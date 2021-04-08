Конкурс инструкций
Промо

Коротко: вебинар Microsoft для стартапов, которым тесно на российском рынке

Будут успешные кейсы и немного теории.

8 8 комментариев
115 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Microsoft

Для кого

Для продакт-менеджеров, руководителей, отвечающих за развитие бизнеса, и стартаперов, которые готовятся к выходу на новые рынки.

Что будет на вебинаре

  • В первой части мероприятия партнёры Microsoft поделятся опытом создания востребованных продуктов и управления жизненным циклом.
  • Гендиректор проекта Aggregion расскажет, как переход на блокчейн кардинально изменил их продукт. Основатель Fabuza проследит основные этапы развития сервиса. А директор по продукту Bright Box объяснит, как склеивали сервисный и продуктовый бизнесы компании.
  • Затем речь пойдёт о выводе продукта на иностранные рынки. Операционный директор Pushwoosh, сервиса по отправке пуш-уведомлений, познакомит со спецификой американского рынка и даст несколько советов по адаптации бизнеса к международным требованиям. А представители Microsoft представят глобальную программу по поддержке партнёрских стартапов.

Что ещё нужно знать

Вебинар начнётся 14 апреля в 10:00 по московскому времени и продлится два с половиной часа. Участие — бесплатное, но нужно зарегистрироваться, заполнив форму. На почту придёт ссылка на трансляцию.

Послушаю
8 8 комментариев
2
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Конкурс технических инструкций
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8 комментариев
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paradisul vesel

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Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

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paradisul vesel

0

Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

Home | Centurio
Home | Centurio
bit.ly
Ответить

paradisul vesel

0

Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

Home | Centurio
Home | Centurio
bit.ly
Ответить

paradisul vesel

0

Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

Home | Centurio
Home | Centurio
bit.ly
Ответить

paradisul vesel

0

Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

Home | Centurio
Home | Centurio
bit.ly
Ответить

paradisul vesel

0

Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

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Home | Centurio
bit.ly
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paradisul vesel

0

Здравствуйте, вы хотите зарабатывать деньги в Интернете из дома за 1000 долларов, но через 15 дней вы перейдете по нижней ссылке, и вы не пожалеете об этом, это проверенный мной сайт, и это очень хорошо

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Michael Petrov

0

Никому кроме спам ботов не интересен вебинар

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