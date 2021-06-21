Оформить карту до 30 июня и больше никогда не платить за обслуживание

Коротко об акции по дебетовой карте Tinkoff Black.
Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф»
В чём суть акции?
Tinkoff Black — это дебетовая карта с кешбэком до 30% и процентом на остаток. Бонусы начисляют в рублях, их можно потратить сразу или снять без комиссии в любом банкомате мира.
В обычной ситуации обслуживание карты Tinkoff Black стоит 99 рублей в месяц. Но если оформить её по ссылке до 30 июня, обслуживание станет бесплатным навсегда, а бонусы при этом сохранятся.
А если у меня уже есть Tinkoff Black?
Действующие клиенты тоже могут не платить за обслуживание — достаточно хранить от 50 тысяч рублей на карте, вкладах, накопительных счетах и в инвестициях.
Зачем мне ещё одна карта?
«Ещё одна» карта может быстро стать единственной. Вот почему:
- Проценты на остаток — до 5% годовых ежемесячно с подпиской Tinkoff Pro и 3,5% без неё.
- Кешбэк при любой покупке: с каждых 100 рублей вернётся 1%. Если покупка совершена в одной из трёх выбранных вами категорий, кешбэк будет повышенным — от 3 до 15%, а при покупке у партнёров банка — до 30%.
- Снятие наличных без комиссии: любой суммы — в банкоматах «Тинькофф» и от 3000 рублей — в любых банкоматах по всему миру.
- Переводы на карты других банков без комиссии — по номеру карты (до 20 тысяч рублей в месяц) или через «Систему быстрых платежей» (до 100 тысяч рублей в месяц).
- Tinkoff Black — мультивалютная карта. Она поддерживает снятие и оплату 30 валют и составит компанию в путешествии за границу — расплачиваться в открытых для россиян странах можно, например, казахскими тенге, грузинскими лари и армянскими драмами.
- К карте можно подключить «Инвесткопилку» — сервис автоматического инвестирования в биржевые фонды «Тинькофф Капитал». Он поможет инвестировать регулярно и небольшими суммами — например, за счёт кешбэка с покупок и процента на остаток по карте.
Надо брать получается?
Ни разу не был кэшбэк 10%
Может быть он будет если покупать что то через их приложение, но там цены неадекватны.
А подписка про, да полезная штука.
Аналогично, прямо сейчас у меня:
Привет. Почему у вас есть днс а у меня нет? (
Есть ощущение что зависит от ежемесячных трат по карте, чем больше - тем лучше варианты предлагают.
О, как! А почему у меня "в июне", в у вас "на июнь"? :-О
Я вот подумываю, что мне нужна карта Тинька, и вроде акция подходящая, но в чем подстава?
Да нет подставы - бери
У нас вся семья с олегом :))))
И большинство знакомых.
Но кто-то вынужден еще и с зеленым змием жить 🤷🏻♂️
Я, кстати, ещё в марте нашёл способ не платить за тинькофф - ушёл из этого недобанка.
такие заявления, конечно, надо подкреплять историями. иначе получается некрасиво
Не совсем понял про "Действующие клиенты тоже могут не платить за обслуживание". У мамы стабильно на счету выше 50к рублей, но каждый месяц ей приходит счет за обслуживание карты. Куда копать?
Или тариф 6.2. Нет платы за обслуживание, но нет и процента на остаток до 100к. Впрочем, процент на остаток по картам уже давно не так интересен.
Да, вы оказались правы, перепутал с платой за оповещение об операциях. Прошу прошения.
Скромно умолчали, что 50к должно быть из расчета на день периода, грубо говоря, 50к х 30. Если хранить полтора миллиона на счетах, не трогая. Консультировалась в банке.
Жаль я не помню когда закрыл дебетовку в прошлый раз, не могу понять, достаточно ли я "новый" клиент, если закажу
Все намного проще. Говоришь в чате, что не нужна мне ваша карта и вообще я ухожу. Карта становится бесплатной. Не благодарите.
Или можно перейти на тариф 6.2 там же, только условия будут чуть похуже.
Ну это какой-то потребительский терроризм, потом из-за таких действий всем становится хуже.
А где можно посмотреть текущие условия по карте?
никогда*
*никогда определяется банком и может быть изменено, на текущий момент одно никогда равно 12 месяцам
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