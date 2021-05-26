Сон, спорт, семья: как справляются с «перегревом» на работе известные российские предприниматели

Рассказывают основатели «Теремка», «Нетологии», «Кухни на районе», гендиректора Rocketslides и «Эвотор».

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Материал подготовлен при поддержке HP

У всех периодически бывают тяжёлые дни. Много дел, звонков, трудностей — человек устаёт и «перегревается». Нужно как-то выпускать пар и расслабляться. Но мы — не о выгорании, а о способах отвлечься от напряжённых дней.

О своём опыте рассказывают известные российские предприниматели. А читатели могут поделиться своими мыслями и идеями в комментариях.

Текст подготовлен в партнёрстве с HP — их ноутбуки OMEN 15 не перегреваются благодаря новой системе охлаждения. Устройство меньше шумит, а при работе или игре не возникает проблем с производительностью.

Вадим Михалёв CEO Rocketslides, Habit Hero

Есть два типа людей: челленджеры и раннеры. Челленджеры тестируют гипотезы, проверяют продукты. Раннеры же обслуживают, улучшают процесс. В общем, обеспечивают его работу.

Я — челленджер, который может очень быстро перегореть. Особенно если передо мной стоит много операционных задач: созвонов, подписаний или написаний документов, отладка процессов. Когда я делаю одну и ту же работу — повторяю одни и те же лекции, провожу одни и те же вебинары, веду одни и те же стримы, — «перегреваюсь».

Чтобы расслабиться, я нанимаю команду людей, которые могут поддерживать запущенный мной процесс. Кроме того, я всегда стараюсь искать и находить те вещи, которые дадут мне энергию прямо сейчас, что-то моментальное и приятное. Также я постоянно сверяюсь со своим внутренним компасом. Задаю себе вопросы: является ли то, что я делаю, самым лучшим приложением моих сил и свойств личности? правда ли, что я делаю лишь то, что кроме меня не сможет никто другой? Действительно ли я незаменим?

Если я близок к депрессии или к выгоранию, то начинаю больше спать (в том числе днём), выхожу гулять, занимаюсь спортом, стараюсь есть только здоровую пищу (обычно, когда я выгораю, начинаю есть всякую дрянь).

Мой совет — быть очень внимательным к себе.

А если вдруг «перегреваетесь», используйте инструменты быстрого восстановления: холодный душ, баню, массаж. Восстанавливаться лучше через телесные практики, чтобы не только отдохнуть, но и «починить» контакт с телом.

Выгорание связано с психикой, с головой, поэтому работа с телом позволяет «заземлиться», вернуться в стабильное состояние.

Максим Спиридонов сооснователь «Нетологии», Digital Dolina, EdMarket

Как часто я «перегреваюсь»? Случается. С годами я настроил систему предохранителей, которые должны срабатывать прежде, чем произойдёт основательный «перегрев». Основа этой системы — в моём расписании. Я живу 50- или 25-минутными слотами, между которыми есть микропаузы для отдыха.

Я «перегреваюсь», когда объём входящей информации и цена ошибки резко возрастают. Чтобы расслабиться, я настраиваю «систему сдерживания». Она включает в себя ритмичность, микропаузы — между встречами, переговорами и зум-созвонами. Также я стараюсь выделять полчаса-час на обед и, если есть возможность, совершать днём небольшую пешую прогулку. Мне нравится ходить пешком — это хороший способ восстановиться ментально. Стараюсь разгрузиться в выходные, поменьше работать или не работать совсем. По вечерам провожу время с семьёй.

Рецепты отдыха пробую разные. Предпочитаю отличающиеся от работы активности, например фотографию. Могу взять мастер-класс или просто пойти поснимать вместе с хорошим фотографом. Ещё люблю пойти пострелять из огнестрела. Или поехать за город.

Но лучше всего от «перегрева» мне помогает физическая нагрузка — она разгружает ментально. Например, спорт или медитации. Основной совет — активно дополнять умственную работу физической активностью.

Кирилл Родин сооснователь и маркетолог «Кухни на районе»

Я почти никогда не «перегреваюсь» на работе, но когда это всё же случается, я ощущаю лёгкий упадок интереса к тому, что делаю.

Не знаю, из-за чего вообще случается «перегрев». Как говорится в одном меме: «Если бы мы знали, мы б тебя поймали». Тем не менее для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться, мне достаточно ненадолго полностью сменить вид деятельности, отключиться, посмотреть сериал или поиграть в какую-то игру.

Иногда я экспериментирую и уезжаю куда-нибудь. Но я сильно ленивый и даже если езжу, допустим, на фестиваль электронной музыки Alfa Future People, то гуляю там прогулочным шагом и всегда возвращаюсь в отель, а не засыпаю в траве (как делают многие тусовщики). Но больше поездок мне помогает какое-нибудь сложное хобби, которое требует много усилий и вовлечённости, при этом с видимым результатом на выходе. Например, «Лего». Обожаю его собирать!

Но главный совет, как не «перегреваться», — это, конечно, любить свою работу.

Михаил Гончаров основатель сети блинных «Теремок»

Я вообще не люблю работу в «перегреве», а все героические истории про реализованные за 30 дней проекты мне совершенно не по душе. Если кому-то кажется, что реализовать проект быстрее, но работая на изноc — лучше, — я с ним поспорю.

У меня есть интересное воспоминание: я кричал и вдруг как бы увидел себя со стороны. Мне вдруг стало очевидно, что ор и ругань отвратительны, что они вообще никак не помогают делу. Тогда я понял, что если хочу что-то построить, то с «перегревами» надо заканчивать. Всё нужно делать с холодной головой.

Рецептов отдыха у меня несколько. Я не представляю себе расслабления без спортивных нагрузок. Стабильно три раза в неделю я хожу в спортзал и тренируюсь по 1,5–2 часа. Нагрузки у меня средние, рекордов не ставлю. У меня даже есть шуточная договорённость с тренером: завтра нужно сделать меньше, чем сегодня.

Также до пандемии я раз в квартал стабильно выезжал в Европу, сейчас бываю там реже. Катаюсь по просёлочным дорожкам, деревушкам, городишкам с населением 2–5 тысяч человек — очень мне это нравится.

Мой первый совет в борьбе с выгоранием и перегрузами — откажитесь от произвольных показателей и целей.

То есть если вы ставите себе цель что-то сделать за 30 дней, но при этом это число 30 ни на чём не основано, затея не удастся. Скорее всего, если вы и достигнете цели, то только благодаря внешним обстоятельствам, которые в следующий раз могут подвести, а сами вы обманетесь.

Второй совет — смотреть на себя со стороны: насколько вы адекватны, если пытаетесь компенсировать «перегрев» обвинениями обстоятельств, конкретных людей, системы? Одному государство мешает, другому — чиновники, третьему — конкуренты, четвёртому — собственные сотрудники. В этот момент нужно себя увидеть со стороны и осознать, что любые проявления эмоций только вредят делу. У Дейла Карнеги есть замечательная книга «Как перестать беспокоиться и начать жить» — советую. Беспокойство не помогает ни ответственно подходить к делу, ни достигать результата. Лишь действует на нервы. Как только вы это осознаете и примете — забудете о работе в режиме «перегрева».

Андрей Романенко генеральный директор «Эвотор», акционер Run Capital

На мой взгляд, самая частая причина «перегрева» — это отсутствие ощутимых результатов от своей работы, постоянное недостижение целей, ощущение обесценивания того, что ты делаешь. Сразу появляется состояние вечного цейтнота, неуверенности.

Я предприниматель, никогда не был наёмным сотрудником. Когда ты строишь новый бизнес, то полностью поглощён своей идеей, испытываешь драйв.

Но когда компания вырастает и начинает работать как механизм — твой вклад уже не приносит ощутимого результата, и тут важно переключиться — идти строить новую историю, оставаясь советником, членом совета директоров и так далее. Это 100%-я гарантия избегания трудового «перегрева» для предпринимателя.

Ещё помогает чёткое планирование календаря, постановка промежуточных целей, с параметрами оценки выполнения, командный разбор ситуации. Смена обстановки во время работы тоже может помочь стать более продуктивным. Работа вне офиса, просто смена места, работа в переговорной комнате. Если и это не помогает, то, возможно, стоит менять проект.

Свой график составляю на год, минимум на шесть месяцев вперёд. Приоритетными событиями в него вносятся семейные праздники, отпуска, обязательные регулярные семейные вечера. Всегда нахожу время для спорта — стараюсь заниматься минимум три раза в неделю — и для активного отдыха: лыжи зимой, водные развлечения летом.

Очень люблю скорость, около пяти лет назад начал участвовать в международных автогонках. Ничто так не перезагружает голову, как поездки по пустыням, когда более половины времени тебе приходится откапывать машину из песков. Уметь качественно отдыхать — важная составляющая для психологического равновесия.

А с ноутбуком OMEN 15 становится доступен ещё один вид отдыха — игры. Это способ отвлечься от работы и выпустить пар, снять напряжение после «перегрева».

В зависимости от комплектации, устройства поставляются с видеокартами RTX 2070 Max-Q, 3070 или 3070 Max-Q — последние две из самого нового поколения. Технология трассировки лучей, доступная благодаря им, создаёт реалистичное освещение и делает игры ещё красивее. А ещё эти видеокарты достаточно мощные для работы с графикой (дизайн, монтаж видео, 3D-моделирование и так далее).

Доступные процессоры: Intel Core i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7. Оперативная память во всех комплектациях — 16 ГБ. А жёсткий диск — на 512 ГБ или 1 ТБ.

Ноутбуки поставляются с Full HD IPS-экранами с разрешением 1920x1080 и диагональю 15 дюймов. У них высокая яркость — 300 нит. И высокая частота обновления — 144 Гц, самое то, например, для шутеров: изображение становится более плавным.

Одно из главных нововведений OMEN 15 — обновлённая система охлаждения, благодаря которой ноутбук меньше греется и шумит даже при высокой нагрузке. Её оснастили инфракрасным термодатчиком, чтобы оптимизировать тепловую эффективность и поддерживать стабильную и бесшумную работу вентилятора.