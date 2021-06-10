Visa выделит 7 млн рублей трём российским финтех-стартапам

Заявку можно подать до 23 июля.

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Материал подготовлен при поддержке Visa

Компания Visa открыла приём заявок на российский этап конкурса для финтех-стартапов Visa Everywhere Initiative 2021. Трое его финалистов разделят 7 млн рублей.

Кого ищут

К участию приглашают владельцев IT-стартапов с инновационными идеями по развитию финансового сектора в четырёх направлениях.

Новый пользовательский опыт

От участников потребуются новые сценарии взаимодеиствия клиента с банковским продуктом и улучшающие пользовательскии опыт. Например, решения для ускорения процессов оплаты, работы с обратной связью или технологии бесконтактной оплаты.

Жизненный цикл клиента

IT-продукты, увеличивающие эффективность взаимодеиствия на каждой стадии жизненного цикла клиента — от зарождения интереса до прекращения сотрудничества.

Экосистема и данные

IT-сервисы для клиентов на все случаи жизни, которые синергируют с банковскими продуктами. Они могут быть направлены на монетизацию данных, IoT и платежи и другое.

Финансовые решения для бизнеса

IT-продукты, позволяющие малому, среднему и крупному бизнесу чаще пользоваться услугами банков. Например, новые решения в сфере B2B-расчетов, e-commerce и кибербезопасности транзакции.

Стартапы могут подать заявку до 23 июля. При этом участникам нужно предоставить минимально жизнеспособный продукт с подтверждённой ценностью и отсутствием лимита по выручке.

Что ждёт участников

После 23 июля эксперты Visa и партнеры программы – Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Сбер – выберут 100 лучших идей.

Их авторы смогут принять участие в преакселераторе – пройти мастер-классы и решить задания по тематическим блокам, чтобы научиться работать с корпорациями и создавать востребованные для бизнеса продукты.

10 лучших стартапов отберут в двухнедельную программу акселерации, где они доработают свои решения.

Финал конкурса пройдет 23 сентября, жюри выберет трёх победителей и распределит сумму вознаграждения таким образом:

1 место — 4 млн рублей;

2 место — 2 млн рублей;

3 место — 1 млн рублей.

Победители смогут продолжить сотрудничество с Visa и партнёрами программы.