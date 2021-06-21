Оформить карту до 30 июня и больше никогда не платить за обслуживание

Коротко об акции по дебетовой карте Tinkoff Black.

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Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф»

В чём суть акции?

Tinkoff Black — это дебетовая карта с кешбэком до 30% и процентом на остаток. Бонусы начисляют в рублях, их можно потратить сразу или снять без комиссии в любом банкомате мира.

В обычной ситуации обслуживание карты Tinkoff Black стоит 99 рублей в месяц. Но если оформить её по ссылке до 30 июня, обслуживание станет бесплатным навсегда, а бонусы при этом сохранятся.

А если у меня уже есть Tinkoff Black?

Действующие клиенты тоже могут не платить за обслуживание — достаточно хранить от 50 тысяч рублей на карте, вкладах, накопительных счетах и в инвестициях.

Зачем мне ещё одна карта?

«Ещё одна» карта может быстро стать единственной. Вот почему:

Проценты на остаток — до 5% годовых ежемесячно с подпиской Tinkoff Pro и 3,5% без неё.

Кешбэк при любой покупке: с каждых 100 рублей вернётся 1%. Если покупка совершена в одной из трёх выбранных вами категорий, кешбэк будет повышенным — от 3 до 15%, а при покупке у партнёров банка — до 30%.

Снятие наличных без комиссии: любой суммы — в банкоматах «Тинькофф» и от 3000 рублей — в любых банкоматах по всему миру.

Переводы на карты других банков без комиссии — по номеру карты (до 20 тысяч рублей в месяц) или через «Систему быстрых платежей» (до 100 тысяч рублей в месяц).

Tinkoff Black — мультивалютная карта. Она поддерживает снятие и оплату 30 валют и составит компанию в путешествии за границу — расплачиваться в открытых для россиян странах можно, например, казахскими тенге, грузинскими лари и армянскими драмами.

К карте можно подключить «Инвесткопилку» — сервис автоматического инвестирования в биржевые фонды «Тинькофф Капитал». Он поможет инвестировать регулярно и небольшими суммами — например, за счёт кешбэка с покупок и процента на остаток по карте.