёжки.

Можно ли платить зарплату сотрудникам?

Максим Коновалов финансовый директор агентства Nimax

Одна из самых частых задач — перевод зарплаты сотрудникам. Традиционно это делается через зарплатный проект, что для малого бизнеса не всегда удобно и дёшево, так как сотрудников может быть очень мало.

Плюс сейчас среди сотрудников всё больше приверженцев разных банков, и найти желающих оформить карту в одном банке сложно, даже если предлагать самые модные банки. Остаётся вариант переводить зарплату на карты физлиц без оформления зарплатного проекта в те банки, в которых сотрудники оформили карты. Но обычно банки делают существенные проценты на переводы физлицам на карты (по понятной причине).

И если в штате 10 человек с зарплатой по 100 тысяч рублей, то скорее всего 20-30 тысяч рублей уйдёт на комиссию, а то и больше.

И тут два вопроса. Есть ли отдельные условия для переводов зарплаты на карты любого банка? Есть ли удобный интерфейс для выплаты зарплаты на карты разных банков, вроде мультизарплатного проекта?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Сейчас перечислять зарплату можно обычным банковским переводом. Есть тариф с бесплатным обслуживанием, где мы не берём за это комиссию . На двух других тарифах возьмём процент, начиная со 100 000 рублей и 300 000 рублей соответственно.

Возможности выплачивать зарплату массово, по реестрам, пока нет (хотя зарплатные выплаты есть в ЮKassa). Но это не столь критично: большинство руководителей сказало нам, что им вполне хватает переводов зарплаты по реквизитам, а возможность повтора платежа у нас есть.

В целом, платежи между банками работают быстро, поэтому веских причин заводить зарплатные проекты у малого бизнеса обычно нет.

Насчёт выплат 1 миллиона рублей в месяц — кажется, тут вы больше говорите про достаточно «зажиточные» компании, которых не так много на рынке.

Чтобы не быть голословными: по официальным данным, у малого и среднего бизнеса средний оборот не превышает 700-800 тысяч рублей. Соответственно, выплат зарплат заметно меньше.

Конечно, мы смотрим и на компании крупнее, у которых зарплата — это важный критерий. И для них мы придумаем решение, оно будет непохожим на то, что принято на рынке.

Перенести расчётный счёт или завести несколько?

Роман Горбачёв основатель студии дизайна « Логомашина

Непонятна стоимость переключения. У меня есть ООО и нас уже обслуживает другой банк. Насколько сложно будет перейти и чем это грозит? Всем контрагентам придётся передавать новые реквизиты?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Стоимость перехода от одного банка к другому всегда плюс-минус одинаковая. Мы сами отправляем в налоговую уведомление об открытии счёта — вам ничего делать не надо. Останется только рассказать контрагентам про новые реквизиты.

Некоторые компании имеют больше одного счёта. И когда начинается проблема в одном банке — поддержка плохо работает, платежи застревают, технические сбои, странности от финмониторинга и так далее — они проводят переключение уже по необходимости.

Кстати, если вы откроете счёт у нас, то для резерва он отлично подойдет: если по счёту нет операций, вы ничего не платите .

Мелкие покупки для бизнеса

Роман Горбачёв основатель студии дизайна « Логомашина

На сайте перечислены преимущества, которые понравились бы самозанятым или ИП — виртуальная карта и оплата через приложение. Но мне как предпринимателю это не нужно — у меня есть финансовый отдел, которому я отдаю счета на оплату. Мне не кажется, что нашим юристам и бухгалтерам все эти функции будут полезными, они привыкли работать иначе.

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Вы правы, не всем нужны бизнес-карты. Правда и в том, что часто бухгалтерия и юристы просто не знают, как провести платежи по карте — например, если покупаете бумагу для принтера в ближайшей лавке .

Тут наша задача — объяснять, как всем этим пользоваться, чтобы все процессы в вашей компании были только проще. И мы к этому потихоньку идём.

В любом случае на виртуальной карте наши преимущества не заканчиваются. У нас шустрый интерфейс, живая поддержка, своя инфраструктура, а также крепкое плечо «Сбера».

Для какого бизнеса подойдёт лучше всего?

Илья Исерсон основатель маркетингового агентства Moab

Потребности предпринимателей в России сильно отличаются в зависимости от размеров компании. Например, тем, у кого оборот менее 10 млн, важны минимальная цена, сервисы самообслуживания для сдачи отчётности и тому подобное.

Тем, у кого оборот от 50 до 500 млн, цена обслуживания не важна, селф-сервисы не важны — для этого есть персонал в штате. Важно, чтобы в банке был реальный, живой, постоянный, адекватный персональный менеджер, человек, с которым можно решать возникающие вопросы.

Тем, у кого оборот за миллиард, важно что-то ещё, например, удобный ВЭД. Как вы планируете адаптировать сервис и позиционирование «для всех сразу»? Или это будет какой то один сегмент?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

У нас нет цели сделать сервис сразу для всех компаний. Мы делаем максимально массовый продукт с любовью к деталям. Сервисы для крупного бизнеса, для импортеров-экспортеров и других типов бизнеса пока не делаем, потому что надо сначала наработать историю и стать примером качества в базовых расчётных продуктах. Тогда будет готова и финансовая база, и репутация для развития более сложных инструментов.

Общение с клиентами

Илья Исерсон основатель маркетингового агентства Moab

Мой персональный менеджер в «Альфе» — это 50% моей любви к ним. Это человек, которому можно позвонить всегда и с любым вопросом, или написать в мессенджер. Как у вас будет устроен сервис персональных менеджеров?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Мы тоже безумно любим человеческий сервис. Но не считаем, что единственный способ сделать такой сервис — прикреплять к клиенту персонального менеджера. В ЮBusiness нет персональных менеджеров, но есть огромнейший упор на человеческую поддержку.

Мы оставили только два самых удобных способа общаться с нами — по телефону и в чате (он есть и на сайте, и в приложении).

Никаких долгих переписок по почте. Пишете в чат — мы вам тут же отвечаем. История переписки сохраняется. И самое главное — у нас нет надоедливых чат-ботов . Ответит сразу человек. То же самое и с телефоном — не придётся пробиваться через голосовое меню.

Как защищать свою репутацию в публичном поле, если ты банк?

Илья Исерсон основатель маркетингового агентства Moab

Вот тут был кейс нашего клиента про его войну с «Тинькофф». Понятно, что зачастую банки оказываются между молотом и наковальней — с одной стороны ЦБ, с другой — разъяренные жертвы репрессий и им сочувствующие (публика всегда на стороне слабых). Что думаете делать с этим?

По сути, два вопроса: как планируете защищать свою репутацию в кейсах, когда «забанили» явно «серого» клиента? Что думаете делать с «несправедливыми» кейсами, которые явно будут? Когда комплаенс ошибся или перестраховался, забанил человека ошибочно, а это потом всплыло в паблик?

Мне действительно интересен ответ на такой вопрос, так как я иногда себя представляю на месте руководителя SMM «Тинькофф» — и я не представляю даже теоретического способа красиво разрулить всё то, что про них пишут на vc.ru. При этом зачастую пишут несправедливо, но разве кого-то это интересует? В таких кейсах виноватые всегда определены заранее.

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Мы всё же выходим на рынок в интересный период, когда ЦБ намерен заметно изменить регулирование. Поэтому думаем, что ситуация будет меняться, и отношения клиентов с финмониторингом не будут похожи на те, что мы видели в последние годы.

Всем придётся учиться работать по-новому. Поверьте, у нас очень опытный и адекватный комплаенс.

УТП для предпринимателей

Илья Исерсон основатель маркетингового агентства Moab

Я примерно представляю динамику стоимости привлечения лида на РКО в контекстной рекламе в последние 3-4 года — если коротко, график напоминает полет зенитной ракеты.

Что, в общем, немудрено — предпринимателем сейчас быть немодно, новых бизнесменов немного, а старые сидят по своим банкам, с которыми они много лет. Коротко: «иных уж нет, а те — далече», то есть новых нет, а старых не переманить.

В рамках текущего рынка вы не сможете придумать для меня УТП, которое заставило бы меня перейти к вам, но попробуйте хотя бы придумать такое УТП для холодного звонка или баннера, которое заставит меня прочитать ваш оффер. Я напишу в комментах, получилось или нет.

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Бесспорно: стоимость лида растёт. Но ведь она растёт у всех практически одинаково. Такое вот интересное свойство рынка.

Плюс у разных банков разная конверсия из лида в клиента. Она зависит и от удобства процесса для клиента, и от сроков подключения, и от входного скоринга, и от качества процессов финмониторинга в процессе дальнейшей жизни клиента.

У нас конверсия высокая. Во многом — благодаря тому, что нет легаси. Мы все сделали в комплексе с нуля, по современным трендам. Нет компромиссов между классным видением продукта и ограничениями старых систем, процессов или устоявшихся подходов.

Что касается мысли о том, что на рынке нет клиентов, скажем так: бизнесмены регулярно делают новый выбор — открывают новые направления, выделяют выросший блок, запускают бизнес-линию, распределяют риски, уходят из накосячившего банка, перерегистрируют бизнес.

Кроме того, мы рассчитываем запустить интересные предложения для электронной коммерции (ЮBusiness + ЮKassa). А когда станем известнее на рынке как поставщик качественного расчётного обслуживания, сможем и переключать на себя.

Будут ли холодные звонки?

Илья Исерсон основатель маркетингового агентства Moab

Мне нередко звонят из «Сбера» и предлагают что-то полезное как физлицу. Я прошу прислать предложение на почту, но они отказываются. Вы будете звонить вхолодную? Если да, то сможете присылать предложения на почту по моей просьбе?

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Нет, у нас и правда нет практики делать холодные звонки.

Интеграции и API

Виктор Христенко основатель стримингового аудиосервиса для бизнеса Muzlab

Неясно, есть ли какие-либо интеграции. В частности, интересует, как подключить 1С, электронный документооборот, наш собственный софт — нужен API для этого.

Анастасия Белых менеджер продукта ЮBusiness

Пока что у нас есть простой импорт и экспорт файлов в формате 1C.

Мы понимаем, что для более зрелых компаний (как ваша) могут понадобиться интеграции посложнее, а также API.

Мы пока не торопимся сделать их для массового рынка, потому что клиентов с такой потребностью не очень много. Зачастую они уже получают нужный сервис в банках, где это неплохо реализовано. А цена переключения, про которую мы уже поговорили, ещё выше.

Тем не менее, мы сейчас думаем, как интегрироваться с большими партнёрами из сферы электронной коммерции . Вполне вероятно, что после этого будем развивать публичный API и схемы интеграции.

ЮBusiness предлагает:

Бесплатное открытие и обслуживание счёта.

Нулевую комиссию за переводы.

Бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карт.

Автоматическое распознавание реквизитов — перевод денег по фотографиям и сканам платёжки или счёта .

. Открытие счёта в любом удобном месте — например, дома, в кафе или у вас в офисе.

Управлять счётом можно через приложение или сайт, поддержка ответит на все вопросы в чате или по телефону.