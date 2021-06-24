Критика: GPS-трекер на ребёнке — это вмешательство в личную жизнь

Мы ищем минусы в использовании семейного трекера геопозиции, а производитель его защищает.
Материал подготовлен при поддержке Kinbery
24 июня команда Beeline представила семейный GPS-трекер Kinbery — приложение для смартфона, которое позволяет отслеживать перемещения членов семьи. Мы попросили потенциальных пользователей трекера — родственников школьников — рассказать, что бы помешало им установить приложение. А Олега Бычкова, директора по продукту Kinbery, — вступить с ними в дискуссию и развеять опасения.
У моего восьмилетнего сына Мирослава есть часофон: в отличие от смартфона, который легко потерять или забыть дома, он всегда на руке. Приобрели его скорее для спокойствия и GPS-отслеживание использовали всего пару раз, когда ребёнок заигрался на площадке после школы и долго не брал трубку. В целом это удобная функция, но свои нюансы у неё тоже есть:
- GPS-трекер легко обмануть: ребёнок может просто оставить телефон дома или у друга и уйти на поиски приключений.
- Для слежения нужно обязательно покупать часофон — трекер в смартфоне кажется неудобным, ведь ребёнок постоянно забывает зарядить мобильный и оставляет его где попало.
- Постоянная «слежка» делает родителя тревожнее: стоит ребёнку пойти из школы домой немного другой дорогой — и сразу начинаешь нервничать.
Моему младшему брату 9 лет, и мы никогда не предлагали ему пользоваться GPS-трекером. Думаю, они нужны только родителям непосед и хулиганов, которым не помогает «отеческая беседа», а мой брат к ним не относится. В трекерах я вижу несколько минусов:
- GPS-помощник учит «плохому» самих родителей: они могут увлечься тотальным контролем и вовсе перестать объяснять ребёнку базовые правила безопасности.
- Программа для отслеживания съедает заряд батареи, а значит, родители сами делают так, чтобы дозвониться было невозможно.
Моему младшему брату Руслану 13 лет, и мы не планируем следить за его перемещениями. Считаем, что со своими детьми, младшими братьями и сёстрами нужно выстраивать доверительные отношения и стараться быть для них другом. При желании ребёнок всегда может хакнуть трекер — вряд ли об этом ещё нет туториала на YouTube. Вот моя позиция:
- GPS-трекер — вмешательство в личную жизнь ребёнка. Так вы говорите ему: «Я буду за тобой следить, твои личные границы меня не волнуют». О каком доверии может идти речь?
- Есть и обратная проблема: трекер создаёт ложное чувство защищённости. Родители как бы всегда рядом и могут защитить, а это снимает с ребёнка ответственность за свои решения.
У меня двое детей: Лере пять, а Лёне год. Нам пока рано пользоваться трекером: дети всегда под моим присмотром. Но в будущем протестировать приложение было бы любопытно: я стараюсь строить доверительные отношения со старшим ребёнком, но не могу предотвратить все внешние угрозы. На GPS-слежение полностью я бы не полагалась — из-за технических сбоев и возможной утечки данных. Вот мои опасения:
- Трекер окажется бесполезен для нас — мы не пускаем гулять детей без присмотра.
- Смартфон могут украсть, тогда злоумышленник сможет отслеживать нас и даже узнать, где мы живём.
Если у вас есть что возразить эксперту — сделать это можно в комментариях, Олег ответит на конструктивную критику. Компания учтёт замечания, чтобы сделать трекер удобнее, а перемещения детей — безопаснее.
Протестировать трекер можно уже сейчас — приложение доступно в AppStore и GooglePlay. За базовые функции платить не придётся, расширенная подписка обойдётся в 169 рублей в месяц на всю семью. Подробности — на сайте по ссылке.
Возрастная категория 4+
Спорно конечно. Но надо признать, что неплохо сделали. Не ожидал от сотовых операторов качественной цифры. И прикольно кстати, что треки есть и понятно кто где и во сколько был. Меня не волнует, что меня жена где-то подловит, любое приложение можно обойти.
Одного спасет от несчастья, другого к нему приведет, например жену ревнивого мужа или ребенка долбанутых родителей. И мне кажется, что статистика сказала бы, что несчастья случаются реже, чем больные на голову. Если это так, то от него больше вреда. Тем более, что маньяки и похитители наверняка знают что от телефонов нужно избавляться. Но попробуйте это объяснить тому, кому данный функционал реально спасет ребенка.
Как-то я познакомился с одной барышней. Разведенной. И между делом она рассказала, что в их семье были трекеры на телефоне. Потому что так спокойнее и бла бла... Муж был явно глупый и не смог скрыть факт поездки к любовнице. Вот так трекер разрушил семью
Комментарий удален
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