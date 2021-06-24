Критика: GPS-трекер на ребёнке — это вмешательство в личную жизнь

Никакая программа не защитит ребёнка от неприятностей, если между ним и родителями нет доверия. Приложение не может взять на себя все обязанности взрослых, поэтому их первоочередная задача — объяснить, зачем трекер вообще нужен. Важно обозначить границы — например, условия, при которых родитель может заглядывать в приложение: «Сначала я позвоню, чтобы узнать, где ты. Но если ты не возьмёшь трубку три раза, мне придётся открыть приложение и посмотреть твою геопозицию, потому что я буду волноваться».

Как правило, тревожиться родителей заставляет не сам трекер, а уведомления о том, что ребёнок вышел из некой безопасной зоны, которую родители задали в приложении. Доверяйте ребёнку и не слишком ограничивайте его в передвижении: если добавить к маршруту от школы до дома спортплощадку, ничего страшного, скорее всего, не случится.

Трекер в смартфоне действительно может подойти не каждому, но и часофон, которым пользуются в семье героини, не застрахован от потерь при сборах в школу. Плюс трекера в смартфоне в том, что производитель может синхронизировать его с другими функциями устройства. В Kinbery мы, например, показываем родителю, сколько осталось зарядки на смартфоне ребёнка, а если её меньше 20% — отправляем уведомление. Это помогает вовремя предупредить ребёнка и справиться с проблемой вечно разряженного телефона.