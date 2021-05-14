Коротко: первая масштабная технологическая конференция «Сбера»

«Сбер SmartDev 2021» пройдёт в онлайн-формате и соберёт мировых ИТ-экспертов.

Разработчиков, ИТ-инженеров, руководителей компаний, аналитиков и экспертов ИТ-рынка, журналистов деловых изданий и тех, кто интересуется технологиями.