Коротко: вебинар Microsoft для стартапов, которым тесно на российском рынке

Будут успешные кейсы и немного теории.

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Материал подготовлен при поддержке Microsoft

Для кого

Для продакт-менеджеров, руководителей, отвечающих за развитие бизнеса, и стартаперов, которые готовятся к выходу на новые рынки.

Что будет на вебинаре

В первой части мероприятия партнёры Microsoft поделятся опытом создания востребованных продуктов и управления жизненным циклом.

Гендиректор проекта Aggregion расскажет, как переход на блокчейн кардинально изменил их продукт. Основатель Fabuza проследит основные этапы развития сервиса. А директор по продукту Bright Box объяснит, как склеивали сервисный и продуктовый бизнесы компании.



Затем речь пойдёт о выводе продукта на иностранные рынки. Операционный директор Pushwoosh, сервиса по отправке пуш-уведомлений, познакомит со спецификой американского рынка и даст несколько советов по адаптации бизнеса к международным требованиям. А представители Microsoft представят глобальную программу по поддержке партнёрских стартапов.



Что ещё нужно знать