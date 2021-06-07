Продолжения и ремейки старых игр — для тех, кто давно не играл, но хочет снова попробовать

Любимые франшизы, в которые все играли 15 и 25 лет назад, в новой обёртке.

4038 просмотров

Материал подготовлен при поддержке HP

Для тех, кто давно не играл, но хочет вновь это сделать и интересуется, как поживают любимые серии, мы составили список из нескольких возвращений классики: удачных переизданий, ремейков и сиквелов.

Рассказывает Даниил Кортез, автор площадки об играх и кино DTF (входит в состав «Комитета» вместе с vc.ru).

Для современных игр нужно современное «железо»: поиграть на том же, что и 20 лет назад, уже не удастся. Решение — игровые ноутбуки OMEN 15 by HP. Внутри — современные видеокарты RTX 30-го поколения, мощный процессор и много оперативной памяти. Подробнее об устройствах — в самом конце.

Half-Life — Black Mesa и Alyx

Half-Life — знаменитая серия игр в жанре научной фантастики про физика-ядерщика Гордона Фримена, который оказался в центре полномасштабного инопланетного вторжения на Землю. Обе номерные части и несколько дополнений — признанные шедевры индустрии, задавшие новую планку качества и правил гейм-дизайна.

В игре была инновационная физика. Повествование не прерывалось на длинные катсцены. А каждая игровая ситуация была уникальной, будь то экшен-перестрелка с весьма неглупыми врагами или основанный на физике пазл. Наконец, Half-Life — талантливо написанная научная фантастика, где технологии недалёкого будущего соседствуют с чудесами и ужасами внеземных цивилизаций.

Half-Life 2 (2004)

История о том, как Гордон спас мир от тоталитарной власти инопланетных захватчиков, всё ещё не окончена. Повествование оборвалось на Half-Life 2: Episode Two. Третью часть ждут уже более десяти лет, но она вряд ли когда-нибудь выйдет.

Однако сама серия не умерла: её жизнь сначала поддерживали фанаты, а относительно недавно за возрождение Half-Life взялась и сама студия-разработчик Valve.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это Black Mesa, официально одобренный Valve ремейк первой Half-Life от фанатов. В нём полностью обновили графику, расширили и переработали гейм-дизайн уровней, добавили новый контент и воссоздали с нуля Зен (Zen), инопланетный мир. В оригинальной Half-Life часть игры, посвящённая ему, была весьма спорной и длилась от силы два часа. Теперь она занимает треть игры, в ней масса собственных гейм-дизайнерских находок и механик, ничем не уступающих идеям самой Valve.

Half-Life: Black Mesa

Второй вариант — это Alyx, спин-офф для VR-устройств про приключения девушки Аликс, помощницы Гордона Фримена из Half-Life 2. События игры рассказывают, чем она занималась в захваченном инопланетянами городе Сити-17 до того, как туда прибыл сам Фримен.

Идейно это фактически Half-Life 3. Ведь, как и предыдущие номерные части, Alyx совершила революцию в индустрии за счёт высокого качества исполнения и инновационных идей. Только на этот раз — на рынке игр виртуальной реальности.

Разработчики детально проработали физическое взаимодействие с объектами: можно кидаться во врагов мусором, крутить в руках объекты и записки, собственными ладонями нажимать на кнопки и рычаги и даже рисовать фломастером на стёклах. Как и в первых частях Half-Life, в Alyx уникальные и интересные уровни, полные изобретательных пазлов и напряжённых перестрелок. Вид от первого лица и VR-шлем создают глубокую атмосферу погружения: легко упасть от испуга и вжаться в укрытие при виде зомби или паука-хэдкраба, так как подобные вещи в VR-шлеме пугают куда сильнее, чем на мониторе.

Half-Life: Alyx

На атмосферу отлично работает звук, над которым в Valve особенно постарались. Он объёмный и качественный: крики зомби эхом отражаются по подземельям, а огромные роботы-страйдеры громовой поступью шагают по городу — так и хочется скрыться в ближайшем подъезде, чтобы он вас не заметил.

В конце-концов Alyx — это большая и дорогая игра для VR-устройств на 12 часов, а не какой-то аттракцион, слегка использующий возможности платформы. Аналогичными по качеству исполнения можно назвать разве что Boneworks и Resident Evil 7 — по сути, чуть ли не единственные проекты для VR, которые являются полноценными играми в духе ААА-блокбастеров с ПК и консолей.

Производительности новых OMEN 15 хватит, чтобы играть в требовательные к «железу» игры, в том числе VR.

Mafia — Definitive Edition

Mafia — это игра от чешского гейм-дизайнера Даниэля Вавры, который также известен по симулятору Чехии XV века Kingdom Come: Deliverance. Она рассказывает о жизни Томми Анджело, итальянского иммигранта в Америке, который по воле случая из простого таксиста превратился в члена мафиозной семьи Сальери.

В 2002 году Mafia совершила техническую революцию: разбивающиеся стёкла и реалистичная физика машин, требования соблюдать правила дорожного движения и довольно живой по меркам тех лет город. После перестрелок на земле оставались лежать трупы и гильзы — как и пятна крови поверженных врагов не исчезали до самого конца уровня. На фоне ближайшего конкурента по жанру, GTA 3, игра Вавры ощущалась как будущее индустрии. Собственно, оно им и было — не каждый персональный компьютер мог тогда потянуть эту игру, а версию для консолей пришлось сильно урезать, что сказалось на её качестве.

Mafia (2002)

Спустя 18 лет игра получила ремейк от студии Hungar 13, которой сейчас принадлежат права на серию. Они не только воссоздали оригинальную игру на куда более современном движке Mafia 3, но также доработали сюжет, персонажей и некоторые довольно спорные с точки зрения геймплея миссии. Где-то урезали ненужное, где-то добавили больше экшена. Не везде получилось гладко, но в целом работа проведена качественно, и ремейк как линейная одиночная игра на несколько вечеров ощущается лучше.

Обновлённый движок позволил предстать игре во всей своей красе: город Лост Хэвен, где происходят события Mafia, заиграл новыми красками, при этом оставаясь верным оригиналу в плане общей архитектуры. Разработчики никуда не убрали знакомые районы и улочки, а лишь украсили их большим количеством деталей и вывесок.

Mafia (2020)

Один из минусов ремейка — пропала музыка Джанго Рейнхарда, права на которую давно истекли. Первая Mafia прочно ассоциируется с его композициями, поэтому потеря культовых мелодий сильно «бьёт» по атмосфере. С другой стороны, новый оригинальный саундтрек вышел вполне хорошим, а к простой музыке для фона было добавлено полноценное радио с новостями — в оригинале на заданиях в городе играли лишь зацикленные композиции Рейнхарда.

Если придираться, то Definitive Edition действительно весьма вольно обращается с оригинальной Mafia. Но внесённые Hangar 13 изменения хуже игру не делают. Вместе с не очень серьёзными правками игра получила полностью обновлённую графику, анимации, сюжет и стала куда доступнее для новых игроков, которые хотят ознакомиться с классикой шутеров от третьего лица.

Doom — перезапуск 2016 года и Eternal

Родитель всех современных шутеров, экшенов от первого лица, нескольких поджанров, режима deathmatch и самой концепции модов для игр. Doom — это один из первых шутеров в их классическом понимании про сурового космического пехотинца, сражающегося с демонами на Марсе и за его пределами. Ходите по уровням, собираете ключи от дверей, стреляете во всё, что движется, — просто, понятно, ничего лишнего.

Doom (1993)

Тяжёлая музыка, большие пушки, жуткие демоны и максимально условный сюжет — столпы, на которых держится успех игры. У Doom множество фанатов, а про саму игру и её создателей написано несколько книг. После третьей и весьма неоднозначной части, что вышла в 2004 году, серия ушла в затишье, но вечно оставаться в тени не смогла: в 2016-м у Doom вышел перезапуск.

Формула брутальной мясорубки получила современное переосмысление: классический мордобой, жуткие демоны, огромные пушки и прочие достоинства серии остались нетронутыми, а сверху к ним добавилась ненавязчивая прокачка, новые геймплейные находки и безбашенный саундтрек от австралийского композитора Мика Гордона.

Главной находкой новой Doom можно назвать добивания: если вы достаточно избили очередного демона, он будет некоторое время оглушён. В этот момент его можно добить красочной анимацией, чтобы получить с его тела аптечки. Эта механика, как и грамотный дизайн локаций и битв, мотивирует вас не прятаться по углам, а идти вперёд, в самую гущу сражения.

Doom (2016)

В перезапуске есть и другие нововведения: BFG (самое большое и мощное оружие в арсенале главного героя) и бензопила вместо отдельных видов оружия стали универсальной кнопкой «убить цель», благодаря чему не лежат всю игру в кармане до победного момента.

Следующая часть нового видения серии, Doom Eternal 2020 года, уже не так верна оригинальным корням серии и скорее напоминает Quake, другую серию разработчиков. И без того мясная резня превратилась в сверхскоростной экшен с уникальной механикой «боевой математики», где вам надо не просто убивать врагов, а делать это со стилем, подобно серии Devil May Cry. Нужно постоянно летать по карте, менять оружие и правильно подбирать метод убийства врагов, чтобы не остаться без здоровья и патронов в критический момент боя.

Eternal сам по себе хоть и требовательный к навыку и реакции, но безумно увлекательный и уникальный шутер. Однако старым фанатам Doom игра может не понравиться — уж слишком сильно она требует играть по своим правилам. Первые части спокойно относятся к любому стилю прохождения, будь то бездумный раш сквозь мясо с дробовиком наперевес или тактический отстрел врагов на расстоянии. А вот Eternal ставит перед фактом: либо у вас молниеносная реакция и предельная точность, либо вы игру не проходите.

Doom: Eternal (2020)

Напоследок: с точки зрения технической части это эталонные игры. Они прекрасно оптимизированы: и Doom 2016, и Doom Eternal отлично работают на компьютерах любых мощностей.

Resident Evil — ремейки номерных частей

Resident Evil — серия survival-horror-игр, где нужно выживать в очень закрытом и крайне недружелюбном окружении, чтобы решить связанную с опасным вирусом проблему: зомби-апокалипсис, незаконное производство суперсолдат, религиозный культ в испанской деревне, инцидент в луизианской глубинке и прочее.

Resident Evil за счёт весьма удачных первых частей уже стала большой франшизой: десятки игр, фильмы («Обитель зла» с Милой Йовович), комиксы, спин-оффы. Естественно, не обошлось и без ремейков: сейчас разработчики вовсю реанимируют классику, которая сильно состарилась за десятки лет своего существования.

Resident Evil 2 (1998)

Переизданий и ремейков очень много, но, пожалуй, самыми удачными можно назвать два. Первый — это Resident Evil Remake, переосмысление самой первой игры серии про приключения отряда S.T.A.R.S. в старом особняке с зомби. Это, по сути, совершенно новая игра, построенная на идеях оригинала: те же названия, персонажи и сюжет, однако всё остальное сделано с нуля. Capcom обновили всё от игрового процесса до графики, при этом чуть ли не наполовину расширив игру полностью новым и оригинальным контентом. До сих пор ремейк Resident Evil считается одним из лучших в индустрии. И что забавно — он тоже успел устареть и получил HD-ремастер в 2015 году.

Свой подвиг по возвращению классики Capcom повторила уже в 2019 году — ремейком Resident Evil 2. Стоит сказать, что тут работа проделана ещё более впечатляющая: старая игра, в свои годы бывшая скорее созданным в сжатые сроки безопасным сиквелом, превратилась в современный survival-horror с массой отличных нововведений. Неудобное и крайне медленное управление сменилось на удобный вид от третьего лица без потери неспешного, но напряжённого темпа боя. Огромные животные и чрезмерно сложные загадки практически исчезли, а окружение стало более логичным, понятным и приближенным к реальности (например, в полицейский участок наконец-то добавили туалет).

Resident Evil 2 Remake (2019)

Отдельное достижение — это дизайн пространственного звука. По шуму можно определить положение монстров в точности до этажа и комнаты. Кругом стоны, крики, шипение мутантов — боишься сделать шаг, чтобы не привлечь чьё-то нежеланное внимание. А главная звезда этого шоу — Мистер Х, огромный суперсолдат в плаще и шляпе. В оригинале это был довольно безликий босс-преследователь. Но в ремейке за счёт дизайна уровней и звука и обновлённых механик он стал действительно жутким и сильным врагом, который постоянно ходит где-то неподалёку. От топота его стальных сапог натурально сжимается сердце.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Call of Duty — это блокбастеры Майкла Бея для индустрии видеоигр. Простые линейные шутеры этой серии всегда брали скорее постановкой и зрелищностью, нежели какими-то геймплейными инновациями. Изначально Call of Duty была про события Второй мировой войны, но с четвёртой части, Modern Warfare, сдвинула сеттинг в сторону более современных военных конфликтов.

Именно четвёртая часть стала, пожалуй, самой знаковой игрой серии. Помимо более свежего сеттинга для 2007 года она задала правила и стандарты для всех линейных шутеров. Кинематографическая постановка, уникальные задания, масштабные события. За небольшую сюжетную кампанию предстоит штурмовать судно в открытом море, побывать в эпицентре ядерного взрыва, провести операцию в Чернобыльской зоне отчуждения и остановить мировой заговор между террористом и сепаратистами.

Call of Duty: Modern Warfare (2007)

К тому же именно в Modern Warfare окончательно сформировалась формула идеального мультиплеера серии: небольшие и грамотно проработанные карты, награды за череду убийств, особые способности и обвесы для оружия. А в Modern Warfare 2 она только прибавит в размахе и глубине.

Четвёртая часть серии перевернула представление о кинематографичных шутерах и задала правила гейм-дизайна для большинства последующих проектов. Неудивительно, что именно ветку Modern Warfare решили осовременить в первую очередь.

Modern Warfare: Remastered — это графический ремейк, максимально дотошный перенос игры на современный движок. Геймплейно в ней, как и в ремастере Modern Warfare 2, что вышел позже, ничего не изменилось. Это всё тот же линейный, хорошо поставленный и уже довольно старомодный шутер про относительно современную войну, хотя её зрелищная постановка всё ещё работает.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2016)

А вот с точки зрения звукового и визуального оформления всё совершенно новое: модели, текстуры, окружение, звуки оружия и взрывов. Были также дозаписаны некоторые анимации и катсцены: больше мелких событий вроде тренировок солдат, больше транспорта на базах, больше декораций и мелких деталей в дизайне локаций. Работа над осовремениванием первых двух Modern Warfare проведена качественная: многие отмечают, что именно так им запомнились оригинальные Call of Duty. Только теперь это не воспоминания, а реальность.

Для продолжений, ремейков и переизданий порой нужно мощное «железо». Ноутбуки OMEN 15 в зависимости от комплектации поставляются с видеокартами RTX 2070 Max-Q, 3070 или 3070 Max-Q — последние две из самого нового поколения. Технология трассировки лучей, доступная благодаря им, создаёт реалистичное освещение и делает игры ещё красивее. А ещё эти видеокарты достаточно мощные для работы с графикой (дизайн, монтаж видео, 3D-моделирование и так далее).

Доступные процессоры: Intel Core i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7. Оперативная память во всех комплектациях — 16 ГБ. А жёсткий диск — на 512 ГБ или 1 ТБ.

Ноутбуки поставляются с Full HD IPS-экранами с разрешением 1920x1080 и диагональю 15 дюймов. У них высокая яркость — 300 нит. И высокая частота обновления — 144 Гц. Самое то, например, для шутеров: изображение становится более плавным.

Одно из главных нововведений OMEN 15 — обновлённая система охлаждения, благодаря которой ноутбук меньше греется и шумит даже при высокой нагрузке. Её оснастили инфракрасным термодатчиком, чтобы оптимизировать тепловую эффективность и поддерживать стабильную и бесшумную работу вентилятора.