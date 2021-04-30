Как использовали привычные нам вещи в прошлом

Многие привычные нам вещи в прошлом использовались иначе. Мы описали три таких предмета — попробуйте отгадать их назначение. Ответы найдёте в их историях.

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Загадка №1. Викторианская пытка

Устройство, о котором пойдёт речь, берёт своё начало в I веке н. э. в Римской империи. Тогда оно представляло собой колесо, прикреплённое к грузоподъёмному крану. Человек шёл по колесу, приводя в движение кран со строительными материалами. Это революционное изобретение значительно увеличивало эффективность работы.

В XIX веке в Англии устройство получило новое воплощение, став механизмом для пыток заключённых. В 1817 году инженер Уильям Кьюбитт приехал с частным визитом в тюрьму города Бери-Сент-Эдмундс (на юго-востоке Англии).

Ему не понравилось, что в свободное время заключённые гуляют по территории просто так, «без пользы». И предложил начальству тюрьмы обязывать узников во время прогулок ходить не по земле, а по ступенчатому колесу, которое вращалось от движения и таким образом перемалывало кукурузу.

Со временем изматывающие «прогулки» с подъёмом в горку становились всё более длительными: осуждённые группами по 24 человека, нога-в-ногу, вращали колесо по 10 часов подряд. За это время они преодолевали от 2 до 5 км. Для сравнения: высота Эльбруса — 5,6 км.

В 1818 году изобретение было уже во всех крупных тюрьмах Великобритании: его использовали в качестве пытки — известны летальные случаи. Через такое наказание прошёл писатель Оскар Уайльд — в 1895 году, во время своего заключения в тюрьме для совершивших особо тяжкие преступления Пентонвиль.

Автор «Портрета Дориана Грея» умер через два года после освобождения, в 46 лет: заключение и пытки подорвали его здоровье. В 1902 году тюрьмы от таких способов обращения с осуждёнными отказались.

Чем стало это устройство впоследствии? Колесом для хомяков Беговой дорожкой Барабаном стиральной машины Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Спустя 11 лет изобретатель Клод Хаген запатентовал устройство со схожим принципом работы в качестве тренажёра. Ступени заменили роликами, но название treadmill («шаговая мельница») — осталось.

Со временем у устройства появился электрический движок, а в 1968 году американский инженер-механик Уильям Стауб представил первую в мире беговую дорожку для дома, нацеленную на массового покупателя.

Уильям Стауб в центре.

В 2020 году объём глобального рынка домашнего фитнес-оборудования составил около 9,5 млрд долларов — беговые дорожки занимают в нём значительную долю.

Загадка №2. Очиститель стен

С 1920-х годов предприниматель Клео Маквикер и его компания Kutol Products из штата Огайо варили мыло. Бизнес процветал до 1933 года: Клео заключил контракт с сетью магазинов Kroger и обязался поставлять им средство для чистки обоев, хотя компания к тому моменту его не выпускала. Почему Клео на это согласился — история умалчивает, но теперь ему предстояло научиться производить вещество, которое бы защищало стены от сажи (дома тогда топили углём).

На помощь Клео пришёл брат Ноа: он придумал средство, похожее на глину, но сделанное из воды, соли и муки. Тягучий материал действительно спасал обои от сажи, и семейное дело просуществовало ещё 20 лет.

Чем стало это средство впоследствии? Ластиком Шпатлевкой Пластилином Показать результаты Переголосовать Проголосовать

После смерти Клео в 1949 году бизнес перешёл к его сыну Джозефу. В компании начались трудные времена: угольное отопление сменилось газовым и чистить стены больше было не нужно.

Спустя шесть лет невестка Джозефа — воспитательница детского сада Кей Зуфалл — увидела в газете заметку о поделках из оконной замазки и того самого чистящего средства, которое производила семья Маквикеров. Кей убедила родственника сохранить увядающее производство, изменив сам продукт. Она пригласила Джозефа в детский сад, чтобы он своими глазами увидел фигурки из «глины» Kutol Products. Маквивер был восхищён.

В следующем году Джозеф основал компанию Rainbow Crafts Company Inc. по производству пластилина — Play-Doh. Сначала «глина» была доступна в красном, жёлтом и синем цветах, а поставлялась она в школы района Цинциннати. Но этого компании было недостаточно.

Маквикер познакомился с известным американским телеведущим Бобом Кишаном. Тот оценил изобретение Джозефа и стал использовать пластилин на своём детском шоу раз в неделю. Реклама сработала — спрос на «глину» вырос.

Спустя ещё три года предприниматель нанял инженеров — разработать пластилин в новых цветах. К 1964 году компания поставляла на рынок более миллиона банок Play-Doh, а в 1967 году её выкупила фирма General Mills, которая вывела продукт на мировой уровень.

Бывшее средство для чистки обоев вошло в топ-100 самых креативных игрушек ХХ века.16 сентября объявлен в США национальным днём пластилина Play-Doh. С тех пор компания продала 3 млрд килограммов пластилина.

Загадка №3. Игры с едой

В конце 1930-х в Лос-Анджелесе два подростка — Люсиль Нэй и Джон Маршалл — стащили с кухни мамы Люсиль форму для пирога. Эта форма стала в дальнейшем прообразом совершенно другого изобретения.

Чем стал этот предмет впоследствии? Спортивным снарядом Компакт-диском Головным убором Показать результаты Переголосовать Проголосовать

После успешной кражи Люсиль и Джефф побежали на ближайший пляж играть: они запускали форму параллельно земле и удивлялись тому, как воздух ее подхватывает. Однажды наблюдавший за ними прохожий предложил купить летающий диск за 25 центов — в пять раз дороже, чем форма стоила в магазине.

После успешной кражи Люсиль и Джефф побежали на ближайший пляж играть: они запускали форму параллельно земле и удивлялись тому, как воздух её подхватывает. Однажды наблюдавший за ними прохожий предложил купить летающий диск за 25 центов — в пять раз дороже, чем форма стоила в магазине.

Так у подростков появился бизнес: в скором времени формы для пирогов стали постоянно летать на пляжах и в парках Лос-Анджелеса. Правда, под новым названием Flyin’ Cake Pans. Заработанных денег Джеффу хватило, чтобы купить Люсиль обручальное кольцо.

С возрастом Джефф не оставил увлечения аэродинамикой: во время Второй мировой он был лётчиком-истребителем. А после возвращения с фронта разработал план собственного аэродинамического диска, выпустив в 1948 году в продажу первый экземпляр. Изобретение он назвал летающей тарелкой (Flyin-Saucer) — в то время многие интересовались космосом и НЛО.

Через 8 лет Джефф продал права на тарелку производителю игрушек, компании Wham-O Manufacturing — в обмен на гонорары от будущих продаж.

В мае 1957 года президент Wham-O Рич Кнерр узнал, что некоторые студенты колледжей в Новой Англии (регион на северо-востоке США) называют их тарелку «фрисби» — в честь местной пекарни Frisbie Pie Co, откуда брались формы для пирогов. «Если это повысит продажи на Востоке, мы тоже будем называть их так», — решил Кнерр. Название прижилось, а в 2015 году игра во фрисби стала олимпийским видом спорта.