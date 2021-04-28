«Совкомбанк» отдаст 1 млн рублей java-разработчикам и системным аналитикам

Заявку можно подать до 21 мая.
Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка» и Фонда «Сколково»
«Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс Sovcombank Challenge 2021. Это онлайн-чемпионат для java-разработчиков и системных аналитиков, которым предстоит решить практические задачи банка. Финалисты разделят 1 млн рублей, а победители, помимо денежных призов, могут получить от банка предложение о работе.
Кого ищут
К участию приглашаются опытные java-разработчики и системные аналитики со всей России — от junior до middle. Они смогут подать заявку до 21 мая.
Что ждёт участников
В течение двух дней разработчики и аналитики дистанционно пройдут отборочный и основной этапы конкурса. Им предстоит соревноваться не командами, а в индивидуальном зачёте.
Задания для аналитиков:
1 этап. Простые задачи на проверку общих навыков по специальности. Чем быстрее и точнее участник ответит на вопросы отборочного этапа, тем больше шансов у него пройти в основной — и побороться за призовой фонд.
2 этап. Задачи, в которых аналитик может проявить свои навыки на всех стадиях работы с продуктом: начиная от постановки требований от заказчика, заканчивая предоставлением готовой технической документации.
Задания для java-разработчиков:
1 этап. Задачи и вопросы, которые определят уровень знаний участников в: Java core, Collections, принципах объектно-ориентированного программирования, веб-сервисами (SOAP, WSDL, XSD, JAX-WS), очередями (JMS, Kafka, REST и HTTP), базами данных, в том числе из приложений (Hibernate, Spring data, JDBC, JPA). А ещё — в сборке и CI/CD (maven, git).
2 этап. Конкурсантам предстоит создать минимально жизнеспособный продукт (MVP) — приложение, которое будет закрыто авторизацией, сможет принимать вызовы по REST API и взаимодействовать с тестовым окружением по различным протоколам. Вторая часть задачи — проверка работы этого приложения с интеграциями под нагрузкой.
Что дальше
24 мая автоматизированная платформа проверки решений All Cups подведёт итоги соревнования. На следующий день их объявят на конференции Startup Village 2021. В двух номинациях будет по 3 призовых места, их обладателям достанется общий призовой фонд в размере 1 млн рублей. Лучшие участники получат оффер от «Совкомбанка».
16+
SOAP, WSDL, JAX-WS
Да, в такой ситуации только совком и работать.
Блоги компаний
Показать еще