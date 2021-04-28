Коротко: возможность для промышленных стартапов прокачать свой бизнес

«Московский акселератор» запустил трек PipeIndustryTech
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Материал подготовлен при поддержке «Московского акселератора»
Кого заинтересует
Основателей стартапов в сфере трубной промышленности, экологии, цифровизации и «умного производства», желающих масштабировать бизнес.
Чем интересен «Московский акселератор»
- Участие в программе бесплатное.
- Участники могут рассчитывать на поддержку своих стартапов городскими властями — проект реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.
- Лучшие инновационные компании смогут запустить оплачиваемые пилоты с партнёром трека.
Что ещё нужно знать
- Срок подачи заявок на трек PipeIndustryTech — до 20 мая 2021 года.
- Отбор в программу пройдут 30 стартапов. В течение десяти недель под контролем менторов они доработают свои проекты и презентуют их экспертному жюри. Кроме этого, для участников проведут воркшопы и мастер-классы с экспертами отрасли.
- Партнёр трека — Трубная металлургическая компания (ТМК) — поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, работающий с клиентами в 80 странах. Лучшие стартапы трека смогут запустить пилотные проекты на предприятиях ТМК.
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