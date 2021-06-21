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Оформить карту до 30 июня и больше никогда не платить за обслуживание

Коротко об акции по дебетовой карте Tinkoff Black.

40 40 комментариев
2214 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф»

В чём суть акции?

Tinkoff Black — это дебетовая карта с кешбэком до 30% и процентом на остаток. Бонусы начисляют в рублях, их можно потратить сразу или снять без комиссии в любом банкомате мира.

В обычной ситуации обслуживание карты Tinkoff Black стоит 99 рублей в месяц. Но если оформить её по ссылке до 30 июня, обслуживание станет бесплатным навсегда, а бонусы при этом сохранятся.

А если у меня уже есть Tinkoff Black?

Действующие клиенты тоже могут не платить за обслуживание — достаточно хранить от 50 тысяч рублей на карте, вкладах, накопительных счетах и в инвестициях.

Зачем мне ещё одна карта?

«Ещё одна» карта может быстро стать единственной. Вот почему:

  • Проценты на остаток — до 5% годовых ежемесячно с подпиской Tinkoff Pro и 3,5% без неё.
  • Кешбэк при любой покупке: с каждых 100 рублей вернётся 1%. Если покупка совершена в одной из трёх выбранных вами категорий, кешбэк будет повышенным — от 3 до 15%, а при покупке у партнёров банка — до 30%.
  • Снятие наличных без комиссии: любой суммы — в банкоматах «Тинькофф» и от 3000 рублей — в любых банкоматах по всему миру.
  • Переводы на карты других банков без комиссии — по номеру карты (до 20 тысяч рублей в месяц) или через «Систему быстрых платежей» (до 100 тысяч рублей в месяц).
  • Tinkoff Black — мультивалютная карта. Она поддерживает снятие и оплату 30 валют и составит компанию в путешествии за границу — расплачиваться в открытых для россиян странах можно, например, казахскими тенге, грузинскими лари и армянскими драмами.
  • К карте можно подключить «Инвесткопилку» — сервис автоматического инвестирования в биржевые фонды «Тинькофф Капитал». Он поможет инвестировать регулярно и небольшими суммами — например, за счёт кешбэка с покупок и процента на остаток по карте.
Узнать больше

Сроки проведения акции: 21–30 июня 2021 года. Источник информации об организаторе акции и о правилах ее проведения на сайте: www.tinkoff.ru АО «Тинькофф Банк». Лицензия Банка России № 2673 от 24 марта 2015 года.

40 40 комментариев
2
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Конкурс технических инструкций
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40 комментариев
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Павел Нагаев

4

Надо брать получается?

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Тинькофф

Павел
2

Получается надо) 

Ответить

Nikolay Kenig

2

Ни разу не был кэшбэк 10%
Может быть он будет если покупать что то через их приложение, но там цены неадекватны.
А подписка про, да полезная штука. 

Ответить

Александр Привалов

Nikolay
4

Хммм, ну, например, прямо сейчас:

Ответить

Денис Платонов

Nikolay
2

Аналогично, прямо сейчас у меня:

Ответить

Ростислав Юрьевич

Денис
1

Привет. Почему у вас есть днс а у меня нет? (

Ответить

Anthony

Ростисл…
3

У всех индивидуальные предложения, можно проверить на жене/маме/коте/итд

Ответить

Денис Платонов

Ростисл…
0

Есть ощущение что зависит от ежемесячных трат по карте, чем больше - тем лучше варианты предлагают. 

Ответить

Ростислав

Денис
0

Ну емае. Сейчас у Тинькофф спрошу тогда(

Ответить

Тинькофф

Ростисл…
0

У клиентов могут различаться предложения по категориям. Мы учитываем множество различных факторов и под конец месяца даем выбрать 3 категории из 6)

Ответить

Александр Привалов

Денис
1

О, как! А почему у меня "в июне", в у вас "на июнь"? :-О

Ответить

Денис Платонов

Алексан…
0

Полагаю версии разные - у меня последняя. Других догадок нет)

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Nikolay
2

А как вам такое? 

Ответить

Roman Tarasov

0

Я вот подумываю, что мне нужна карта Тинька, и вроде акция подходящая, но в чем подстава?

Ответить

Евгений

Roman
5

Объективно - карта Тинька максимально удобная и комфортная, без приколов

Ответить

Денис Платонов

Roman
4

Да нет подставы - бери

Ответить

Roman Tarasov

Денис
0

Значит надо брать.

Ответить

Никита Якушкин

Roman
2

Карта хорошая, приложение тинькофф шикарное 

Ответить

Johny Lee

Roman
0

В подсайт приемной загляни, увидишь в чем подстава

Ответить

Olya Karnakova

1

Эта карта действительно хороша) 

Ответить

Nikolay Kenig

0

У нас вся семья с олегом :))))
И большинство знакомых.
Но кто-то вынужден еще и с зеленым змием жить 🤷🏻‍♂️

Ответить

Eugene Pastukhov

–2

Я, кстати, ещё в марте нашёл способ не платить за тинькофф - ушёл из этого недобанка. 

Ответить

Андрей Пятин

Eugene
0

такие заявления, конечно, надо подкреплять историями. иначе получается некрасиво

Ответить

Владислав Бирюков

0

Не совсем понял про "Действующие клиенты тоже могут не платить за обслуживание". У мамы стабильно на счету выше 50к рублей, но каждый месяц ей приходит счет за обслуживание карты. Куда копать?

Ответить

Александр Макаров

Владислав
1

Остаток должен быть несгораемым, скорее всего.

Ответить

Владимир Чижевский

Владислав
1

Или тариф 6.2. Нет платы за обслуживание, но нет и процента на остаток до 100к. Впрочем, процент на остаток по картам уже давно не так интересен.

Ответить

Tick

Владислав
1

Может платное обслуживание смс за 59₽? Или иногда все-таки ниже 50к бывает? Достаточно 1 раз в месяц уйти ниже 50к, чтобы попасть на 99₽. Чтобы исключить такой риск, можно открыть вклад на 50к. Тогда по карте можно хоть до нуля все потратить. 

Ответить

Владислав Бирюков

Tick
0

Да, вы оказались правы, перепутал с платой за оповещение об операциях. Прошу прошения.

Ответить

Amina Bakır

Владислав
–1

Скромно умолчали, что 50к должно быть из расчета на день периода, грубо говоря, 50к х 30. Если хранить полтора миллиона на счетах, не трогая. Консультировалась в банке.

Ответить

Nikolay Kenig

0
Ответить

Алексей Штейн

0

Жаль я не помню когда закрыл дебетовку в прошлый раз, не могу понять, достаточно ли я "новый" клиент, если закажу

Ответить

Lossless Senator

0

Все намного проще. Говоришь в чате, что не нужна мне ваша карта и вообще я ухожу. Карта становится бесплатной. Не благодарите. 

Ответить

Владимир Чижевский

Lossless
0

Или можно перейти на тариф 6.2 там же, только условия будут чуть похуже.

Ответить

Александр Макаров

Lossless
–1

Ну это какой-то потребительский терроризм, потом из-за таких действий всем становится хуже.

Ответить

Людмила Вельскова

0

А где можно посмотреть текущие условия по карте? 

Ответить

Владимир Чижевский

Людмила
0

На сайте банка, в приложении. Как и у других банков.

Ответить

Александр Макаров

0

Оформил маме неделю назад, unlucky. 😄

Ответить

Александр

0

Весело

Ответить

Евгений Куценко

0

Тинькофф, вы бы старым клиентам верным сняли обслуживание. Слабо? 

Ответить

Илюша, ты писдец

0

никогда*

*никогда определяется банком и может быть изменено, на текущий момент одно никогда равно 12 месяцам

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