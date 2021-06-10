Чему мы могли бы научиться у российских космонавтов

Пять полезных привычек и умений для работы и жизни — прямиком из космоса.

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Материал подготовлен при поддержке Госкорпорации «Роскосмос»

Перед полётом из космонавтов делают «универсальных бойцов»: цена ошибки на орбите слишком высока. Но физической подготовкой и техническими знаниями всё не ограничивается — большую ценность имеют личные качества команды.

Рассказываем, в чём нам стоило бы брать пример с космонавтов для улучшения своей жизни на Земле.

Учиться «с запасом»

Те, кто долгие годы усердно готовились к зачислению в отряд космонавтов, не знают о своей новой профессии почти ничего — ей не учат ни в одном университете. Даже космонавты, которые уже несколько раз летали в космос, учатся целыми днями. Забросишь учёбу — мгновенно отстанешь от остальных.

Космонавтика — крайне конкурентная сфера: в космос мечтают попасть тысячи, а удаётся единицам. Чтобы в критической ситуации извлечь из памяти нужные сведения, будущему космонавту приходится заучивать колоссальное количество информации и регулярно «обновлять» их вслед за развивающимися технологиями.

Старый советский принцип, в соответствии с которым учат наших космонавтов, — «Делай всё с запасом». Это значит, что ты должен уметь управлять кораблём без связи с Землёй, вставлять пломбы и писать программы. Все члены экипажа должны быть взаимозаменяемы, чтобы потеря одного не сорвала всю миссию. Сергей Рязанский Лётчик-космонавт РФ, совершивший два полёта на МКС

Знать, что тебя мотивирует

В космос возьмут не всех: кроме физических данных и определённого склада ума будущий космонавт должен иметь терпение и мотивацию. На пути к космической станции — шесть-восемь лет подготовки, тренировок и учёбы (а это около 100 экзаменов, тестов и зачётов в год). Но это скорее минимум — лётчик-космонавт РФ Сергей Ревин шёл к своему первому полёту 16 лет, и всё это время гарантии, что он всё же окажется членом экипажа, у него не было.

Оставаться на Земле, сохраняя стимул двигаться вперёд и не теряя мотивацию, — одно из главных качеств космонавта. Мотивация пригодится и после полёта: даже после нескольких лет работы инструктором или сотрудником исследовательского отдела шанс вернуться на стартовую площадку может появиться снова.

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий отмечает год на орбите во время своей третьей экспедиции на МКС Роскосмос

Некоторым, например, годы ожидания следующего полёта помогают перенести занятия вокалом и съёмки собственного космического клипа.

Не замалчивать ошибки

Космические агентства стараются исключить в космосе любую импровизацию: для каждого сценария у космонавта должен быть чёткий план действий. Важно не просто пережить опыт, но и проанализировать его. Разбирают даже штатные ситуации — это помогает избежать недосказанности и предотвращает будущие ошибки. Ну а каждая ошибка, совершённая космонавтом на орбите, «препарируется» с ещё большим усердием, чтобы не допустить такого в будущем.

По невинной ошибке канадский астронавт Кристофер Хэдфилд времено ослеп на один глаз прямо в полёте: во время выхода в открытый космос в глаза попали капли неопознанного раствора. Скафандр не позволил убрать капли рукой, а невесомость — «промыть» глаз слезами. После возвращения на станцию Кристофер определил раздражитель: это было моющее средство, которым он усердно натёр щиток шлема перед выходом. Теперь инструктора по всему миру разбирают этот случай с будущими астронавтами, чтобы с теми не случилось подобного.

Быть «славным малым»

Российские космонавты — рекордсмены по количеству дней, проведённых в космосе, а полёт лётчика-космонавта СССР Валерия Полякова длился больше года (рекордные 437 суток и 18 часов на борту орбитальной станции «Мир»). И чем дольше экспедиция, тем большую роль играют личные качества её участников.

По словам Сергея Рязанского, на третий месяц работы на Международной космической станции (МКС) человек ошибается в четыре раза чаще, чем в первые дни полёта. Дело в эмоциональном выгорании: космонавта может тяготить чувство ответственности и пристальное внимание миллионов людей. Плюс спартанские условия жизни и удалённость от семьи — получается ядерная смесь.

В таких случаях от провала экспедицию часто спасает чувство юмора. Не зря многие из тех, кто встречался с космонавтами, рассказывают, насколько это жизнерадостные и лёгкие в общении люди. Существует заблуждение, что отряды космонавтов подбирают по принципам совместимости. Это не так. Космонавт должен уметь взаимодействовать с разными, часто не похожими на него людьми, ведь Россия доставляет на МКС космонавтов и астронавтов других космических агентств. Покинуть МКС после жаркой ссоры из-за различия менталитетов не выйдет, придётся искать подход к коллеге, договариваться и сглаживать углы.

Празднование Нового года во время шестьдесят первой долговременной экспедиции на МКС Олег Скрипочка / Роскосмос

Представьте, что ваша команда сейчас на МКС и возможность «сбежать» с неё появится только через несколько месяцев. Что будете делать, чтобы не допустить конфликтов, и как собираетесь их решать?

Быть готовым к худшему, но делать всё от вас зависящее

По словам лётчика-космонавта РФ Юрия Батурина, за 15 лет работы орбитального комплекса «Мир» было зафиксировано 4096 нештатных ситуаций — в среднем по одной в день (не пугайтесь, не всё, что идёт не по плану, — катастрофа). Нештатные ситуации могут возникнуть на любом этапе космического полёта и в жизни даже самого подготовленного космонавта.

Важно не отрицать возможный риск и быть готовым реагировать моментально: протечка ядовитого аммиака не оставит лишних минут на чтение учебника.

Большую часть земных тренировок космонавтов составляет отработка внештатных ситуаций и аварий. Инструкторы ежедневно меняют вводные — от пожара на борту до поломки безобидного переключателя (которая, кстати, может привести к отказу системы жизнеобеспечения). Ещё один вид спецподготовки — выживание в различных климатических зонах. Будущих космонавтов забрасывают в зимний лес с минимальным обмундированием или в пустыню с ограниченным запасом воды.

Такие курсы учат не только выживать после приземления аппарата (цель — продержаться в суровых условиях три дня, хотя спасатели обычно находят космонавтов за день-два), но и правильно оценивать риски. «Экзамены на выживание» в реальной жизни могут быть куда суровее, особенно в такой недружелюбной для человека среде, как космос.

Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин отрабатывает на МКС ручной режим стыковки «грузовика» Иван Вагнер / Роскосмос

А теперь коротко — чему всё-таки учиться у космонавтов

Саммари для тех, кто на космических скоростях летел в конец, чтобы сразу посмотреть комментарии: