Конкурс инструкций
Промо

Коротко: первая масштабная технологическая конференция «Сбера»

«Сбер SmartDev 2021» пройдёт в онлайн-формате и соберёт мировых ИТ-экспертов.

2 2 комментария
151 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Кого заинтересует

Разработчиков, ИТ-инженеров, руководителей компаний, аналитиков и экспертов ИТ-рынка, журналистов деловых изданий и тех, кто интересуется технологиями.

Чем интересна «Сбер SmartDev 2021»

  • Конференция бесплатная.
  • На мероприятии выступят более 50 известных российских и международных спикеров, в том числе глава «Сбера» Герман Греф и главный архитектор Intel Раджа Кодури.
  • На конференции «Сбер» впервые покажет инструменты и сервисы для разработки, презентует обновленный SmartMarket для создания приложений виртуальных ассистентов Салют, расскажет о возможностях их монетизации.
  • Sber Devices представят новый умный девайс.
  • В программе — шесть стримов с live coding (написанием кода в реальном времени), сессиями для ИТ-инженеров и круглыми столами.

Что ещё нужно знать

  • Конференция пройдёт 20 мая 2021 года.
  • Для участия необходимо зарегистрироваться.
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2 2 комментария
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Конкурс технических инструкций
0
2 комментария
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Андрей

4

Технологично :) 
Есть подозрения, что делать бегущую строку поверх кнопки - это не очень хорошее решение. В т.ч. из-за того, что кнопка стала кликабельна лишь сверху и снизу, но не в центре.

А ещё смущает регистрация, где надо дать ФИО, почту и установить пароль. 
Хотя для получения ссылки на трансляцию можно было бы просить только почту.

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Митя Мурасов

0

какая к черту первая ? а когда был "Сбертех" это типа уже не считается ? а многочисленные конфы типа JUG где сбер был основным спонсором и было подозрительно много сберовской рекламы а так же негласный запрет на критику сберовских докладчиков? ну че уж совсем чушь городить , первая, ога. и банк вы тоже с 300 летней историей ( или 30 летней все таки ? )

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