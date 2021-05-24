Как увидеть код в финансовых продуктах для корпораций

Рассказываем про кросс-функциональные команды «Райффайзенбанка», которые создают продукты для большого бизнеса в атмосфере стартапа.
Материал подготовлен при поддержке «Райффайзенбанка»
Для розничных клиентов цифровое банковское обслуживание уже стало стандартом — современный банк невозможен без удобного приложения с максимальным набором услуг. Однако сервисы для корпоративных клиентов до недавнего времени строились в первую очередь на человеческом общении, а не на технологиях.
Несколько лет назад в «Райффайзенбанке» создали кросс-функциональные команды, которые думают о том, как создавать цифровые продукты для большого бизнеса, следят за прибылью и запускают новые продукты, как в стартапе. Почему эти перемены происходят именно сейчас и чем создание таких продуктов может быть интересно разработчику, рассказываем в материале.
Пользовательский опыт в B2B
Когда речь идёт про тренды, цифровизацию, развитие новых технологий, в основном подразумевают продукты для физических лиц. Они наиболее осязаемы, в них много данных и наиболее очевидны паттерны клиентского поведения. При этом сегмент B2B остаётся в тени — в первую очередь, потому что его финансовые продукты сложнее, и мало кто из тех, кто не работает с ними напрямую, понимает их смысл. Тем временем в этом сегменте сейчас происходит большая трансформация и именно в нём сосредотачиваются многие интересные технологии и цифровые проекты в банковском бизнесе.
У этой трансформации есть два драйвера. Во-первых, обостряющаяся конкуренция в финансовом секторе заставляет банки активнее бороться за клиентов, делать свои сервисы ещё удобнее и расширять возможности их применения, чтобы покрыть различные пользовательские сценарии. Во-вторых, растут ожидания клиентов: они привыкли получать качественный цифровой сервис в B2С сегменте, и хотят такого же простого и удобного пользовательского опыта в B2B обслуживании.
Проценты против NPS — выбор стратегии
Уход в сторону работы над качеством пользовательского опыта — это ещё вопрос выбора вектора развития для банка. По сути, их может быть два: банки могут развивать линейку классических банковских продуктов — создавать новые карты, счета, депозиты и т.п., не инвестируя в технологичные сервисы. В этом случае они конкурируют с другими банками только по цене и становятся в некотором роде «провайдерами ликвидности».
То есть клиенты приходят к ним за отдельным продуктом: скажем, выгодным кредитом или депозитом. Полноценный сервис с точки зрения покрытия повседневных потребностей получают у финтех-компаний или других банков, которые вкладываются в технологические продукты и общий уровень обслуживания и за счёт этого сохраняют лояльность клиентов. Это — второй вектор, который предусматривает дифференциацию за счёт инвестиций в технологичные сервисы и создания уникального клиентского опыта.
Исторически взаимодействие банков с корпоративными клиентами строилось через посредничество клиентского менеджера. Так происходило потому, что операции банка с юридическими лицами обычно гораздо сложнее работы с физическими: речь идёт о значительно больших суммах, многократно сложнее процедура оценки рисков. Большинство таких сделок требует индивидуального подхода. Компаниям, в свою очередь, комфортнее знать, что в банке есть человек, к которому они могут обратиться в любой момент.
В последние годы цифровая трансформация бизнеса меняет требования компаний. Предприятия инвестируют в технологии, развивают свои информационные системы, делая их более эффективными, надежными и удобными для себя.
Быстрая разработка — для быстрых сервисов
В составе дирекции CIB (Corporate and Investment Banking) «Райффайзенбанка» порядка 30 продуктовых команд. Каждая состоит из dev team — команды разработки, product owner'а — человека, отвечающего за стратегию развития продукта, и техлида, который технологически поддерживает изменения.
Эти команды полностью автономны — это значит, что они сами отвечают за то, как будет развиваться их продукт: предлагают решения, определяют их приоритетность и строят свою работу. Такой подход позволяет сделать разработку быстрой и гибкой — можно постоянно тестировать гипотезы и развивать успешные идеи.
У команд простые и понятные цели: создать удобный сервис, повысить уровень удовлетворённости клиентов, создать продукт, который привлечёт новых клиентов, — ведь именно рост клиентской базы говорит о том, что то, что ты делаешь, востребовано.
Зачем банку блокчейн и открытые API
Кроме проектов по сопровождению бизнеса, в банке разрабатывают и инновационные решения. Один из больших блоков такого рода — проекты с использованием блокчейн для оптимизации процессов корпоративных клиентов. У «Райффайзенбанка» уникальный опыт в этом роде, с технологиями распределенных реестров экспериментируют с 2017 года — тогда в отделе R&D создали блокчейн-платформу банка R-Chain и начали исследовать сценарии её применения. С тех пор каждый год банк запускает несколько корпоративных проектов на блокчейн в год. Например, недавно научились заправлять самолёты с его помощью.
Ещё один пример такой инновации — мультибанковская платформа в контуре SAP, которая через открытые API интегрирует в ERP-систему компании сервисы нескольких банков. Она предназначена для предприятий — как правило, это крупные международные корпорации, у которых открыты счета в нескольких банках. Раньше интеграция банка с системой компании была сложным трудоёмким процессом, порой занимавшим до девяти месяцев. Это было неудобно, кроме того, ограничивало возможности работы с аналитикой — она была доступна только раз в месяц в виде консолидированных отчётов. С помощью решения «Райффайзенбанка» и SAP компании могут работать со всеми банками и выполнять операции в одном окне, а также постоянно получать данные для аналитики. Прототип этого решения команда банка разработала на одном из внутренних хакатонов.
- Создавать продукты для корпоративно-инвестиционного блока Райффайзенбанка будет интересно разработчикам, которые не любят работать по формально поставленной задаче, а хотят погружаться в суть продукта, ставить перед собой цели, получать пользовательский фидбек и видеть результаты, выраженные в конкретных цифрах.
- Работа в компании имеет много общего с атмосферой стартапа. Команды автономны и сами отвечают за будущее своего продукта, определяют векторы развития и принимают решения полностью внутри себя, без «директив сверху». При этом любой член команды может получить карт-бланш на реализацию своей идеи.
- У продуктов корпоративно-инвестиционного блока сложная бизнес-логика, но разобраться в ней помогут чёткие процессы управления и высокая культура разработки. Мы уделяем большое внимание качеству кода, а чтобы процессы были ещё более простыми и эффективными, минимизировали иерархию, внедрили гибкие практики здорового человека и дали командам столько автономии, сколько они могут унести.
- Корпоративно-инвестиционный бизнес — это успешный и быстро развивающийся бизнес-домен, который не пытается экономить на качестве продуктов, тестировании гипотез и самореализации сотрудников. Это сфера, в которой есть возможность создавать абсолютно новые продукты, без легаси-кода.
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