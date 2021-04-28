Коротко: возможность для промышленных стартапов прокачать свой бизнес

Материал подготовлен при поддержке «Московского акселератора»

Кого заинтересует

Основателей стартапов в сфере трубной промышленности, экологии, цифровизации и «умного производства», желающих масштабировать бизнес.

Чем интересен «Московский акселератор»

Что ещё нужно знать