Зачем ИТ-компаниям переезжать в другой регион ? 

Регистрация бизнеса в Смоленской области может сократить налоговую нагрузку

{"id":237545,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region","title":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region&title=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region&text=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region&text=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0418\u0422-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d&body=https:\/\/vc.ru\/promo\/237545-zachem-it-kompaniyam-pereezzhat-v-drugoy-region","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 671 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Центра поддержки предпринимательства Смоленской области

Ярослав Васильев заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства Смоленской области

Зачем бизнесу куда-то переезжать? Чем Смоленская область более привлекательна по сравнению с другими регионами?

В Смоленской области активно развивают ИТ-сферу. Чтобы привлечь предпринимателей в регион, власти решили снизить налоговую ставку. С 2021 года ИТ-компании, которые работают на упрощённой системе налогообложения (УСН) с объектом «Доходы», получают льготы — платят налог по минимальной ставке 1%.

Не могу сказать,что мы уникальный регион, и в других нет такой ставки, но это единичные случаи. В основном по России ставка налога составляет 3% и 6%. Меньше 1% нет ни в одном регионе. Для бизнеса снижение налоговой ставки с 6% до 1% — это существенная экономия.

Насколько существенной будет выгода?

Выгода зависит от выручки компании. Рассмотрим на примере. Компания №1 разрабатывает мобильные приложения в Костромской области и платит налог 6% с доходов. Её выручка за год — 9,4 млн рублей, после уплаты налогов остаётся 8,836 млн рублей. Если она переедет в Смоленскую область и будет платить 1% вместо 6%, то выручка после налога составит 9,306 млн рублей. Таким образом, переезд сэкономит 470 тысяч рублей за год.

Возьмём пример более крупного бизнеса — компания №2 зарегистрирована в Ярославской области и производит микросхемы. За год она зарабатывает 85,3 млн рублей, после уплаты шестипроцентного налога остаётся 80,182 млн рублей. В Смоленской области, заплатив налог по ставке 1%, компания будет иметь выручку 84,447 млн рублей, то есть сэкономит 4,265 млн рублей за год.

Как долго продлится льготный налоговый режим? Не отменят ли его через год или два?

Этот режим бессрочный — нет нормативного документа, который определяет период его действия. Мы рассчитываем, что этот режим сохранится без изменений долгие годы. В этом заинтересованы региональные власти, поскольку льгота создаёт преимущество для области.

Насколько хорошо в Смоленской области уже развит ИТ-сектор?

Здесь нет ИТ-гигантов, но есть много представителей малого и среднего предпринимательства. Это разные компании: они разрабатывают сайты, мобильные приложения, занимаются 1С, создают «умные» системы и устройства. Например, Laserwar разрабатывает и производит лазертаг-оборудование и экспортирует его в 86 стран. Компания Whisper Arts разрабатывает приложения для Disney и «Смешариков», сейчас у них уже более 20 млн скачиваний.

Наш Центр поддержки предпринимательства Смоленской области близко знаком и общается с представителями пятидесяти ИТ-компаний. Кроме этого, в регионе есть компании и фрилансеры, которые работают в ИТ-сфере, но к нам в центр не обращаются.

Зарегистрироваться могут только новые компании или можно перерегистрировать существующий бизнес?

Можно как зарегистрировать новую компанию, так и перерегистрировать существующий бизнес. Это может быть юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) или индивидуальный предприниматель.

Проще и быстрее всего зарегистрировать новую компанию или перерегистрировать старую, которая уже работает на «упрощёнке» и платит налог с «доходов». Можно перерегистрировать и ту, которая работает на другой системе налогообложения, например, тоже на упрощённой, но с оплатой налога с «доходов минус расходы». В этом случае выгоду можно будет получить только в следующем году — систему налогообложения можно выбирать один раз в год.

Обязательно физически переезжать в регион или можно только юридически? Это будут контролировать?

Мы понимаем, что сложно сразу взять и перевезти бизнес и всех работников в другой регион. К тому же, сотрудники ИТ-компании зачастую работают удалённо из разных городов.

Поэтому действовать можно постепенно: сначала открыть подразделение в Смоленской области и сразу получить льготу по налогу на прибыль. На первом этапе в регионе может находиться один человек. А дальше уже смотреть, насколько комфортно работается, и постепенно перевозить действующих сотрудников, либо нанимать новых на месте.

Нельзя зарегистрировать формальное юридическое лицо в Смоленской области, а деятельность вести в другом регионе — налоговая это проверяет.

Компании какого размера и формы организации могут претендовать на льготы?

Для получения льготы необходимо соблюсти два условия: работать в сфере ИТ и осуществлять деятельность по кодам ОКВЭД 62 и 63 (эти коды должны содержаться в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) и платить налоги по упрощённой системе налогообложения с объектом «доходы».

Форма организации (ООО или ИП) и размер компании не важны. Это может быть малый и средний бизнес с численностью сотрудников до 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей.

Какие требования есть к продуктам переезжающих ИТ-компаний?

Конкретных требований к ИТ-продуктам нет. Это может быть программное обеспечение, сайты, мобильные приложения. Мы хотим расширить направление ИТ-деятельности в регионе, поэтому будем особенно рады компаниям, которые разрабатывают аппаратные продукты: чипы, микросхемы, радиоэлектронные технологии.

Какому бизнесу будет проще переехать? Есть ли примеры удачного переезда?

Проще всего переехать юридическим лицам, которые уже работают на упрощённой системе налогообложения и платят налог с «доходов».

Мы сейчас ведём переговоры с 20 компаниями, которые хотят воспользоваться льготами и перевезти бизнес в Смоленскую область. Например, сооснователь вологодской компании по созданию сайтов Placestart в апреле приезжал в Смоленск, чтобы обсудить возможные льготы при переезде. Компания планирует расширяться и рассматривает наш регион именно из-за низкой налоговой ставки.

Я решаю перевезти бизнес в Смоленскую область. С чего мне начать, к кому обратиться?

Можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства Смоленской области — например, позвонить по телефону +79913490250. Мы сопровождаем весь процесс регистрации нового бизнеса или перерегистрации существующего, работаем с подрядчиками, которые этим занимаются.

При обращении можно получить индивидуальную консультацию и уточнить список необходимых документов. Центр курирует предпринимателей вплоть до момента регистрации и постановки на учёт в регионе. Физически присутствовать в Смоленске не обязательно — процессы можно вести удалённо.

Какие документы нужно собрать для регистрации на новом месте? Куда их направить? Как долго их будут рассматривать?

Главное, что понадобится для регистрации бизнеса в Смоленской области — прописка в регионе для ИП или юридический адрес в регионе для ООО.

Для ИП Что нужно для регистрации: Заполнить заявление для налоговой по форме Р21001 — для нового ИП, или по форме Р24001 — для перерегистрации существующего. Оформить регистрацию в Смоленской области. Оплатить госпошлину — 800 рублей. Если подавать документы в электронном виде, госпошлину платить не нужно. Куда пойти с документами: В налоговую или МФЦ. В какой срок рассмотрят заявку: Три рабочих дня.

Для ООО Что нужно для регистрации: Заявление для налоговой по форме Р11001 — для нового ООО, по форме Р13014 — для существующего. Решение о создании компании или о внесении изменений в сведения о компании. Устав компании. Оплаченная госпошлина — четыре тысячи рублей за регистрацию новой компании, 800 рублей — за внесение изменений в сведения о существующей компании. Если подавать документы в электронном виде, госпошлину платить не нужно. Юридический адрес в регионе. Адресом регистрации юридического лица считают место, по которому находится его руководитель. Это может быть арендованный офис или дом руководителя фирмы. Главное, чтобы по адресу регистрации можно было связаться с компанией. Куда пойти с документами: В налоговую или МФЦ. В какой срок рассмотрят заявку: Три рабочих дня в случае создания нового ООО, пять рабочих дней — при перерегистрации существующего.



Вся процедура перерегистрации с момента консультации до постановки на учёт занимает примерно месяц.

Если я переоформляю компанию, работающую в другом регионе, какова вероятность, что мне могут отказать?

Потенциально такой вариант возможен. Часто перерегистрация в другом регионе — это способ ухода от налогов, поэтому у налоговой могут возникнуть вопросы. В случае обращения в наш Центр отказа не будет. Мы готовы связываться с налоговой, объяснять, что компания действительно переезжает в регион, чтобы работать.

Официальные основания отказа в регистрации указаны в статье 23 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В случае отказа необходимо устранить причины, которые к нему привели, и подать документы снова.

Через какое время после регистрации начнёт действовать новый налоговый режим?

Сразу с момента регистрации в Смоленской области. До этого налоги идут в другой регион.

Чем ещё хорош Смоленск для айтишника, кроме льгот?

В регионе живое ИТ-сообщество. Например, фестиваль «Табтабус», который организует смоленская ИТ-компания Webcanape в парке «Смоленское поозерье», каждый год собирает до тысячи участников. На мероприятии выступают спикеры из крупнейших компаний — «Яндекса», Mail.ru, «ВКонтакте».