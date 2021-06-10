Чему мы могли бы научиться у российских космонавтов

Пять полезных привычек и умений для работы и жизни — прямиком из космоса.
Материал подготовлен при поддержке Госкорпорации «Роскосмос»
Перед полётом из космонавтов делают «универсальных бойцов»: цена ошибки на орбите слишком высока. Но физической подготовкой и техническими знаниями всё не ограничивается — большую ценность имеют личные качества команды.
Рассказываем, в чём нам стоило бы брать пример с космонавтов для улучшения своей жизни на Земле.
Учиться «с запасом»
Те, кто долгие годы усердно готовились к зачислению в отряд космонавтов, не знают о своей новой профессии почти ничего — ей не учат ни в одном университете. Даже космонавты, которые уже несколько раз летали в космос, учатся целыми днями. Забросишь учёбу — мгновенно отстанешь от остальных.
Космонавтика — крайне конкурентная сфера: в космос мечтают попасть тысячи, а удаётся единицам. Чтобы в критической ситуации извлечь из памяти нужные сведения, будущему космонавту приходится заучивать колоссальное количество информации и регулярно «обновлять» их вслед за развивающимися технологиями.
Знать, что тебя мотивирует
В космос возьмут не всех: кроме физических данных и определённого склада ума будущий космонавт должен иметь терпение и мотивацию. На пути к космической станции — шесть-восемь лет подготовки, тренировок и учёбы (а это около 100 экзаменов, тестов и зачётов в год). Но это скорее минимум — лётчик-космонавт РФ Сергей Ревин шёл к своему первому полёту 16 лет, и всё это время гарантии, что он всё же окажется членом экипажа, у него не было.
Оставаться на Земле, сохраняя стимул двигаться вперёд и не теряя мотивацию, — одно из главных качеств космонавта. Мотивация пригодится и после полёта: даже после нескольких лет работы инструктором или сотрудником исследовательского отдела шанс вернуться на стартовую площадку может появиться снова.
Не замалчивать ошибки
Космические агентства стараются исключить в космосе любую импровизацию: для каждого сценария у космонавта должен быть чёткий план действий. Важно не просто пережить опыт, но и проанализировать его. Разбирают даже штатные ситуации — это помогает избежать недосказанности и предотвращает будущие ошибки. Ну а каждая ошибка, совершённая космонавтом на орбите, «препарируется» с ещё большим усердием, чтобы не допустить такого в будущем.
Быть «славным малым»
Российские космонавты — рекордсмены по количеству дней, проведённых в космосе, а полёт лётчика-космонавта СССР Валерия Полякова длился больше года (рекордные 437 суток и 18 часов на борту орбитальной станции «Мир»). И чем дольше экспедиция, тем большую роль играют личные качества её участников.
По словам Сергея Рязанского, на третий месяц работы на Международной космической станции (МКС) человек ошибается в четыре раза чаще, чем в первые дни полёта. Дело в эмоциональном выгорании: космонавта может тяготить чувство ответственности и пристальное внимание миллионов людей. Плюс спартанские условия жизни и удалённость от семьи — получается ядерная смесь.
В таких случаях от провала экспедицию часто спасает чувство юмора. Не зря многие из тех, кто встречался с космонавтами, рассказывают, насколько это жизнерадостные и лёгкие в общении люди. Существует заблуждение, что отряды космонавтов подбирают по принципам совместимости. Это не так. Космонавт должен уметь взаимодействовать с разными, часто не похожими на него людьми, ведь Россия доставляет на МКС космонавтов и астронавтов других космических агентств. Покинуть МКС после жаркой ссоры из-за различия менталитетов не выйдет, придётся искать подход к коллеге, договариваться и сглаживать углы.
Быть готовым к худшему, но делать всё от вас зависящее
По словам лётчика-космонавта РФ Юрия Батурина, за 15 лет работы орбитального комплекса «Мир» было зафиксировано 4096 нештатных ситуаций — в среднем по одной в день (не пугайтесь, не всё, что идёт не по плану, — катастрофа). Нештатные ситуации могут возникнуть на любом этапе космического полёта и в жизни даже самого подготовленного космонавта.
Большую часть земных тренировок космонавтов составляет отработка внештатных ситуаций и аварий. Инструкторы ежедневно меняют вводные — от пожара на борту до поломки безобидного переключателя (которая, кстати, может привести к отказу системы жизнеобеспечения). Ещё один вид спецподготовки — выживание в различных климатических зонах. Будущих космонавтов забрасывают в зимний лес с минимальным обмундированием или в пустыню с ограниченным запасом воды.
Такие курсы учат не только выживать после приземления аппарата (цель — продержаться в суровых условиях три дня, хотя спасатели обычно находят космонавтов за день-два), но и правильно оценивать риски. «Экзамены на выживание» в реальной жизни могут быть куда суровее, особенно в такой недружелюбной для человека среде, как космос.
А теперь коротко — чему всё-таки учиться у космонавтов
Саммари для тех, кто на космических скоростях летел в конец, чтобы сразу посмотреть комментарии:
- Стимул двигаться вперёд и не терять мотивацию — одно из важных качеств космонавта, чьё обучение может длиться десяток лет. Не сбиться с пути получится, если чаще напоминать себе о конечной точке и знать, что тебя мотивирует.
- Даже космонавты, которые уже несколько раз бывали на МКС, учатся целыми днями. Прыткие новички дышат в спину, а технологии меняются с астрономическими скоростями: забросишь учёбу — и мгновенно отстанешь от остальных.
- Для космонавтов важно не просто пережить опыт, но и проанализировать его. Они внимательно «препарируют» ошибки и разбирают даже штатные ситуации — это помогает избежать недосказанности и повторения проблемы в будущем.
- Космонавты чаще всего жизнерадостны и легки в общении. Пространство МКС — не место для ссор из-за разницы менталитетов и характеров. Захлопнуть за собой дверь в космосе не выйдет, приходится искать подход к коллеге и сглаживать углы.
- Космонавты всегда готовы к худшему и знакомы практически со всем, что может их убить: они не раз проходили через это на Земле во время тренировок. В космосе нужно реагировать моментально: протечка ядовитого аммиака не оставит лишних минут на чтение учебника.
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