Конкурс инструкций
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«Совкомбанк» отдаст 1 млн рублей java-разработчикам и системным аналитикам

Заявку можно подать до 21 мая.

4 4 комментария
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Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка» и Фонда «Сколково»

«Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс Sovcombank Challenge 2021. Это онлайн-чемпионат для java-разработчиков и системных аналитиков, которым предстоит решить практические задачи банка. Финалисты разделят 1 млн рублей, а победители, помимо денежных призов, могут получить от банка предложение о работе.

Кого ищут

К участию приглашаются опытные java-разработчики и системные аналитики со всей России — от junior до middle. Они смогут подать заявку до 21 мая.

Что ждёт участников

В течение двух дней разработчики и аналитики дистанционно пройдут отборочный и основной этапы конкурса. Им предстоит соревноваться не командами, а в индивидуальном зачёте.

Задания для аналитиков:

1 этап. Простые задачи на проверку общих навыков по специальности. Чем быстрее и точнее участник ответит на вопросы отборочного этапа, тем больше шансов у него пройти в основной — и побороться за призовой фонд.

2 этап. Задачи, в которых аналитик может проявить свои навыки на всех стадиях работы с продуктом: начиная от постановки требований от заказчика, заканчивая предоставлением готовой технической документации.

Задания для java-разработчиков:

1 этап. Задачи и вопросы, которые определят уровень знаний участников в: Java core, Collections, принципах объектно-ориентированного программирования, веб-сервисами (SOAP, WSDL, XSD, JAX-WS), очередями (JMS, Kafka, REST и HTTP), базами данных, в том числе из приложений (Hibernate, Spring data, JDBC, JPA). А ещё — в сборке и CI/CD (maven, git).

2 этап. Конкурсантам предстоит создать минимально жизнеспособный продукт (MVP) — приложение, которое будет закрыто авторизацией, сможет принимать вызовы по REST API и взаимодействовать с тестовым окружением по различным протоколам. Вторая часть задачи — проверка работы этого приложения с интеграциями под нагрузкой.

«Онлайн-чемпионат Sovcombank Challenge 2021, организованный совместно с фондом “Сколково”, – отличная возможность познакомиться с актуальными задачами (для участников) и получить свежие решения и идеи (для банка). В рамках конкурса мы планируем найти и поддержать лучших профессионалов и показать перспективы построения карьеры, личной, профессиональной и финансовой самореализации в Совкомбанке».

Альберт Борис

заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»

Что дальше

24 мая автоматизированная платформа проверки решений All Cups подведёт итоги соревнования. На следующий день их объявят на конференции Startup Village 2021. В двух номинациях будет по 3 призовых места, их обладателям достанется общий призовой фонд в размере 1 млн рублей. Лучшие участники получат оффер от «Совкомбанка».

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4 4 комментария
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Конкурс технических инструкций
0
4 комментария
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John Rickman

6

SOAP, WSDL, JAX-WS

Да, в такой ситуации только совком и работать.

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Дмитрий Санников

John
0

Это нормальный скилл-сет

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Нина Парамонова

John
0

А что не так?

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Владимир Толстиков

0

 Лучшие участники получат оффер от «Совкомбанка»

Оффер мечты...

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