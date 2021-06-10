Visa запускает конкурс для финтех-стартапов Visa Everywhere Initiative 2021

Заявку можно подать до 23 июля.
Материал подготовлен при поддержке Visa
Компания Visa открыла приём заявок на российский этап конкурса для финтех-стартапов Visa Everywhere Initiative 2021. Трое его финалистов разделят 7 млн рублей.
Кого ищут
К участию приглашают владельцев IT-стартапов с инновационными идеями по развитию финансового сектора в четырёх направлениях.
Новый пользовательский опыт
От участников потребуются новые сценарии взаимодеиствия клиента с банковским продуктом и улучшающие пользовательскии опыт. Например, решения для ускорения процессов оплаты, работы с обратной связью или технологии бесконтактной оплаты.
Жизненный цикл клиента
IT-продукты, увеличивающие эффективность взаимодеиствия на каждой стадии жизненного цикла клиента — от зарождения интереса до прекращения сотрудничества.
Экосистема и данные
IT-сервисы для клиентов на все случаи жизни, которые синергируют с банковскими продуктами. Они могут быть направлены на монетизацию данных, IoT и платежи и другое.
Финансовые решения для бизнеса
IT-продукты, позволяющие малому, среднему и крупному бизнесу чаще пользоваться услугами банков. Например, новые решения в сфере B2B-расчетов, e-commerce и кибербезопасности транзакции.
Стартапы могут подать заявку до 23 июля. При этом участникам нужно предоставить минимально жизнеспособный продукт с подтверждённой ценностью и отсутствием лимита по выручке.
Что ждёт участников
После 23 июля эксперты Visa и партнеры программы – Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Сбер – выберут 100 лучших идей.
Их авторы смогут принять участие в преакселераторе – пройти мастер-классы и решить задания по тематическим блокам, чтобы научиться работать с корпорациями и создавать востребованные для бизнеса продукты.
10 лучших стартапов отберут в двухнедельную программу акселерации, где они доработают свои решения.
Финал конкурса пройдет 23 сентября, жюри выберет трёх победителей и распределит сумму вознаграждения таким образом:
1 место — 4 млн рублей;
2 место — 2 млн рублей;
3 место — 1 млн рублей.
Победители смогут продолжить сотрудничество с Visa и партнёрами программы.
На пару сеньор разработчиков хватит.
На год.
А, так 7млн это суммарно.
Ну значит суммы за первое место хватит на одного сеньора.
За второе - одного мидла.
По условиям конкурса, я уже типа владелец ИТ-стартапа с инновационными идеями?! За 4млн, а то и 1, я их вряд ли захочу озвучивать.
А ещё и сотрудничество с замороченными компаниями в подарок, придётся в команду отдельно юриста брать.
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