«Инвестируя в стартап, ты должен понимать, как будешь из него выходить»

Президент Sistema_VC Дмитрий Филатов рассказал о принципах работы венчурного фонда и о технологических нишах, которые в ближайшие годы будут расти.

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Материал подготовлен при поддержке Sistema_VC

Дмитрий Филатов

Венчурный фонд Sistema_VC основан АФК «Система» в 2016 году. Он инвестирует в стартапы в сегменте deep tech — преимущественно в компании с продуктами на базе искусственного интеллекта.

Президент фонда Дмитрий Филатов рассказал, как формировался их портфель, а также об опыте команды при инвестировании в стартапы из России и зарубежья, особенно во время коронакризиса.

Из чего состоит портфель фонда и как его собирали

Портфель состоит из восемнадцати компаний. Есть стартапы из России, Европы, США, а также одна из Израиля. По стадиям портфель неоднородный — есть и очень ранние инвестиции, и зрелые компании. Например, из заметных событий с нашим участием за последнее время — доля фонда в портфельной компании Observe Technologies была продана с четырёхкратной доходностью.

Мы познакомились с основателями Observe Technologies на демодне акселератора Entrepreneur First. Компания разрабатывала систему мониторинга поведения рыб на аквафермах и позволяла с помощью компьютерного зрения оптимизировать процессы кормления и повышать эффективность хозяйства. Несмотря на раннюю стадию, мы решили инвестировать, так как команда казалась нам перспективной, а ниша соответствовала инвестиционному фокусу фонда.

Позднее этот стартап начал сотрудничать с норвежской AKVA Group, которая увидела стратегическую ценность в компании и выкупила доли нескольких финансовых инвесторов. Основатели Observe продолжат развивать продукт уже совместно с корпорацией.

В портфеле Sistema_VC есть и зрелые компании: YouDo, Segmento, VisionLabs.

Если говорить про конкретные критерии выбора компаний для инвестирования, мы экспериментировали и со стадиями, и с регионами, искали наиболее близкую нам модель. Наша практика показала, что важно иметь возможность долететь до организации за несколько часов, особенно это критично на этапе входа в новую компанию. В результате экспериментов фонд постепенно сфокусировался на России и Европе. Мы видим, что в этих регионах мы можем давать ценности помимо денег — smart money, то есть финансирование в сочетании с экспертностью.

Что касается будущего, мы сфокусируемся на более зрелых стадиях развития стартапов.

Карта активов Sistema_VC

Чем инвестиции в ИТ-стартапы отличаются от остальных

В случае инвестирования в технологические стартапы инвестиция осуществляется, по сути, в команду. Основатели и их опыт напрямую влияют на то, какое решение будет принято. Ситуация в бизнесе или на рынке может неоднократно меняться, а амбиции и компетенции основателей — как раз то, что помогает преодолевать самые разные трудности.

Как оценивают инвестиции

По их доходности. Инвестируя в стартап, ты должен понимать, как будешь из него выходить. Есть базовые критерии оценки компании с точки зрения цели. Во-первых, она должна соответствовать своей стадии развития, во-вторых, в ходе изучения компании мы должны увидеть признаки того, что она обладает потенциалом вырасти минимум в десять раз в обозримом будущем.

Чтобы снизить риски, фонд может инвестировать портфельно, то есть сразу в несколько проектов в одной нише. Более поздняя стадия стартапа при входе также предполагает меньше рисков по сравнению с ранней.

Чем более развит стартап, тем больше информации о том, как команда справлялась с бизнес-вызовами на разных этапах, насколько она стабильна.

В чём разница между инвестированием в российские компании и западные

Различия связаны не с самими компаниями, а со средой, в которой они развиваются, и с рынком.

Венчурный рынок всей России в 2020 году вырос в два раза и оценивается почти в 300 миллионов долларов. А рынок Европы составляет 40 миллиардов долларов. То есть в 130 с лишним раз больше.

Один Берлин — это 2,5 млрд долларов. По объёму рынка Россия сильно отличается от, например, Циюриха.

Рынки США и Китая ещё больше, и там есть уже множество успешных компаний, у которых можно поучиться. Российские компании с задержкой адаптируют лучшие венчурные практики. В этом и заключается разница.

Наш фонд активно инвестирует не только в России, но и за рубежом. Помимо чисто коммерческого интереса, мы получаем доступ к существенно более развитой венчурной экосистеме, переносим лучшие практики в Россию. Это, кстати, помогает и нашим российским портфельным компаниям при расширении за пределы страны.

За какими нишами стоит следить в ближайшие три — пять лет

Мы выбрали для себя несколько направлений. Во-первых, транспорт и логистика — всё, что связано с перемещением людей, товаров. Всё больше технологий будет появляться вокруг беспилотных автомобилей и автономного транспорта — не только наземного, но и воздушного.

Беспилотный автомобиль «Яндекса»

Когда появится автомобиль, который сможет доставить человека или груз из точки «А» в точку «Б» без водителя, поменяется вся инфраструктура: дороги, доставка и прочее. Произойдёт технологический прорыв, а Sistema_VC ищет стартапы, которые станут его частью. Например, уже сейчас вокруг этой индустрии появляются обслуживающие компании, которые предоставляют услуги паркам беспилотных автомобилей.

Вторая ниша — цифровое здоровье и человек как платформа. Технологии позволяют собирать всё больше данных о нашем поведении и состоянии — и не только для медицинских целей.

Например, данные в течение всего дня собирают наши фитнес-трекеры, а в медицинских учреждениях увеличивается количество информации о пациентах, полученной с помощью различных устройств. Это поможет создавать продукты, которые сделают жизнь человека проще.

Эта сфера уже сейчас сильно растёт от года к году. Появляются большие технологичные компании — например, фитнес-стартап Peloton. А сразу несколько сервисов для онлайн-медитаций успели стать «единорогами».

Росту ниши также способствовала пандемия. Поэтому компании в области телемедицины, такие как Teladoc и Babylon Health, неплохо выросли за прошлый год.

Третье направление связано с искусственным интеллектом. Постоянно нужно обрабатывать всё больше данных, нейронные сети требуют больше вычислительных мощностей. Поэтому возникает потребность в специализированных чипах для решения конкретных задач, которые отвечали бы современным требованиям к вычислениям и энергоэффективности.

Есть такое направление, как edge computing — когда вычисления выносятся из дата-центров ближе к потребителю. И количество чипов, которые будут обслуживать его, по прогнозам, будет расти экспоненциально. То есть это большая возможность, и технологическая, и инвестиционная. Есть два примера стартапов в этой сфере — Hailo и Kneron.

Практически все ИТ-гиганты уже разрабатывают свои чипы: Facebook, Amazon, Google. Разработка чипов уже стала больше софтверной задачей, нежели операцией с «железом». Это открывает возможности для маленьких команд, рынок ещё далёк от насыщения.

О ближайших планах

Сейчас мы на стадии монетизации первого фонда. Предыдущий, 2020 год был посвящён поддержанию текущего портфеля. Команда помогала компаниям пройти это сложное время: фандрайзингом, оптимизацией внутренних процессов.