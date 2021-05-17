Конференция Microsoft Build 2021 в прямой трансляции на vc.ru

25 мая в 18:00 менеджеры по продукту vc.ru проведут текстовую трансляцию ключевых докладов Microsoft Build 2021. А сейчас на всю программу конференции с выступлениями топ-менеджеров и интерактивными сессиями можно зарегистрироваться.

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Материал подготовлен при поддержке Microsoft

Что: Международная онлайн-конференция, которая посвящена трендам разработки.

Когда: Она продлится с 25 по 27 мая.

Для кого: Поучаствовать может любой, достаточно зарегистрироваться.

Чего ещё ждать: 25 мая в 18:00 менеджеры по продукту vc.ru — Филипп Концаренко и Константин Панфилов — проведут текстовую трансляцию ключевых докладов конференции прямо в этой статье.

А для тех, кому лучше заходит видео, устроим прямую видеотрансляцию выступлений первого дня с синхронным переводом на русском языке — на главной странице vc.ru и в группе «Стартапы и бизнес». Мы заранее напомним о трансляциях в анонсе.

На Microsoft Build выступят топ-спикеры Microsoft: генеральный директор Сатья Наделла, технический директор Кевин Скотт, исполнительный вице-президент по облачным технологиям и искусственному интеллекту Скотт Гатри, менеджер партнерских программ Скотт Хансельман и другие.

Мероприятие пройдёт в интерактивном формате: можно будет послушать выступления или пообщаться с продуктовыми командами Microsoft.

На конференции можно забронировать время для бесплатной технической консультации с экспертами Microsoft.

В первый день конференции, 25 мая, также стартует конкурс Microsoft Build Cloud Skills Challenge 2021. У победителей будет шанс встретиться с экспертами Microsoft и обсудить с ними продукты и сервисы.

Основа продуктов для разработки Microsoft — облачная платформа Microsoft Azure. Она включает сотни сервисов, к примеру, для работы с кодом, развёртывания приложений и хранения данных.