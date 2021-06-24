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Критика: GPS-трекер на ребёнке — это вмешательство в личную жизнь

Мы ищем минусы в использовании семейного трекера геопозиции, а производитель его защищает.

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Материал подготовлен при поддержке Kinbery

24 июня команда Beeline представила семейный GPS-трекер Kinbery — приложение для смартфона, которое позволяет отслеживать перемещения членов семьи. Мы попросили потенциальных пользователей трекера — родственников школьников — рассказать, что бы помешало им установить приложение. А Олега Бычкова, директора по продукту Kinbery, — вступить с ними в дискуссию и развеять опасения.

В статье мы говорим о трекерах, показывающих местоположение члена семьи только после его добровольного согласия. В Kinbery нет ролей «взрослый» и «ребёнок» — дети могут видеть родителей, а родители детей. Или не видеть — режим «невидимки» поможет скрыть местоположение в любой момент.

София Улыбина
нутрициолог

У моего восьмилетнего сына Мирослава есть часофон: в отличие от смартфона, который легко потерять или забыть дома, он всегда на руке. Приобрели его скорее для спокойствия и GPS-отслеживание использовали всего пару раз, когда ребёнок заигрался на площадке после школы и долго не брал трубку. В целом это удобная функция, но свои нюансы у неё тоже есть:

  • GPS-трекер легко обмануть: ребёнок может просто оставить телефон дома или у друга и уйти на поиски приключений.
  • Для слежения нужно обязательно покупать часофон — трекер в смартфоне кажется неудобным, ведь ребёнок постоянно забывает зарядить мобильный и оставляет его где попало.
  • Постоянная «слежка» делает родителя тревожнее: стоит ребёнку пойти из школы домой немного другой дорогой — и сразу начинаешь нервничать.

Никакая программа не защитит ребёнка от неприятностей, если между ним и родителями нет доверия. Приложение не может взять на себя все обязанности взрослых, поэтому их первоочередная задача — объяснить, зачем трекер вообще нужен. Важно обозначить границы — например, условия, при которых родитель может заглядывать в приложение: «Сначала я позвоню, чтобы узнать, где ты. Но если ты не возьмёшь трубку три раза, мне придётся открыть приложение и посмотреть твою геопозицию, потому что я буду волноваться».

Как правило, тревожиться родителей заставляет не сам трекер, а уведомления о том, что ребёнок вышел из некой безопасной зоны, которую родители задали в приложении. Доверяйте ребёнку и не слишком ограничивайте его в передвижении: если добавить к маршруту от школы до дома спортплощадку, ничего страшного, скорее всего, не случится.

Трекер в смартфоне действительно может подойти не каждому, но и часофон, которым пользуются в семье героини, не застрахован от потерь при сборах в школу. Плюс трекера в смартфоне в том, что производитель может синхронизировать его с другими функциями устройства. В Kinbery мы, например, показываем родителю, сколько осталось зарядки на смартфоне ребёнка, а если её меньше 20% — отправляем уведомление. Это помогает вовремя предупредить ребёнка и справиться с проблемой вечно разряженного телефона.

Олег Бычков

директор по продукту Kinbery

Сергей Антонов

менеджер по продажам

Моему младшему брату 9 лет, и мы никогда не предлагали ему пользоваться GPS-трекером. Думаю, они нужны только родителям непосед и хулиганов, которым не помогает «отеческая беседа», а мой брат к ним не относится. В трекерах я вижу несколько минусов:

  • GPS-помощник учит «плохому» самих родителей: они могут увлечься тотальным контролем и вовсе перестать объяснять ребёнку базовые правила безопасности.
  • Программа для отслеживания съедает заряд батареи, а значит, родители сами делают так, чтобы дозвониться было невозможно.

Безусловно, хорошее воспитание ничто не заменит, но даже с прилежными и спокойными детьми случаются неприятности. Трекер не снимает ответственности с родителей, но может помочь в непредсказуемых ситуациях, когда угроза исходит извне.

Что касается заряда смартфона — трекеры «съедают» его куда меньше, чем приложения для игр и общения. На рынке действительно есть сервисы, которые грешат постоянной передачей данных, в Kinbery мы постарались избежать этого: наш кастомный алгоритм взаимодействует с акселерометром смартфона и определяет момент, когда нужно активировать передачу данных. А ещё он следит за зарядкой и использует режим экономии — чтобы смартфон протянул до возвращения ребёнка домой. Качество отслеживания не ухудшится: в таком режиме родитель будет реже получать обновления, но передача местоположения будет такой же точной.

Олег Бычков
директор по продукту Kinbery
Роман Трофимович
видеомейкер

Моему младшему брату Руслану 13 лет, и мы не планируем следить за его перемещениями. Считаем, что со своими детьми, младшими братьями и сёстрами нужно выстраивать доверительные отношения и стараться быть для них другом. При желании ребёнок всегда может хакнуть трекер — вряд ли об этом ещё нет туториала на YouTube. Вот моя позиция:

  • GPS-трекер — вмешательство в личную жизнь ребёнка. Так вы говорите ему: «Я буду за тобой следить, твои личные границы меня не волнуют». О каком доверии может идти речь?
  • Есть и обратная проблема: трекер создаёт ложное чувство защищённости. Родители как бы всегда рядом и могут защитить, а это снимает с ребёнка ответственность за свои решения.

Соблюдение личных границ — безусловный приоритет в воспитании ребёнка. Насаждать приложение без его согласия неправильно. Чтобы показать, что трекер — это не про «недоверие», а про «безопасность», можно предложить ребёнку подключаться к вашей геопозиции: ведь он тоже может волноваться, если вы задерживаетесь на работе.

В Kinbery мы поступили довольно радикально — отменили роли «ребёнка» и «взрослого» и дали всем равное количество функций и одинаковые права на просмотр геопозиции. Ещё одна укрепляющая доверие, но довольно смелая для тревожного родителя функция трекера — режим «невидимки». Он моментально скрывает геопозицию от других членов семьи. Ребёнок знает, что может включить режим «невидимки» и получить собственное пространство: телефон не сломался, не разрядился и не потерялся — ребёнок отключил видимость сам, потому что захотел.

Олег Бычков
директор по продукту Kinbery

Маргарита Токарева

домохозяйка

У меня двое детей: Лере пять, а Лёне год. Нам пока рано пользоваться трекером: дети всегда под моим присмотром. Но в будущем протестировать приложение было бы любопытно: я стараюсь строить доверительные отношения со старшим ребёнком, но не могу предотвратить все внешние угрозы. На GPS-слежение полностью я бы не полагалась — из-за технических сбоев и возможной утечки данных. Вот мои опасения:

  • Трекер окажется бесполезен для нас — мы не пускаем гулять детей без присмотра.
  • Смартфон могут украсть, тогда злоумышленник сможет отслеживать нас и даже узнать, где мы живём.

Трекер можно использовать, даже когда ребёнок не один — например, с пожилыми родственниками или няней. Приложение записывает историю перемещений, а значит, это простой способ найти забытые вещи или узнать, вовремя ли няня привезла ребёнка на занятия в кружок. К тому же потеряться можно не только на улице, но и в торговом центре. Некоторые трекеры неплохо справляются с определением местоположения в здании. Kinbery, например, способен сузить радиус поиска до нескольких метров.

Если смартфон украдут, следить за семьей без её ведома вор не сможет. Если попробовать «влиться» в семью через новый аккаунт, система предупредит других членов семьи, и они смогут мгновенно скрыть свои геопозиции и исключить лишнего.

Олег Бычков
директор по продукту Kinbery

Если у вас есть что возразить эксперту — сделать это можно в комментариях, Олег ответит на конструктивную критику. Компания учтёт замечания, чтобы сделать трекер удобнее, а перемещения детей — безопаснее.

Протестировать трекер можно уже сейчас — приложение доступно в AppStore и GooglePlay. За базовые функции платить не придётся, расширенная подписка обойдётся в 169 рублей в месяц на всю семью. Подробности — на сайте по ссылке.

Интересно

Возрастная категория 4+

7 7 комментариев
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Конкурс технических инструкций
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7 комментариев
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Vasiliy Karpov

4

Спорно конечно. Но надо признать, что неплохо сделали. Не ожидал от сотовых операторов качественной цифры. И прикольно кстати, что треки есть и понятно кто где и во сколько был. Меня не волнует, что меня жена где-то подловит, любое приложение можно обойти.

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Золотое Руно

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Arkangel_(Black_Mirror)

Всё уже сказано, добавить нечего.

Arkangel (Black Mirror)
"Arkangel" is the second episode of the fourth series of the British science fiction anthology…
en.wikipedia.org
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Andrew Freez

1

зачем, если это стандартный функционал гуглокарт?

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Ярослав Елизов

0

Билайн изобрёл Find My

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Game Topia

0

Одного спасет от несчастья, другого к нему приведет, например жену ревнивого мужа или ребенка долбанутых родителей. И мне кажется, что статистика сказала бы, что несчастья случаются реже, чем больные на голову. Если это так, то от него больше вреда. Тем более, что маньяки и похитители наверняка знают что от телефонов нужно избавляться. Но попробуйте это объяснить тому, кому данный функционал реально спасет ребенка.

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RMirsaitov

0

Zenly - отличная альтернатива.

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Pavel Loginov

0

Как-то я познакомился с одной барышней. Разведенной. И между делом она рассказала, что в их семье были трекеры на телефоне. Потому что так спокойнее и бла бла... Муж был явно глупый и не смог скрыть факт поездки к любовнице. Вот так трекер разрушил семью

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