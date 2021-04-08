Коротко: вебинар Microsoft для стартапов, которым тесно на российском рынке

Будут успешные кейсы и немного теории.
Материал подготовлен при поддержке Microsoft
Для кого
Для продакт-менеджеров, руководителей, отвечающих за развитие бизнеса, и стартаперов, которые готовятся к выходу на новые рынки.
Что будет на вебинаре
- В первой части мероприятия партнёры Microsoft поделятся опытом создания востребованных продуктов и управления жизненным циклом.
- Гендиректор проекта Aggregion расскажет, как переход на блокчейн кардинально изменил их продукт. Основатель Fabuza проследит основные этапы развития сервиса. А директор по продукту Bright Box объяснит, как склеивали сервисный и продуктовый бизнесы компании.
- Затем речь пойдёт о выводе продукта на иностранные рынки. Операционный директор Pushwoosh, сервиса по отправке пуш-уведомлений, познакомит со спецификой американского рынка и даст несколько советов по адаптации бизнеса к международным требованиям. А представители Microsoft представят глобальную программу по поддержке партнёрских стартапов.
Что ещё нужно знать
Вебинар начнётся 14 апреля в 10:00 по московскому времени и продлится два с половиной часа. Участие — бесплатное, но нужно зарегистрироваться, заполнив форму. На почту придёт ссылка на трансляцию.
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